Germania declară „nu există motive de îngrijorare” cu privire la potențialele efecte ale instabilității politice din Franța asupra zonei euro

Germania, printr-un purtător de cuvânt al Guvernului, a insistat că prăbușirea guvernului francez nu ar pune în pericol stabilitatea zonei euro, informează The Guardian și Deutsche Welle.

„Nu există motive de îngrijorare”, a declarat purtătorul de cuvânt, afirmând că stabilitatea zonei euro depinde de multe state membre, nu doar de Franța.

El a insistat că Berlinul „nu are nicio îngrijorare” în ceea ce privește Parisul, subliniind relația strânsă dintre guvernul german, cancelarul Friedrich Merz și omologii lor francezi.

„Statul francez va continua să funcționeze și să acționeze. Capacitatea de acțiune a ambelor țări va rămâne neschimbată, la fel și schimburile (între Franța și Germania)”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului german.

Partidele de opoziție franceze au declarat că vor răsturna guvernul minoritar în cadrul votului de încredere din 8 septembrie ca urmare a planurilor nepopulare de austeritate ale premierului Francois Bayrou.

Planurile de cheltuieli sunt concepute pentru a reduce deficitul bugetar și a liniști creditorii francezi, instituțiile financiare și agențiile de rating îngrijorate de nivelurile nesustenabile ale cheltuielilor publice ale țării.

Instabilitatea actuală din Franța datează din iunie 2024, când președintele Emmanuel Macron a luat decizia șocantă de a convoca alegeri legislative anticipate, în urma cărora partidul de extremă dreapta Rassemblement National (Reuniunea Națională) era pe punctul de a deveni cel mai mare partid din Adunarea Națională, dar o coaliție spontană a partidelor de stânga l-a învins într-un al doilea tur spectaculos, cu o participare la vot de 66,63% – cea mai mare din 1997.

Însă, deși coaliția de stânga, cunoscută sub numele de Noul Front Popular (Nouveau Front Populaire), a fost unită în opoziția față de Marine Le Pen, Jordan Bardella și extrema dreaptă, membrii acesteia nu au căzut de acord asupra altor aspecte.

Primul prim-ministru numit de președintele Macron, Gabriel Attal, a rezistat doar opt luni înainte de a fi înlocuit de fostul negociator al Brexitului, Michel Barnier, care a fost premierul cu cel mai scurt mandat de prim-ministru din istoria modernă a Franței, fiind demis printr-un vot de neîncredere în decembrie 2024.

De atunci, Bayrou s-a luptat cu aceeași matematică parlamentară imposibilă într-o Adunare Națională frustrată, în care extrema dreaptă simte că a fost efectiv jefuită de victoria electorală de către alianța spontană de stânga, care, la rândul său, consideră că guvernele de centru-dreapta și prim-miniștrii numiți de președintele Macron nu reflectă majoritatea parlamentară.

În consecință, atât extrema dreaptă, cât și extrema stângă par acum hotărâte să răstoarne guvernul.

Ca semn al direcției pe care o consideră posibilă pentru votul de încredere din această după-amiază, prim-ministrul francez Francois Bayrou ar fi invitat miniștrii guvernului la o recepție de rămas bun luni seara.

Bayrou urmează să țină un discurs în cadrul unei sesiuni extraordinare a Adunării Naționale, care își întrerupe vacanța de vară, la ora 15:00, ora locală.

În discursul său, se așteaptă ca acesta să susțină că austeritatea este în interesul național, înainte ca parlamentarii să își exprime opinia.

Votul de încredere este programat pentru sfârșitul după-amiezii sau începutul serii, Bayrou având nevoie de o majoritate de voturi „pentru” din partea celor 577 de parlamentari, care se pot și abține.