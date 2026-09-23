Germania dorește ca rachetele PAC-3 să fie produse în Europa, afirmă Pistorius: „Ideea este de a contribui la acoperirea cererii uriașe”

Germania își dorește ca unul dintre principalele tipuri de rachete utilizate de sistemul de apărare antiaeriană Patriot, de fabricație americană, să fie produs în Europa, a declarat miercuri ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, în contextul în care cererea pentru aceste arme crește în statele NATO și în Ucraina, scrie Politico Europe.

„Aceasta este dorința noastră. Este vorba despre PAC-3, este vorba despre PAC-2 GEM-T și, teoretic, ar putea fi vorba și despre sistemele Patriot, dar aceasta nu este o decizie pe care o putem lua noi. Avem o ofert”, a declarat Pistorius.

PAC-3 și PAC-2 GEM-T sunt rachete interceptoare lansate de bateriile de apărare antiaeriană Patriot pentru a distruge amenințările care se apropie. Sistemul Patriot a devenit esențial după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, fiind utilizat pentru protejarea orașelor și a infrastructurii critice împotriva atacurilor rusești cu rachete balistice. Propunerea Germaniei vine după vizita lui Pistorius la Washington de săptămâna trecută, unde s-a întâlnit cu secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, și a semnat o declarație de intenție menită să extindă cooperarea dintre cele două țări în industria de apărare. Pistorius a declarat că Berlinul s-a oferit să contribuie la satisfacerea cererii tot mai mari pentru arme americane, prin extinderea producției în Germania și în alte țări europene. „Ideea este de a contribui la acoperirea cererii uriașe care a apărut pentru acest sistem și pentru alte sisteme americane, prin înființarea unor linii de producție în Europa și în Germania”, a declarat el.