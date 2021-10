Germania, cu un pas mai aproape de formarea noului guvern: Verzii au votat în favoarea negocierilor cu social-democrații și liberalii

Partidului Verzilor din Germania a votat duminică în favoarea demarării discuțiilor oficiale de coaliție cu Social-Democrații (SPD) și Liber-Democraţii (FDP), ceea ce aduce Germania cu un pas mai aproape de formarea unui nou guvern, informează Politico.eu.

Doar doi delegați din totalul de 70 au votat duminică împotriva negocierilor, în timp ce un membru al partidului s-a abținut.

„Avem șansa de a ne asuma responsabilitatea și de a juca un rol decisiv în acest guvern. Suntem fericiți să facem față acestei responsabilități”, a scris partidul, pe Twitter, la scurt timp după vot.

Mai mult, co-liderul Robert Habeck a transmis că Verzii sunt de acord să înceapă discuții oficiale pentru un nou guvern. „Coaliția propusă ar putea fi o mare victorie pentru Verzi, pentru Germania”, a spus el.

