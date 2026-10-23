Germania cere acțiune comună pentru protejarea rutelor maritime, de la Marea Neagră la Ormuz: „Atacurile arbitrare asupra navigației trebuie să înceteze”

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a cerut vineri o cooperare internațională mai strânsă pentru protejarea rutelor maritime, avertizând că atacurile asupra transporturilor de energie, cereale și îngrășăminte afectează prețurile și securitatea alimentară. Declarația a fost făcută înaintea unei reuniuni la Istanbul cu omologii săi din alte șapte țări.

„Resimțim cu toții efectele atacurilor asupra rutelor maritime, fie la benzinărie, fie în supermarket”, a afirmat șeful diplomației germane. El a avertizat că întârzierile în livrarea îngrășămintelor pot provoca foamete în unele regiuni ale lumii.

Reuniunea, organizată la inițiativa Germaniei și Turciei, aduce pentru prima dată în acest format miniștrii de externe din Germania, Franța, Regatul Unit și Italia, alături de cei din Turcia, Egipt, Pakistan și Arabia Saudită, potrivit Ministerului german de Externe.

Wadephul a subliniat că situația din Strâmtoarea Ormuz, atacurile milițiilor houthi asupra Arabiei Saudite și navigației comerciale, precum și intensificarea atacurilor rusești asupra transporturilor de cereale din Marea Neagră necesită un răspuns coordonat.

„Nu vom accepta ca Iranul și milițiile houthi să țină comerțul mondial ostatic și să continue să sufoce aprovizionarea mondială cu energie și îngrășăminte”, a declarat ministrul. „Atacurile arbitrare asupra navigației și țărilor vecine trebuie să înceteze.”

În privința Mării Negre, șeful diplomației germane a acuzat Rusia că acceptă cu bună știință riscul unor penurii alimentare în țările din Sudul Global prin atacurile asupra transporturilor de cereale. Consecințele îi afectează în special pe cei mai săraci, a căror aprovizionare cu alimente depinde de grâu.

Berlinul susține eforturile pentru o încetare a focului care să protejeze navigația civilă în Marea Neagră. Ministerul german de Externe a amintit că inițiativa privind exporturile de cereale, convenită în 2022 sub medierea ONU, a demonstrat că asemenea acorduri pot îmbunătăți accesul la alimente și reduce presiunea asupra prețurilor mondiale.

Germania participă, de asemenea, la operațiunea navală a UE EUNAVFOR ASPIDES, care protejează navele comerciale în Marea Roșie și Golful Aden.

Potrivit oficialilor turci citați în relatarea de presă, discuțiile de la Istanbul vor aborda și situația din Gaza, extinderea coloniilor israeliene ilegale din Cisiordania și violențele coloniștilor israelieni împotriva palestinienilor.