Germania are în plan să crească ajutorul financiar pentru Ucraina cu 3 miliarde de euro în 2026, potrivit unor surse guvernamentale
Germania are în plan să crească ajutorul financiar pentru Ucraina cu circa 3 miliarde de euro în 2026, au indicat marţi două surse din cadrul guvernului federal pentru Reuters, confirmând o informaţie difuzată de cotidianul de afaceri Handelsblatt, potrivit Agerpres.
Germania este cel mai mare contributor european la ajutorul militar pentru Ucraina, cu circa 40 miliarde de euro de la declanşarea invaziei ruse în februarie 2022.
În bugetul prevăzut pentru 2026, Germania avea alocate pentru Kiev 8,5 miliarde de euro.
„Vom continua sprijinul nostru atât timp cât va fi necesar pentru apărarea împotriva războiului de agresiune al Rusiei”, a spus pentru Reuters o sursă din cadrul guvernului.
Conform acesteia, ministrul de finanţe şi cel al apărării vor adăuga 3 miliarde de euro la ajustările bugetare finale pentru 2026.
Suma va acoperi artilerie, drone, vehicule blindate şi înlocuirea a două sisteme Patriot, a adăugat sursa.
Cancelarul Friedrich Merz susţine aceste planuri, care se aşteaptă a fi aprobate, a indicat o a doua sursa din guvern pentru Reuters.
75 de ani de la semnarea Convenției pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Președintele CEDO: Rămâne de o „actualitate arzătoare” în fața contestărilor statului de drept
Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care marchează marți 75 de ani de la semnarea sa, rămâne de o „actualitate arzătoare” în fața contestărilor statului de drept, subliniază pentru AFP Mattias Guyomar, președintele Curții care are sarcina de a proteja respectarea acestui text „fără echivoc în lume”, informează Agerpres.
În fața criticilor îndreptate împotriva CEDO, președintele său constată „o contestare a unui număr de reguli, de valori rezultate din perioada post-Al Doilea Război Mondial”, „multilateralismul”, „reglementarea prin drept” și „uneori chiar statul de drept”.
𝑳𝒂 𝑪𝒐𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒆𝒖𝒓𝒐𝒑é𝒆𝒏𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒓𝒐𝒊𝒕𝒔 𝒅𝒆 𝒍’𝒉𝒐𝒎𝒎𝒆, 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒍’𝑬𝒖𝒓𝒐𝒑𝒆
➡️ Message du Président de la Cour, Mattias Guyomar
🔗 https://t.co/dwlyBDWE9M pic.twitter.com/zPQGOEK1iQ
— ECHR CEDH (@ECHR_CEDH) November 4, 2025
Pentru a remedia acest lucru, „trebuie să facem Curtea mai vizibilă, Convenția mai accesibilă, pentru ca oamenii să înțeleagă că sistemul este făcut pentru ei”.
Acesta a amintit că, în 1950, Convenția s-a născut „dintr-o formă de utopie necesară (…) bazată pe ideea foarte puternică potrivit căreia ceea ce unește este mai puternic decât ceea ce separă și că, în fața raportului de forțe, a violenței, trebuie preferată liniștirea prin dreptate și justiție”.
Cei care au conceput-o, care între cele două războaie au trăit „ascensiunea populismului, xenofobiei, polarizării societăților”, au văzut ulterior „ce a dus la asta: nazismul, fascismul, totalitarismul comunist, ororile celui de-al Doilea Război Mondial”, își amintește el.
„Acești oameni nu mai sunt aici, deci noi suntem legatarii acestei moșteniri. Și trebuie să o explicăm generațiilor de astăzi și generațiilor viitoare, pe care vrem să le protejăm de aceleași rele”, adaugă el.
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale a fost semnată la Roma la 4 noiembrie 1950, potrivit MAE.
Convenția enunță o serie de drepturi pe care statul trebuie să le respecte, cum ar fi dreptul la viață.
Acest text este astăzi ratificat de cele 46 de state membre ale Consiliului Europei, care trebuie să garanteze drepturile și libertățile fundamentale ale oricărei persoane, europeană sau nu, aflată sub jurisdicția lor.
Țara noastră a ratificat textul în luna mai a anului 1994.
Comandantul suprem al NATO pentru transformare, discuții la MApN cu ministrul Moșteanu și șeful Statului Major: România contribuie activ la procesul de adaptare aliată pe termen lung
Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-au întâlnit marți, 4 noiembrie, la sediul MApN, cu amiralul Pierre Vandier, Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT), aflat în vizită în România.
Întrevederea, care are loc în marja NATO-Industry Forum 2025, organizat la București în zilele de 5 și 6 noiembrie, subliniază importanța strategică a României în consolidarea posturii de descurajare și apărare a NATO pe Flancul Estic.
În cadrul discuțiilor purtate, accentul a fost pus pe importanța inovării și a transformării digitale în contextul noilor provocări de securitate și apărare.
„Inovația și transformarea digitală sunt motoare ale progresului și este important să identificăm modalitățile în care putem colabora pentru a dezvolta soluții creative și tehnologii inovatoare adaptate războiului modern. Am reafirmat disponibilitatea de a fi un partener de încredere și în proiectele viitoare de dezvoltare și de a sprijini activ testarea și implementarea noilor proiecte aflate în derulare”, a spus ministrul Moșteanu.
În intervenția sa, șeful Statului Major al Apărării a subliniat că „transformarea digitală, operațiile multi-domeniu și asimilarea tehnologiilor emergente rămân priorități constante, pe care le urmărim atât la nivelul întregii structuri de forțe, cât și în cadru aliat. Totodată, este necesară continuarea eforturilor în domeniul interoperabilității, în sensul implementării de măsuri practice, adaptate actualilor parametri ai mediului de securitate, privind implementarea standardelor și procedurilor NATO”.
Întrevederea reconfirmă parteneriatul strategic solid dintre România și structurile de comandă ale NATO, evidențiind rolul activ al țării noastre în procesul de adaptare aliată pe termen lung.
Comandamentul Aliat pentru Transformare (ACT) este unul dintre cele două comandamente strategice ale NATO, fiind o structură esențială pentru asigurarea capacității Alianței de a-și adapta și dezvolta capabilitățile, militând pentru inovare, interoperabilitate și excelență în pregătire.
A murit Dick Cheney, vicepreședinte al SUA în timpul atentatelor din 2001, arhitect al “războiului împotriva terorii” și un gigant politic controversat al republicanilor
Fostul vicepreședinte al Statelor Unite, Dick Cheney, a murit miercuri la vârsta de 84 ani, decesul fiind anunțat de familia sa, relatează The Guardian.
Cu o îndelungată carieră publică în ceea l-a transformat într-un gigant politic al Partidului Republican, Cheney a fost consilier la Casa Albă în timpul mandului lui Richard Nixon, cel mai tânăr șef de cabinet al Casei Albe, sub președintele Gerald Ford, congresman în perioada mandatelor lui Ronald Reagan, secretar al apărării în administrația condusă de George H.W. Bush și vicepreședinte al Statelor Unite în cele două mandate ale George W. Bush.
Născut în 1941, Dick Cheney a fost una dintre cele mai influente și controversate figuri din politica postbelică a Statelor Unite.
A fost vicepreședinte al Statelor Unite între 2001 și 2009, în administrația George W. Bush, având un rol central în deciziile de politică externă după atacurile din 11 septembrie 2001. Cheney a promovat intervențiile militare din Afganistan și Irak, fiind considerat principalul arhitect al invaziei din 2003 și, implicit, al “războiului împotriva terorii”.
Înainte, a fost secretar al apărării (1989–1993) sub George H. W. Bush, coordonând Războiul din Golf, și congresman republican din Wyoming timp de șase mandate.
Cariera sa a fost marcată de controverse majore, inclusiv legătura cu compania Halliburton, pe care a condus-o înainte de a deveni vicepreședinte și care a obținut contracte profitabile în Irak.
De asemenea, Cheney a fost criticat pentru sprijinirea practicilor de detenție și interogare la limita torturii și pentru extinderea prerogativelor executive în detrimentul controlului democratic.
