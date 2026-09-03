Germania anunță un nou sprijin de 250 mil. euro pentru infrastructura energetică a Ucrainei. Contribuția Berlinului ajunge la 810 mil. euro de la începutul războiului

INTERNAȚIONAL
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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© President of Ukraine Official Website

Germania suplimentează cu aproximativ 250 de milioane de euro sprijinul destinat infrastructurii energetice a Ucrainei, înaintea celei de-a cincea ierni de război de la începutul invaziei ruse la scară largă, informează ministrul german al Economiei. 

Potrivit înaltului oficial german, fondurile vor fi folosite pentru reparații urgente și pentru menținerea alimentării populației cu energie și căldură, în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii civile.

Odată cu noua contribuție, sprijinul acordat de Berlin Fondului de Sprijin Energetic pentru Ucraina ajunge la aproximativ 810 milioane de euro, Germania fiind cel mai mare donator.

Astfel, Germania devine cel mai mare donator al Fondului de Sprijin Energetic pentru Ucraina.

„Ucraina continuă să fie supusă unor atacuri rusești severe asupra populației și infrastructurii civile. Pentru noi, Ucraina nu este un război îndepărtat, ci securitatea sa reprezintă o responsabilitate europeană. Tocmai aprovizionarea cu energie rămâne una dintre liniile frontului acestui război. De aceea, sprijinim Ucraina în protejarea și reconstrucția infrastructurii sale energetice și facem apel la toți partenerii internaționali să depună eforturi suplimentare”, a transmis ministra federală a Economiei, Katherina Reiche.

Din 2022, guvernul federal german a contribuit deja cu aproximativ 560 de milioane de euro la Fondul de Sprijin Energetic. Odată cu noua suplimentare de aproximativ 250 de milioane de euro, contribuția Germaniei ajunge la circa 810 milioane de euro.

Astfel, Germania devine cel mai mare donator al Fondului de Sprijin Energetic pentru Ucraina.

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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