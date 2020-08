Germania continuă să furnizeze armament Turciei, în ciuda interdicției parțiale aplicate armelor care ar putea fi utilizate în Siria

Capsula SpaceX Dragon care îi transporta pe astronauții Doug Hurley și Bob Behnken în prima prima misiune comercială cu echipaj uman către Stația Spațială Internațională a amerizat cu succes duminică, 2 august, în Golful Mexic, chiar la sud de Pensacola, pe coasta Golfului Florida, informează Space.com, preluat de Agerpres.

Evenimentul de ieri marchează prima aterizare pe apă la bordul unui vehicul spațial cu echipaj din SUA de la ultima ieșire în spațiu a unui modul de comandă Apollo-Soyuz în urmă cu 45 de ani.

“Thanks for flying @SpaceX.”

📍 Current Location: Planet Earth

A 2:48pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zO3KlNwxU3

— NASA (@NASA) August 2, 2020