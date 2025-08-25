Germania: Cancelarul Merz respinge creșterea taxelor pentru IMM-uri și avertizează că “statul bunăstării nu mai poate fi finanțat cu ceea ce producem”

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat sâmbătă, la un eveniment al Uniunii Creștin-Democrate (CDU) desfășurat la Osnabrück, că se opune propunerii social-democraților privind creșterea taxelor și a dat asigurări mediului de afaceri că nivelul fiscal actual va fi menținut.

„Nu va exista nicio mărire a taxei pe profit pentru companiile mijlocii în Germania sub acest guvern federal condus de mine”, a afirmat Merz în fața delegaților CDU, potrivit agenției dpa, citat de Agerpres.

Declarațiile sale vin după ce vicecancelarul social-democrat Lars Klingbeil, ministru al Finanțelor, afirmase că „nicio opțiune nu va fi scoasă de pe masă” în ceea ce privește creșterea taxelor pentru cetățenii cu venituri și averi mari, invocând „o gaură mare existentă în bugetul federal”.

Merz a recunoscut că nu este pe deplin mulțumit de activitatea guvernului său de la preluarea mandatului, în mai, în pofida unor reforme importante deja adoptate, între care o nouă politică în domeniul migrației și măsuri pentru stimularea creșterii economice.

„Nu sunt mulțumit cu ceea ce am realizat până acum. Trebuie să fie mai mult”, a spus cancelarul, cerând SPD să continue pe un drum comun „critic față de migrație și pro-industrie”, pentru a arăta că Germania poate fi guvernată de partidele de centru.

Totodată, liderul CDU a pledat pentru o comunicare mai eficientă în cadrul coaliției. „Partidele trebuie să vorbească unul cu celălalt, nu unul despre celălalt”, a subliniat el.

Referindu-se la politicile sociale, Merz a avertizat că sistemul actual nu mai poate fi susținut la nivelul producției economice de azi și că „statul bunăstării pe care îl avem astăzi nu mai poate fi finanțat cu ceea ce producem în economie”.

El a admis că pozițiile sale complică relația cu partenerii social-democrați, dar a transmis un apel la unitate. „Apelul este către noi toți: să arătăm împreună că schimbarea este posibilă, că reforma este posibilă”, a conchis cancelarul federal.

După o ușoară contracție timp de doi ani consecutivi, se preconizează că activitatea economică în Germania va stagna în general în 2025, conform celor mai recente date centralizate de Comisia Europeană.

Tensiunile comerciale vor afecta în mod semnificativ exporturile germane, deși se estimează că consumul privat va crește ușor în 2025, stimulat de creșterea puterii de cumpărare și de scăderea ratelor dobânzilor.

Se preconizează că investițiile în Germania vor stagna în acest an, inhibate de condiții de finanțare mai stricte și de un sentiment economic mai slab – ambele legate de incertitudinea crescută. În 2026, creșterea economică a Germaniei va reveni la 1,1 %, pe fondul consolidării cererii interne, impulsionată de creșterea continuă a consumului și de redresarea treptată a investițiilor. Deficitul public va rămâne ridicat, iar ponderea datoriei publice în PIB se va majora până la 64,7 % în 2026.