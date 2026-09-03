Germania anunță un nou sprijin de 250 mil. euro pentru infrastructura energetică a Ucrainei. Contribuția Berlinului ajunge la 810 mil. euro de la începutul războiului

Germania suplimentează cu aproximativ 250 de milioane de euro sprijinul destinat infrastructurii energetice a Ucrainei, înaintea celei de-a cincea ierni de război de la începutul invaziei ruse la scară largă, informează ministrul german al Economiei.

Potrivit înaltului oficial german, fondurile vor fi folosite pentru reparații urgente și pentru menținerea alimentării populației cu energie și căldură, în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii civile.

Odată cu noua contribuție, sprijinul acordat de Berlin Fondului de Sprijin Energetic pentru Ucraina ajunge la aproximativ 810 milioane de euro, Germania fiind cel mai mare donator.

Astfel, Germania devine cel mai mare donator al Fondului de Sprijin Energetic pentru Ucraina.

„Ucraina continuă să fie supusă unor atacuri rusești severe asupra populației și infrastructurii civile. Pentru noi, Ucraina nu este un război îndepărtat, ci securitatea sa reprezintă o responsabilitate europeană. Tocmai aprovizionarea cu energie rămâne una dintre liniile frontului acestui război. De aceea, sprijinim Ucraina în protejarea și reconstrucția infrastructurii sale energetice și facem apel la toți partenerii internaționali să depună eforturi suplimentare”, a transmis ministra federală a Economiei, Katherina Reiche.

Din 2022, guvernul federal german a contribuit deja cu aproximativ 560 de milioane de euro la Fondul de Sprijin Energetic. Odată cu noua suplimentare de aproximativ 250 de milioane de euro, contribuția Germaniei ajunge la circa 810 milioane de euro.

Astfel, Germania devine cel mai mare donator al Fondului de Sprijin Energetic pentru Ucraina.