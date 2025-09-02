Germania cere Europei să-și sprijine propriile topitorii de cupru prin limitarea livrărilor „uriașe” de deșeuri de cupru către China, ca parte a eforturilor de a asigura reziliența economiilor europene

Locul privilegiat al Poloniei la masa deciziilor de vârf în politica externă europeană a durat doar aproximativ un an și jumătate, acum fiind torpilată de un război politic deschis între noul președinte al țării Karol Nawrocki și premierul Donald Tusk, un veteran al politicii naționale și europene, scrie Politico Europe într-un amplu material în pregătirea vizitei pe care Nawrocki o va efectua miercuri, 3 septembrie, la Casa Albă.

“Polonia a lipsit de la reuniunea de criză de la Casa Albă, la care lideri europeni de prim rang s-au grăbit să ajungă la Washington pentru a-l proteja pe Volodimir Zelenski de Donald Trump. O încercare anterioară de a revitaliza Triunghiul de la Weimar dintre Polonia, Germania și Franța se estompează pe măsură ce Parisul și Berlinul își încălzesc relațiile pe cont propriu, iar statutul Poloniei ca unul dintre cei mai importanți aliați ai Kievului este subminat de bătăliile politice privind refugiații ucraineni”, scrie Politico Europe.

Aceste diviziuni interne vor fi pe deplin vizibile miercuri, când noul președinte de dreapta Karol Nawrocki se va afla la Casa Albă pentru a-și vizita aliatul politic Trump, care a făcut campanie deschisă pentru el în timpul alegerilor prezidențiale poloneze de la începutul acestui an, găzduindu-l pe Nawrocki în Biroul Oval.

Antipatie reciprocă

Această vizită îl nemulțumește pe premierul pro-UE Donald Tusk, care i-a transmis lui Nawrocki un mesaj critic, amintindu-i că, potrivit Constituției Poloniei, politica externă este stabilită de guvernul condus de premier.

„Probabil va dura ceva timp până când biroul președintelui va înțelege regulile jocului și consecințele prevederilor constituționale. Voi explica și voi informa cu răbdare cum ar trebui să arate o asemenea cooperare”, a ironizat Tusk.

Vizita se transformă într-o demonstrație de forță între cei doi politicieni, a căror antipatie reciprocă este evidentă. Astfel, Biroul lui Nawrocki a reacționat cu dispreț la instrucțiunile primite de la Ministerul de Externe privind obiectivele vizitei în SUA. Rafał Leśkiewicz, purtătorul de cuvânt al lui Nawrocki, le-a numit o „glumă” tipărită pe o singură pagină.

Ministerul de Externe a replicat că era „de fapt poziția guvernului polonez, care prin natura sa este concisă”, în timp ce ministrul Radek Sikorski se află și la el la Washington cu ocazia acestei vizite.

Dar guvernul de la Varșovia insistă că Tusk deține frâiele. „Președintele reprezintă Polonia, dar prezintă poziția statului, care este poziția guvernului, chiar dacă nu este de acord cu ea. Nu pot exista două politici externe pentru un singur stat”, a declarat pentru presa poloneză purtătorul de cuvânt al MAE, Paweł Wroński.

Luptă pentru putere: cine conduce Polonia?

Bătălia face parte dintr-un război mai amplu privind cine conduce Polonia.

Tusk conduce o coaliție centristă care a preluat puterea în decembrie 2023, după ce a înlăturat guvernul PiS, aflat la putere timp de opt ani. Nawrocki a fost susținut de PiS, iar victoria sa din iunie, plus revenirea lui Trump la Casa Albă, au afectat speranțele lui Tusk de a readuce Polonia complet în mainstream-ul UE. Totuși, Tusk a reușit să deblocheze miliarde de euro din fonduri europene înghețate de Bruxelles din cauza îngrijorărilor că fostul guvern PiS politiza justiția și submina statul de drept. Guvernul său a fost, de asemenea, primit înapoi la masa deciziilor din UE — sprijinit de armata în creștere rapidă a Poloniei, de bugetul său de apărare și de performanțele economice remarcabile.

Acum însă este prins într-un război de gherilă cu Nawrocki, care își folosește mandatul național pentru a-și asuma un rol mai mare, atât pe plan intern, cât și pe plan extern. La o întâlnire tensionată săptămâna trecută între Nawrocki și Cabinetul lui Tusk, președintele a încercat să se implice în detaliile unui proiect de construire a unui aeroport în centrul Poloniei, l-a mustrat pe ministrul de finanțe și a cerut guvernului să-și actualizeze programul pentru a include propriile promisiuni electorale.

Deși nu îi va fi ușor să-l răstoarne pe Tusk pe plan intern, Nawrocki are mai multă libertate în afara țării.

Călătoria la Washington va fi prima vizită externă a lui Nawrocki — un semn al importanței Statelor Unite pentru Polonia, dar și al legăturilor politice dintre președintele polonez și cel american.

Nawrocki și Trump vor purta „discuții bilaterale, nu doar despre Ucraina, ci și despre securitatea Poloniei. Trebuie să ne concentrăm pe amenințările la adresa Poloniei, pentru că sunt multe. Asta nu înseamnă că nu vom vorbi despre viitorul Ucrainei, pentru că Polonia nu poate fi lăsată pe dinafară din acea discuție”, a declarat Marcin Przydacz, consilierul de politică externă al lui Nawrocki, la începutul acestei săptămâni.

Tusk și Nawrocki urmează să aibă o întâlnire bilaterală înainte de vizita la Washington; alianța cu SUA este considerată crucială pentru securitatea Poloniei de toate taberele din această țară profund divizată.