Germania devine a treia economie mondială, după SUA și China, surclasând Japonia

În ajunul împlinirii a doi ani de la invazia armată a Federației Ruse, președintele ucrainean Volodimir Zelenski va efectua în aceste zile două vizite importante pentru a menține sprijinul occidental pentru țara sa, urmând a semna mai întâi, la Paris, un acord bilateral de securitate cu președintele francez Emmanuel Macron, iar apoi va participa la Conferința de Securitate de la München, precedenta sa participare în persoană datând din 19 februarie 2022, cu cinci zile înainte de declanșarea agresiunii ruse.

Preşedinţii francez Emmanuel Macron şi ucrainean Volodimir Zelenski vor semna vineri, la Palatul Elysée, un acord de securitate între Paris și Kiev, a anunţat joi preşedinţia franceză. “Acest acord urmează angajamentelor care au fost luate în format G7 pe marginea summitului NATO de la Vilnius din iulie 2023”, a reamintit Palatul Elysée, după ce, inițial, Macron anunțase că va merge în Ucraina pentru a încheia “personal” un acord bilateral de securitate.

În luna ianuarie, președintele ucrainean Zelenski și premierul britanic Rishi Sunak au semnat, la Kiev, un “acord de securitate fără precedent”, primul din seria angajamentelor de securitate G7 și care va rămâne în vigoare până când Ucraina va adera la NATO.

De altfel, Zelenski convenise anterior și cu omologul său român, Klaus Iohannis, demararea discuțiilor pentru angajamente de securitate bilaterale pe baza Declarației G7 de la summitul NATO de la Vilnius. Astfel, duminică, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, Bucureștiul și Kievul au început negocierile pentru un acord bilateral de securitate, România, fiind a noua țară din lume după statele G7 și Olanda care a inițiat astfel de tratative cu Ucraina.

Țările G7 au dezvăluit în iulie anul trecut un cadru internațional pentru securitatea pe termen lung a Ucrainei, pentru a consolida finanțele și apărarea acesteia împotriva Rusiei, în vederea descurajării Moscovei de la viitoare agresiuni.

Surse diplomatice franceze au declarat că acordul bilateral dintre Paris și Kiev va contura cadrul pentru ajutorul umanitar pe termen lung, sprijinul pentru reconstrucție și asistența militară. Aceasta este cea de a treia vizită a preşedintelui ucrainean la Paris de la începutul războiului, după cele din februarie şi mai 2023.

În același timp, Casa Albă a anunțat joi că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni la München cu vicepreşedinta Statelor Unite, Kamala Harris.

Reprezentanții Conferinței de Securitate au precizat, pe rețelele de socializare, că liderul de la Kiev se va adresa participanților de pe podiumul prestigiosului eveniment, ajuns la cea de-a 60-a ediție.

“În 2022, el a venit la München cu doar câteva zile înainte ca Rusia să-i atace brutal țara. În 2023, a deschis conferința noastră în mod virtual și ne-a împărtășit viziunea sa asupra viitorului Ucrainei. Suntem onorați să confirmăm că președintele Zelenski ni se va alătura în persoană pentru MSC2024”, au transmis organizatorii.

