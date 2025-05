Germania: AfD intentează proces împotriva agenției de informații interne după etichetarea partidului ca organizație „extremistă de dreapta”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat luni lansarea unui nou pachet de 500 de milioane de euro pentru perioada 2025–2027, menit să transforme Europa într-un „magnet pentru cercetători”. Inițiativa vizează sprijinirea „celor mai talentați și străluciți oameni de știință, atât din Europa, cât și din restul lumii”.

„Ne dorim ca Europa să rămână în avangarda cercetării fundamentale. Ne dorim ca Europa să conducă în tehnologiile de vârf – de la inteligență artificială la cuantică, de la spațiu și semiconductori la sănătatea digitală, genomică și biotehnologie. Ne dorim ca oamenii de știință, cercetătorii, cadrele universitare și lucrătorii cu înaltă calificare să aleagă Europa. Acesta este motivul pentru care prezint astăzi primele elemente ale inițiativei noastre Choose Europe”, a subliniat von der Leyen.

Vorbind la evenimentul „Choose Europe for Science” de la Sorbona, Ursula von der Leyen a evidențiat că prioritatea centrală a inițiativei este apărarea unei științe libere și deschise în Europa.

„Aceasta este cartea noastră de vizită. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a o apăra – acum, mai mult ca oricând. Ne dorim să întărim libera circulație a cunoașterii și a datelor în Europa – așa cum o facem pentru bunuri, talente și capital în cadrul pieței unice. Și vrem să consacrăm prin lege libertatea cercetării științifice, printr-un nou Act European privind Spațiul European de Cercetare. Pentru că, pe măsură ce cresc amenințările în lume, Europa nu va face compromisuri în privința principiilor sale. Europa trebuie să rămână casa libertății academice și științifice”, a declarat Ursula von der Leyen.

We will put forward a 500 million package for 2025-2027 to make Europe a magnet for researchers.

As well as ambitious proposals for R&I in the next EU budget.

We will also offer the best and brightest the right incentives to come to Europe ↓ pic.twitter.com/WXXEjH4cVQ

