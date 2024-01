Germania confirmă că pregătește scenarii privind amenințarea rusă, inclusiv cel al “Apărării Alianței 2025” în cazul în care Putin ar ataca NATO

Regatul Unit a anunțat luni că va disloca aproximativ 20.000 de militari în Europa pentru a lua parte la cel mai mare exercițiu militar al NATO de după Războiul Rece, Steadfast Defender 24, programat să aibă loc în primăvara acestui an.

Dornic să sublinieze angajamentul Marii Britanii în lume, ministrul britanic al apărării Grant Shapps a declarat că Marea Britanie a angajat 20.000 de militari pentru a servi în Europa în cadrul unui exercițiu major al NATO în prima jumătate a acestui an, precum și nave de război și avioane de luptă.

Acest anunț vine în contextul în care Marea Britanie a preluat, la 1 ianuarie 2024, conducerea Forței de Reacție Rapidă a NATO.

Anul acesta trebuie să marcheze un “punct de inflexiune” pentru a decide viitorul apărării britanice, a declarat luni ministrul Grant Shapps, stabilind măsuri pentru a proteja mai bine națiunea împotriva amenințărilor reprezentate de o serie de conflicte care “probabil vor crește”, citat de Reuters.

Într-un discurs în care și-a expus opinia că în 2024 lumea va deveni mai periculoasă și va fi nevoie ca Marea Britanie și aliații săi să facă față unor puteri “iraționale”, Shapps a declarat că guvernul se străduiește să crească cheltuielile pentru apărare la 2,5% din produsul intern brut – lucru pe care a îndemnat alte națiuni democratice să îl urmeze, informează și un comunicat al Guvernului de la Londra.

Defending Britain From A More Dangerous World https://t.co/J3i0bmnNEQ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 15, 2024

În contextul unei lumi din ce în ce mai periculoase, Grant Shapps a susținut luni un discurs important la Lancaster House, pentru a expune viziunea sa cu privire la Marea Britanie în ceea ce privește descurajarea amenințărilor, rolul de lider printre aliați și apărarea Regatului Unit.

În urma loviturilor țintite ale Royal Air Force de săptămâna trecută împotriva Houthis din Yemen și a anunțului unui nou pachet de sprijin britanic de 2,5 miliarde de lire sterline pentru Ucraina, ministrul britanic al apărării a anunțat că, în prima jumătate a anului 2024, 20.000 de militari din Marina Regală, Armata Britanică și Royal Air Force vor fi desfășurați în Europa pentru a participa la exercițiul Steadfast Defender 24.

Today we announced the UK’s commitment to @NATO’s Ex Steadfast Defender. The series of exercises will see the @RoyalNavy, @BritishArmy and @RoyalAirForce join 30 NATO allies & Sweden, across multiple countries, testing NATO’s readiness in its 75th year. #DeterLeadDefend pic.twitter.com/Csu7NmRFYO — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 15, 2024

În cadrul acestor exerciții, forțele armate britanice se vor alătura miilor de membri ai personalului din 31 de aliați NATO și din Suedia, care vor acționa în mai multe țări și vor coincide cu cel de-al 75-lea an al Alianței NATO.

În cadrul desfășurării, Regatul Unit va utiliza cele mai moderne avioane de luptă și de supraveghere ale RAF, cele mai avansate nave de război și submarine ale Marinei Regale și o gamă completă de capacități ale armatei – de la logistică la blindate și forțe pentru operațiuni speciale.

“Ne aflăm într-o nouă eră și trebuie să fim pregătiți să ne descurajăm inamicii, pregătiți să ne conducem aliații și pregătiți să ne apărăm națiunea ori de câte ori este nevoie. Astăzi, adversarii noștri își reconstruiesc cu sârg barierele. Vechii dușmani sunt reanimați. Liniile de luptă sunt redesenate. Tancurile sunt literalmente pe teritoriul Ucrainei. Iar fundamentele ordinii mondiale sunt zdruncinate până în măduva oaselor. Ne aflăm la o răscruce de drumuri. Pot anunța astăzi că Marea Britanie va trimite aproximativ 20.000 de oameni pentru a lua parte la una dintre cele mai mari desfășurări ale NATO de la sfârșitul Războiului Rece. Exercițiul Steadfast Defender. Armata noastră își va uni forțele cu cele ale omologilor din 30 de țări NATO, plus Suedia, oferind o asigurare vitală împotriva amenințării lui Putin”, a spus Shapps.

Consolidând coaliția dintre Marea Britanie și aliații săi din NATO, Steadfast Defender 24 va reuni națiunile NATO și va îndeplini promisiunile făcute la summitul NATO din 2023 de la Vilnius, mai arată sursa citată.

Forțele britanice vor contribui cu toate categoriile de trupe la acest efort.

Marina Regală britanică va desfășura opt nave de război și submarine și peste 2.000 de marinari. Un grup de atac al portavioanelor britanice, centrat pe un portavion din clasa Queen Elizabeth și grupul său aerian de avioane F-35B Lightning și elicoptere, și înconjurat de fregate și distrugătoare de escortă, va opera ca parte a unei puternice forțe navale de nave de război și submarine aliate în Atlanticul de Nord, Marea Norvegiei și Marea Baltică.

2000 sailors and 400 Royal Marines will take part in Steadfast Defender as part of the UK’s commitment to @Nato. 8 Royal Navy will operate in a potent naval force of more than 50 allied warships as 30 nations demonstrate the alliance’s collective resolve.#DeterLeadDefend pic.twitter.com/NAcJkSmrt7 — Royal Navy (@RoyalNavy) January 15, 2024

16.000 de soldați din armata britanică vor fi desfășurați în Europa de Est din februarie până în iunie 2024, însoțiți de tancuri, artilerie, elicoptere și parașute.

Vor avea loc manevre cu foc real, salturi cu parașuta, o forță comună de elicoptere a armatei și a marinei și forțe de operațiuni speciale ale armatei în desfășurare.

“Steadfast Defender will see our forces in Europe working cohesively with allied nations” @GrantShapps The British Army will deploy to test and strengthen the readiness of the UK’s land forces in defending @NATO.#DeterLeadDefend #WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/SG8kKpRFwL — British Army 🇬🇧 (@BritishArmy) January 15, 2024

Forțele aeriene regale (RAF) vor utiliza unele dintre cele mai moderne aeronave ale sale, inclusiv avioane de atac F35B Lightning și aeronave de supraveghere Poseidon P8. RAF va exersa zborurile în scenarii de conflict simulate împotriva unor adversari apropiați, dovedindu-și capacitatea de descurajare și apărare împotriva amenințărilor.

The UK has committed nearly the totality of our air and maritime assets to the NATO Force Model. Exercise Steadfast Defender 24 will see the RAF training across Europe, alongside 30 @NATO allies and Sweden.#DeterLeadDefend #StrongerTogether #NATO75 pic.twitter.com/gZ8LrPGFCC — Royal Air Force (@RoyalAirForce) January 15, 2024

Marea Britanie a preluat, la 1 ianuarie 2024, conducerea Forței de Reacție Rapidă a NATO. VJTF a fost creată după anexarea unilaterală a peninsulei ucrainene Crimeea în 2014 de către Rusia şi a fost desfăşurată pentru prima dată pentru apărarea colectivă după ce Rusia a invadat Ucraina în 24 februarie 2022.

Actualmente, Forța de Reacție Rapidă a NATO este dotată cu 40.000 de militari care pot fi mobilizați. Vârful de lance al acestei forțe – VJTF -, condus în 2022 de Franța, a fost dislocat în premieră în istoria Alianței, pe 26 februarie 2022, în România.

La summitul NATO de la Madrid din 2022, liderii aliați au resetat postura NATO de apărare și descurajare cu decizii privind creșterea grupurilor de luptă de pe flancul estic la nivel de brigadă, planuri de apărare regionale cu forțe specifice pre-alocate pentru anumiți aliați regionali și sporirea efectivelor Forței de Reacție Rapidă a NATO de la 40.000 la 300.000 de soldați.