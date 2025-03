Germania: Discuțiile preliminare privind formarea unui Guvern de coaliție, încheiate. A fost stabilită o ”agendă clară” privind migrația, economia și industria

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis un mesaj de apreciere și susținere cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, sărăbătorită în fiecare an pe 8 martie.

„Femeile sunt forțe ale schimbării. Atunci când ne ridicăm unele pe altele, nu există limită prea mare pe care să nu o depășim. Acesta este modul în care vom face lucrurile mai ușoare pentru următoarea generație de femei”, a transmis președinta Legislativului European, Roberta Metsola.

Women are forces of change.

When we pull each other up, there is no ceiling too high for us to smash through.

That’s how we make it easier for the next generation of women.#Empower #WomensDay2025 pic.twitter.com/chlLsja86r

— Roberta Metsola (@EP_President) March 8, 2025