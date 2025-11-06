Germania: Cancelarul Merz a prezidat prima reuniune a noului Consiliu de Securitate Națională, axată pe “amenințările hibride” din partea Rusiei

Toate amenințările și provocările din prezent arată că pacea și securitatea nu sunt garantate, de aceea reînarmarea nu este o alegere, ci o necesitate, a afirmat președintele Nicușor Dan, joi, la București, unde a deschis alături de secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, Forumul NATO pentru industria de apărare, găzduit în premieră de România.

În discursul de deschidere a secțiunii publice a Forumului, șeful statului a arătat că România este mai apărată ca oricând și pregătită să-și asume un rol tot mai puternic pe Flancul Estic și pentru propria securitate.

“Tema ediției actuale, reînarmarea NATO, inovare, accelerare, susținere, este deosebit de relevantă, având în vedere contextul din ultima perioadă, care, din păcate, ne obligă să vorbim tot mai mult despre reînarmare. Toate amenințările și provocările cu care ne confruntăm în prezent, de la războiul din Ucraina până la amenințările cibernetice și războiul hibrid, toate acestea ne amintesc că pacea și securitatea nu sunt niciodată garantate. De aceea, reînarmarea nu este o alegere, este o necesitate. Și nu este o alegere a NATO, sau a României, sau a celorlalte state membre a NATO, ci o necesitate“, a afirmat Nicușor Dan, în discursul său.

El a indicat că rolul Alianței este de a proteja pacea, iar responsabilitatea noastră este de a descuraja orice potențială agresiune și de a ne asigura că forțele noastre armate sunt capabile și bine pregătite să contracareze amenințările cu care ne confruntăm.

“Avem o continuare a războiului ilegal al Rusiei împotriva Ucrainei, chiar la granița României. Pentru asta, și pentru ceilalți aliați de pe Flancul Estic, dar și pentru NATO în ansamblul său, agresivitatea Rusiei dincolo de Ucraina, prin încălcările recente ale spațiului aerian Aliat, precum și prin intensificarea și diversificarea atacurilor hibride, reprezintă o dovadă în plus că trebuie să facem mai mult pentru a fi pregătiți să ne apărăm. Trebuie să rămânem uniți și să asumăm o poziție de forță printr-o postură solidă și credibilă. Angajamentul Alianței este de apărare colectivă, așa cum este prevăzut în Articolul 5 al Tratatului. Avem încredere deplină că NATO și Aliații de pe ambele maluri ale Atlanticului sunt angajați să apere fiecare centimetru al Alianței”, a continuat președintele.

Nicușor Dan a subliniat că aliații europeni trebuie să își asume responsabilități crescute în apărarea continentului și pentru a spori capabilitățile militare și de apărare.

“Pentru asta, este absolut necesar să consolidăm industria de apărare națională, cea europeană, precum și cea transatlantică”, a menționat președintele.

Șeful statului a invitat industria europeană și transatlantică prezentă la forum să se informeze “cu privire la industria românească de apărare, care are o puternică tradiție”.

“A fost, poate ca în multe alte locuri, neglijată în ultimii ani, dar există un potențial extraordinar. Avem companii care au toate condițiile, utilitățile pentru ca, în condițiile unui management interesant, să poată să fie folosite în necesitatea viitorilor ani de a crește producția industrială de apărare în Europa”, a insistat președintele.

Nicușor Dan a făcut trimitere și la deciziilor de la summitul NATO de la Haga din acest an, respectiv aceea de a crește semnificativ investițiile în apărare pentru a atinge ținta de 5% din produsul intern brut până în 2035.

“România are 2,24% în 2025 și va cheltui acești bani, și vom menține tendința ascendentă direct corelată cu amenințările de securitate. Însă această decizie reprezintă doar un prim pas pentru a ne atinge scopul. Trebuie să avem bani și trebuie să îi și cheltuim pentru a produce echipamente militare De asemenea, un element cheie pentru a asigura descurajări credibile și apărări eficiente este să lucrăm împreună, să producem în cooperare echipamentele de care forțele armate Aliate au nevoie, să colaborăm între state, între guverne și mediul privat pentru o industrie de apărare care favorizează inovația și valorifică tehnologiile emergente, să asigurăm împreună și alături de partenerii noștri lanțuri de aprovizionare trainice și interoperabilitatea sistemelor pe care le utilizăm”, a detaliat președintele.

Șeful statului a precizat că un alt obiectiv “este să dezvoltăm mobilitatea militară pe axa Nord-Sud a Flancului Estic ca parte a unei abordări coerente și integrate de la Marea Baltică la Marea Neagră, atât de necesară în contextul de securitate actual, să consolidăm capabilitățile cu dubla utilizare – căi ferate, facilități portuare la Marea Neagră și la Dunăre, precum și alte elemente de infrastructură critică”.

El a precizat că acesta este contextul în care evenimente precum NATO-Industry Forum capătă o relevanță sporită, prin rolul de a aduce împreună toți actorii implicați în acest proces – NATO, statele aliate, industria – și de a facilita dialogul direct dintre Alianță și sectorul industrial.

“România este mai apărată ca oricând și pregătită să-și asume un rol tot mai puternic pe Flancul Estic și pentru propria sa securitate“, a conchis președintele.

Secretarul general al NATO Mark Rutte a efectuat miercuri și joi prima vizită în România de la numirea sa în funcție. Înaltul oficial aliat s-a întâlnit miercuri cu președintele Nicușor Dan, cu premierul Ilie Bolojan și cu liderii celor două camere ale legislativului, iar joi a deschis împreună cu șeful statului român Forumul NATO pentru industria de apărare, găzduit de România și desfășurat sub patronajul secretarului general al Alianței.

Forumul NATO pentru Industrie este un eveniment la nivel strategic care facilitează colaborarea directă și continuă între NATO și industrie. Tema ediției din 2025 a Forumului NATO pentru Industrie este „Reînarmarea NATO – Inovare, Accelerare, Sustenabilitate”.

Forumul se bazează pe decizia luată de șefii de stat și de guvern la summitul NATO de la Haga din iunie de a crește semnificativ investițiile în apărare și își propune să contribuie la definirea modului în care sunt investite aceste fonduri pentru a se asigura că aliații dezvoltă și furnizează capacitățile necesare pentru a continua să descurajeze și să se apere în mod credibil împotriva oricărui adversar.

Evenimentul reunește peste 800 de participanți din 26 state NATO și partenere, precum și peste 300 de companii din industria de apărare.