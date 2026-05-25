Germania: Doar 17% dintre germani cred că armata țării poate apăra eficient statul în cazul unui atac (sondaj)

Majoritatea germanilor nu au încredere în capacitatea țării de a se apăra în eventualitatea unui atac militar, potrivit unui sondaj realizat de institutul Insa pentru publicația germană Bild am Sonntag, informează DW.

Conform cercetării, doar 17% dintre respondenți consideră că Bundeswehr-ul ar putea apăra în mod adecvat Germania în cazul unui atac, în timp ce 72% spun contrariul.

Sondajul indică, însă, și o scădere a temerilor privind posibilitatea unui atac rusesc. Astfel, 38% dintre participanți au declarat că sunt îngrijorați de perspectiva unei agresiuni din partea Rusiei, comparativ cu 50% care afirmă că nu sunt preocupați de acest scenariu. În septembrie 2025, majoritatea respondenților se declarau încă îngrijorați de o posibilă amenințare rusă.

În schimb, temerile sunt considerabil mai mari în ceea ce privește amenințările hibride. Aproximativ două treimi dintre germani spun că sunt preocupați de posibile atacuri cibernetice, acte de sabotaj sau campanii de dezinformare care ar putea afecta viața de zi cu zi în Germania.

Doar puțin peste o cincime dintre respondenți au afirmat că nu sunt îngrijorați de astfel de amenințări.

Sondajul a fost realizat în perioada 21–22 mai pe un eșantion de 1.005 persoane și este considerat reprezentativ.