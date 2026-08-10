Germania ar putea deveni lider internațional în inteligența artificială industrială, afirmă ministrul german al economiei

U.E.
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© European Union, 2025

Ministrul german al Economiei, Katherina Reiche, a declarat luni că este puțin probabil ca Germania să câștige cursa dezvoltării modelelor lingvistice mari (LLM), însă țara are șanse semnificative să devină un lider internațional în domeniul inteligenței artificiale industriale (AI).

„Probabil nu vom câștiga cursa pentru modele lingvistice mari. Dar în privința AI industrial AI – unde echipamentele, fabricile și producția devin mai inteligente – sunt foarte bine poziționați să jucăm un rol cheie pe plan internațional”, a declarat Reiche pentru DPA, potrivit Agerpres.

LLM sunt destinate înțelegerii limbajului uman, răspund la întrebări și efectuează diverse sarcini. În contrast, industrial AI permite mașinilor să funcționeze mai autonom.

„În privința datelor industriale data de la procesele de fabricație de o mare complexitate, Europa și Germania sunt printre cele mai bune din lume”, susține Reiche.

Ea a atras atenția asupra Legii privind inteligența artificială (AI) a Uniunii Europene ca unul din factorii care oferă condiții favorabile, și a declarat că Klaus Müller, președintele Agenției federale a rețelelor din Germania, a semnalat că instituția se angajează să sprijine astfel de evoluții.

Reiche a spus că firmele sunt, de asemenea, dornice să profite de oportunitate.

„Profunzimea producției noastre industriale și datele pe care le generează sunt un avantaj concurențial real. Dacă putem utiliza AI pentru a crea valoare nouă din aceste date, care sunt adesea nestructurate, ar fi o oportunitate majoră pentru Germania. Nu trebuie să ratăm această oportunitate”, a avertizat ministrul Economiei.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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