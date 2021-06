Germania consideră esențială reformarea NATO pentru a face față amenințărilor din partea Rusiei și Chinei, care “încearcă să divizeze Europa”

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le-a prezentat președinților Comisiei Europene și Consiliului European, Ursula von der Leyen și Charles Michel, rezultatele summitului Alianței Nord-Atlantice din 14 iunie, în cadrul unor convorbiri telefonice distincte cu cei doi lideri europeni.

După o primă discuție care a avut loc duminică seară cu Ursula von der Leyen, Stoltenberg a scris pe Twitter că “într-o lume din ce în ce mai competitivă, cooperarea dintre NATO și UE este mai importantă ca oricând pentru a consolida societățile noastre și pentru a apăra valorile noastre“.

Good call with @vonderleyen after our #NATOSummit. In a more competitive world, cooperation between #NATO and the #EU is even more important to strengthen our societies & defend our values.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 20, 2021