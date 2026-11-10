Germania ar urma să plătească 6,6 miliarde de euro pentru o participație de 50% la KNDS, producătorul tancurilor Leopard 2

Guvernul german ar urma să plătească 6,6 miliarde de euro pentru o participație de 50% la grupul franco-german de apărare KNDS, producătorul tancurilor Leopard 2, relatează Reuters, citând două persoane apropiate negocierilor, potrivit Agerpres.

Prin această achiziție, Berlinul urmărește să obțină o influență egală cu cea a Franței în companie și să aibă un cuvânt de spus în deciziile privind tehnologii esențiale pentru apărare.

Berlinul a ajuns săptămâna trecută la un acord cu familiile acționare ale KNDS pentru preluarea participației lor, potrivit unui document guvernamental consultat de Reuters. Prețul de 6,6 miliarde de euro pentru jumătate din companie este mai mic decât suma de până la 7,2 miliarde de euro pe care guvernul o prevăzuse în iunie pentru o participație de numai 40%.

Publicația germană Der Spiegel, care a relatat prima despre preț, a indicat, pe baza unor surse parlamentare, că suma a fost calculată pornind de la evaluarea KNDS la 11,2 miliarde de euro, realizată înaintea listării la bursă care nu a mai avut loc. Prețul include o primă de un miliard de euro peste valoarea corespunzătoare participației de 50%.

Guvernul german a refuzat să comenteze detaliile confidențiale ale negocierilor în curs. Executivul de la Berlin a descris investiția planificată drept „o decizie importantă într-un moment în care situația de securitate din Europa se schimbă semnificativ”. Familiile acționare nu au comentat informația.

Potrivit unui document al Ministerului german de Finanțe, pregătit pentru comisia parlamentară pentru buget, Berlinul vrea să evite situația în care Franța ar putea impune prin vot decizii-cheie în cadrul KNDS. Germania ar prelua inițial participația familiilor, iar dacă situația pieței va permite o viitoare listare la bursă, Berlinul și Parisul intenționează să își reducă participațiile la câte 40%.