Germania ar urma să cheltuie până la 8 miliarde de euro pentru a achiziționa 60 de elicoptere Chinook produse de Boeing

Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat sâmbătă că a discutat cu miniștrii de externe din G7 și cu șeful diplomației UE după ce luptătorii Wagner au preluat controlul asupra unor instalații militare din sudul Rusiei.

„Statele Unite vor rămâne în strânsă coordonare cu aliații și partenerii pe măsură ce situația continuă să evolueze”, a scris Blinken pe Twitter.

Spoke today with G7 Foreign Ministers and the EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy to discuss the ongoing situation in Russia. The United States will stay in close coordination with Allies and partners as the situation continues to develop.

Blinken a discutat cu toți omologii săi din G7 din Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia și Marea Britanie, precum și cu Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, a precizat Departamentul de Stat.

„Secretarul Blinken a reiterat că sprijinul Statelor Unite pentru Ucraina nu se va schimba”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Matthew Miller, într-un comunicat.

Între timp, șeful diplomației europene a anunțat activarea centrului de răspuns la criză în cadrul UE.

„Am avut o convorbire telefonică cu miniştrii de externe din G7 pentru un schimb de opinii privind situaţia din Rusia. Înaintea Consiliului Afaceri Externe al UE de luni, coordonez în cadrul Uniunii Europene şi am activat centrul de răspuns la criză”, a anunţat Josep Borrell într-un mesaj postat sâmbătă pe Twitter.

Had a call with @G7 Foreign Ministers to exchange views on the situation in Russia.

Ahead of Monday’s EU Foreign Affairs Council, I am coordinating inside the European Union and have activated the crisis response centre.

Our support to Ukraine continues unabated.

