U.E.
Germania: Cancelarul Merz respinge creșterea taxelor pentru IMM-uri și avertizează că “statul bunăstării nu mai poate fi finanțat cu ceea ce producem”
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat sâmbătă, la un eveniment al Uniunii Creștin-Democrate (CDU) desfășurat la Osnabrück, că se opune propunerii social-democraților privind creșterea taxelor și a dat asigurări mediului de afaceri că nivelul fiscal actual va fi menținut.
„Nu va exista nicio mărire a taxei pe profit pentru companiile mijlocii în Germania sub acest guvern federal condus de mine”, a afirmat Merz în fața delegaților CDU, potrivit agenției dpa, citat de Agerpres.
Declarațiile sale vin după ce vicecancelarul social-democrat Lars Klingbeil, ministru al Finanțelor, afirmase că „nicio opțiune nu va fi scoasă de pe masă” în ceea ce privește creșterea taxelor pentru cetățenii cu venituri și averi mari, invocând „o gaură mare existentă în bugetul federal”.
Merz a recunoscut că nu este pe deplin mulțumit de activitatea guvernului său de la preluarea mandatului, în mai, în pofida unor reforme importante deja adoptate, între care o nouă politică în domeniul migrației și măsuri pentru stimularea creșterii economice.
„Nu sunt mulțumit cu ceea ce am realizat până acum. Trebuie să fie mai mult”, a spus cancelarul, cerând SPD să continue pe un drum comun „critic față de migrație și pro-industrie”, pentru a arăta că Germania poate fi guvernată de partidele de centru.
Totodată, liderul CDU a pledat pentru o comunicare mai eficientă în cadrul coaliției. „Partidele trebuie să vorbească unul cu celălalt, nu unul despre celălalt”, a subliniat el.
Referindu-se la politicile sociale, Merz a avertizat că sistemul actual nu mai poate fi susținut la nivelul producției economice de azi și că „statul bunăstării pe care îl avem astăzi nu mai poate fi finanțat cu ceea ce producem în economie”.
El a admis că pozițiile sale complică relația cu partenerii social-democrați, dar a transmis un apel la unitate. „Apelul este către noi toți: să arătăm împreună că schimbarea este posibilă, că reforma este posibilă”, a conchis cancelarul federal.
După o ușoară contracție timp de doi ani consecutivi, se preconizează că activitatea economică în Germania va stagna în general în 2025, conform celor mai recente date centralizate de Comisia Europeană.
Tensiunile comerciale vor afecta în mod semnificativ exporturile germane, deși se estimează că consumul privat va crește ușor în 2025, stimulat de creșterea puterii de cumpărare și de scăderea ratelor dobânzilor.
Se preconizează că investițiile în Germania vor stagna în acest an, inhibate de condiții de finanțare mai stricte și de un sentiment economic mai slab – ambele legate de incertitudinea crescută. În 2026, creșterea economică a Germaniei va reveni la 1,1 %, pe fondul consolidării cererii interne, impulsionată de creșterea continuă a consumului și de redresarea treptată a investițiilor. Deficitul public va rămâne ridicat, iar ponderea datoriei publice în PIB se va majora până la 64,7 % în 2026.
BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
Economia UE ar fi arătat mult mai rău după pandemie dacă nu ar fi existat muncitorii străini, subliniază președinta Băncii Centrale Europene
Economia Uniunii Europene ar fi arătat mult mai rău după pandemie dacă nu ar fi existat muncitorii străini, a evidențiat președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, avertizând decidenții să nu ignore rolul migrației, chiar dacă aceasta alimentează tensiunile politice, informează Politico Europe.
Într-o intervenție la Forumul anual al Rezervei Federale din Wyoming, Lagarde a spus că un influx de muncă străină a ajutat zona euro să absoarbă șocuri succesive, cum ar fi creșterea costurilor energetice și inflația record, menținând în același timp intacte creșterea și locurile de muncă.
Rata ocupării forței de muncă în UE a crescut cu 4,1 procente între sfârșitul anului 2021 și mijlocul anului 2025, aproape egalând câștigurile raportat la produsul intern brut (PIB), a remarcat ea.
„Deși au reprezentat doar aproximativ 9 procente din forța de muncă totală în 2022, lucrătorii străini au contribuit la jumătate din creșterea acesteia în ultimii trei ani”, a spus Lagarde participanților la întâlnirea bancherilor centrali. Fără acea contribuție, a adăugat ea, „condițiile de pe piața muncii ar putea fi mai stricte și producția mai mică.”
Lagarde a menționat Germania și Spania ca exemple. PIB-ul Germaniei ar fi cu aproximativ 6 procente mai mic astăzi fără forța de muncă străină, în timp ce redresarea puternică a Spaniei „se datorează mult” și muncitorilor străini, a spus ea.
Președinta BCE a susținut că migrația a jucat un rol crucial în compensarea scăderii ratei natalității în Europa și a apetitului crescut pentru ore de muncă mai puține. Acest lucru, a spus ea, a ajutat companiile să-și extindă producția și a atenuat presiunile inflaționiste, chiar dacă salariile nu au reușit să țină pasul cu prețurile.
Pe de altă parte, aceasta a constatat că migrația netă a împins populația UE la un record de 450 de milioane anul trecut, chiar și în condițiile în care guvernele de la Berlin la Roma depun eforturi pentru a restricționa noile sosiri, sub presiunea alegătorilor care se îndreaptă spre partidele de extremă dreaptă.
„Migrarea ar putea, în principiu, juca un rol crucial în diminuarea deficitului de forță de muncă în contextul îmbătrânirii populației indigene”, a spus Lagarde, recunoscând, în egală măsură, presiunea politică.
Ea a subliniat că piața muncii din Europa a ieșit din șocurile recente într-o „formă neașteptat de bună”. Dar a avertizat împotriva presupunerii că această dinamică va dura: declinul demografic, reacția politică și schimbarea preferințelor lucrătorilor continuă să amenințe reziliența zonei euro.
U.E.
Cancelarul german Friedrich Merz, despre un acord de pace în Ucraina: „Suntem la o distanţă de 10 kilometri şi am parcurs, poate, primii 200 de metri”
Cancelarul german Friedrich Merz a descris eforturile de a ajunge la un acord de pace în Ucraina ca fiind „primii 200 de metri” dintr-un total de 10 kilometri.
„Da, am făcut primii pași. Dar, ca să mă exprim figurativ, suntem la o distanță de 10 kilometri și am parcurs, poate, primii 200 de metri, nu mai mult. Dar, în orice caz, ne îndreptăm în direcția corectă”, a declarat Merz la un congres al partidului Uniunea Creștin-Democrată din Germania (CDU), citat de Kyiv Independent.
Ucraina celebrează duminică cea de-a 34-a aniversare a Zilei Independenței în timp ce se apără de agresiunea armată rusă care a început în zorii zilei de 24 februarie 2022 și care a culminat, până în prezent, cu ocuparea ilegală a aproximativ 20% din teritoriul țării. După exact trei ani și jumătate de conflict, Kievul, sprijinit de aliații europeni, încearcă să pună capăt acestui conflict, inclusiv prin eforturile de mediere din partea președintelui american Donald Trump.
După summitul din 15 august cu Vladimir Putin, desfășurat în Alaska și descris de cei doi lideri drept un pas înainte spre o soluționare negociată a războiului ruso-ucrainean, chiar dacă fără rezultate concrete, Donald Trump și-a exprimat intenția de a organiza o întâlnire trilaterală cu președinții Rusiei și Ucrainei.
Luni, la Casa Albă, Trump s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski și cu mai mulți lideri europeni susținători ai Kievului. În timpul discuțiilor care au conturat un front politic unit și un scut european în jurul președintelui ucrainean, liderul american a întrerupt pentru scurt timp reuniunea pentru a vorbi la telefon cu Putin, iar ulterior a anunțat că se pregătește mai întâi o întâlnire bilaterală Putin–Zelenski, urmând ca abia după aceea să aibă loc și summitul trilateral dorit.
Potrivit surselor Reuters, Putin ar fi cerut la summitul cu Trump ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas (formată din provinciile Donețk și Lugansk) și în schimb Rusia să înghețe restul liniei frontului, dar ar fi devenit mai flexibil față de ideea unor garanții de securitate oferite Ucrainei de state occidentale, inclusiv de SUA, garanții care să nu cuprindă însă aderarea țării la NATO NATO și trimiterea unor trupe ale acestei alianțe în Ucraina.
Deși Trump a exclus ca Ucraina să adere la NATO a avut loc totuși o schimbare majoră de ton din partea președintelui american. Liderul de la Casa Albă a recunoscut în mod tacit invazia Rusiei în Ucraina și faptul că Kievul a fost în defensivă, sugerând în același timp o răsturnare de situație, inclusiv referitoare la capacitatea Ucrainei de a lovi pe teritoriul Rusiei. El a recunoscut, totodată, și dificultatea în a-și pune în practică promisiunea unei întâlniri Putin-Zelenski, comparând o reuniune între aceștia cu amestecul ”uleiului cu oțetul”.
În acest peisaj, lideri militari din Statele Unite și mai multe state europene le-au prezentant deja opțiuni consilierilor lor pe probleme de securitate națională privind furnizarea de garanții de securitate Ucrainei. La întâlniri au participat șefii apărării din Finlanda, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Ucraina și SUA.
Prezent vineri la Kiev, secretarul general al NATO Mark Rutte a precizat că aliații Ucrainei nu doresc repetarea memorandumului de la Budapesta din 1994 sau a acordurilor de la Minsk din 2015, subliniind că garanțiile de securitate trebuie să fie la nivelul la care Putin să nu mai atace Ucraina.
U.E.
Într-o lume dominată de război și geopolitică nemiloasă, „UE trebuie să se transforme și să treacă de la un rol secundar sau de sprijin la cel de actor principal”, subliniază Mario Draghi
Uniunea Europeană trebuie să se apere mai bine într-o lume nouă dominată de război și geopolitică nemiloasă, a avertizat vineri fostul șef al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, autorul raportului privind competitivitatea Europei, informează Politico Europe.
„Timp de ani de zile, Uniunea Europeană a crezut că dimensiunea sa economică, cu 450 de milioane de consumatori, îi conferă putere geopolitică și influență în relațiile comerciale internaționale. Anul acesta va rămâne în istorie ca anul în care această iluzie s-a evaporat”, a declarat Draghi la reuniunea anuală de la Rimini, un eveniment cheie în politica italiană.
Draghi, care anul trecut a redactat un raport care conține propuneri pentru stimularea creșterii economice a blocului, a subliniat că UE trebuie să se adapteze dacă dorește să supraviețuiască.
Provocarea crucială vine din partea unui „semnal de alarmă foarte brutal din partea lui Trump”.
„A trebuit să ne resemnăm cu tarifele impuse de cel mai mare partener comercial și aliat de lungă durată al nostru, Statele Unite”, a spus el despre schimbarea de politică sub administrația Trump. „Am fost împinși de același aliat să creștem cheltuielile militare, o decizie pe care probabil ar fi trebuit să o luăm oricum, dar într-un mod care probabil nu reflectă interesele Europei”, a continuat Draghi.
În pofida puterii sale economice, UE joacă doar un rol „marginal” în eforturile de pace ale lui Trump în Ucraina, a fost „un observator” al masacrului din Gaza, iar „China a clarificat că nu consideră Europa un partener egal”.
„Europa este slab echipată într-o lume în care geoeconomia, securitatea și stabilitatea surselor de aprovizionare, mai degrabă decât eficiența, inspiră relațiile comerciale internaționale. Organizația noastră politică trebuie să se adapteze la cerințele vremii sale în condițiile în care acestea sunt existențiale”, a avertizat Draghi, fost prim-ministru italian.
Revenind la apelul său familiar de a stimula competitivitatea Europei, Draghi a menționat că Fondul Monetar Internațional estimează că, dacă barierele interne ale UE ar fi reduse la nivelul celor din SUA, productivitatea muncii în blocul european ar putea crește cu aproximativ 7% în șapte ani.
Aceste bariere comerciale interne fac, de asemenea, ca dezvoltarea apărării europene să fie mai puțin eficientă. Deși țările UE intenționează să își mărească investițiile militare cu 2 trilioane de euro până în 2031, „avem bariere interne care impun o taxă vamală de 64 % pentru echipamente și de 95 % pentru metale”, a afirmat Draghi.
„Acest lucru duce la licitații mai lente, costuri mai mari și aprovizionări mai mari de la furnizori din afara Uniunii Europene”, a spus el.
Draghi a declarat că blocul ar trebui să emită datorii comune pentru a stimula cheltuielile pentru apărare, cercetare și dezvoltare, infrastructuri comune și tehnologii disruptive. Acest lucru a fost respins de așa-numitele țări frugale.
„Numai formele de datorie comună pot susține proiectele europene de anvergură, care nu ar putea fi niciodată implementate prin eforturi naționale fragmentate și insuficiente”, a spus el.
Guvernele ar trebui, de asemenea, să ia decizii privind politicile industriale și comerciale, să elimine barierele și „trebuie să cadă de acord asupra modului de finanțare a investițiilor semnificative necesare în viitor, care se ridică la aproximativ 1 trilion sau 2 trilioane de euro pe an”, a afirmat el.
O creștere economică mai rapidă și reforme politice pentru a asigura o mai bună funcționare a UE sunt prețul de pornire pentru a garanta că blocul exercită puterea geopolitică.
„Pentru a face față provocărilor actuale, UE trebuie să se transforme și să treacă de la un rol secundar sau de sprijin la cel de actor principal”, a afirmat Draghi.
Mario Draghi a prezentat anul trecut un raport privind care evidenția nevoia unor investiții substanțiale în politici sectoriale și orizontale, însoțite de reforme, pentru a opri declinul continentului într-o lume în care nu toți actorii joacă după reguli.
Piața unică reprezintă puterea Uniunii Europene pentru a-și spori competitivitatea, arată documentul completat de un raport elaborat de un compatriot a lui Draghi, Enrico Letta, care sugerează o nouă libertate în cursa europeană de recuperare a decalajelor, aceea a inovării.
