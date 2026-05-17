Germania: „AfD este calul troian al lui Putin în Europa”, afirmă un lider SPD după susținerea exprimată de Kremlin

Un oficial al Partidului Social-Democrat german (SPD) a acuzat formațiunea de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) că este „calul troian” al președintelui rus Vladimir Putin în Europa, după ce un apropiat al Kremlinului a salutat ascensiunea partidului în sondajele din Germania, relatează dpa, preluat de Agerpres.

Kirill Dmitriev, responsabil pentru relațiile economice externe ale Rusiei și considerat un apropiat al lui Putin, a comentat pe platforma X un sondaj publicat de lidera AfD, Alice Weidel, potrivit căruia partidul conduce detașat în landul Mecklenburg-Pomerania Occidentală, cu 36% din intențiile de vot.

„AfD a devenit o SPERANȚĂ pentru germani”, a scris Dmitriev, pe X.

Reacția a provocat critici dure din partea secretarului parlamentar al grupului SPD din Bundestag, Dirk Wiese.

„Se vede clar: cine votează AfD se va trezi la un moment dat în Rusia lui Putin. Atunci nu cancelarul federal va mai avea autoritatea de a da directive, ci criminalul de război Vladimir Putin. AfD este calul troian al lui Putin pe continent”, a declarat Wiese pentru agenția germană DPA.

Dmitriev, unul dintre oamenii implicați în contactele Kremlinului cu administrația americană a președintelui Donald Trump, a mai susținut public AfD și în trecut. În octombrie anul trecut, oficialul rus afirma că formațiunea este „cel mai popular partid din Germania” deoarece se opune „migrației necontrolate, minciunilor și cenzurii”.

Acuzațiile privind presupuse legături între AfD și interesele Kremlinului nu sunt noi. Anul trecut, o investigație Politico arăta că parlamentari ai formațiunii au fost acuzați de adversarii politici că folosesc instrumentele parlamentare pentru a solicita informații sensibile care ar putea fi utile Rusiei în contextul războiului din Ucraina și al operațiunilor hibride împotriva Europei.

Potrivit investigației, parlamentarul AfD Ringo Mühlmann a adresat în mod repetat întrebări autorităților din landul Turingia privind transporturile militare occidentale către Ucraina, infrastructura critică și capacitățile de apărare antidronă ale poliției regionale.

Ministrul de interne al landului Turingia, social-democratul Georg Maier, declara atunci că nu poate „să nu aibă impresia că AfD lucrează după o listă de sarcini venită de la Kremlin”.

Și alți politicieni germani au formulat acuzații similare. Deputata Verzilor Irene Mihalic a descris anterior AfD drept „calul troian” al lui Putin în Germania.

Liderii AfD au respins constant acuzațiile. Co-președintele partidului, Tino Chrupalla, a susținut că întrebările adresate de parlamentarii formațiunii sunt legitime și reflectă preocupările cetățenilor germani.

Totuși, amploarea solicitărilor formulate de AfD a atras atenția experților și serviciilor germane. Potrivit unei analize Spiegel citată de Politico, grupurile parlamentare ale AfD din landurile germane au depus peste 7.000 de întrebări legate de securitate începând din 2020, mai multe decât orice alt partid și aproximativ o treime din totalul întrebărilor pe teme de securitate.

În Turingia, unde serviciile regionale de informații au clasificat AfD drept organizație extremistă, partidul a formulat aproape 70% dintre toate întrebările parlamentare depuse în actuala legislatură.

Alegeri regionale urmează să aibă loc în septembrie în Mecklenburg-Pomerania Occidentală, Saxonia-Anhalt și Berlin. În cele două landuri estice, AfD conduce detașat în sondaje, însă celelalte partide exclud, în acest moment, o coaliție cu formațiunea de extremă dreapta.”