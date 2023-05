Germania are în vedere reintroducerea controalelor la frontiere pentru combaterea migrației ilegale

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vizitat regiunea Emilia Romagna, din nordul Italiei, devastată de inundații, pentru a transmite că ”Europa este cu voi”.

”Este sfâșietor să vezi asta, să vezi inundațiile, apa, pământul sub apă, acoperit de apă, dar și să vezi noroiul și aceste cicatrici adânci ale multiplelor alunecări de teren. Așa că, într-adevăr, a fost foarte util să vedem de sus amploarea pagubelor și a devastării, dar și problemele foarte diferite pe care le provoacă. Aceasta este o regiune care, după cum mi-a spus președintele Bonaccini, este foarte prosperă din punct de vedere economic. Emilia-Romagna are o istorie lungă, o istorie bogată. Așadar, este cu atât mai dureros să vedem cât de profunde sunt distrugerile și devastarea din această regiune”, a menționat von der Leyen, alături de premierul italian, Giorgia Meloni, după ce a survolat din elicopter zona afectată.

Heart-breaking to see the devastation caused by the floods in the beautiful region of Emilia Romagna.

I have come here to tell you that Europe is mourning with you.

And that we are by your side. https://t.co/mkLbvxHOvj

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 25, 2023