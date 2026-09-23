Germania dorește ca rachetele PAC-3 să fie produse în Europa, afirmă Pistorius: „Ideea este de a contribui la acoperirea cererii uriașe”

Germania își dorește ca unul dintre principalele tipuri de rachete utilizate de sistemul de apărare antiaeriană Patriot, de fabricație americană, să fie produs în Europa, a declarat miercuri ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, în contextul în care cererea pentru aceste arme crește în statele NATO și în Ucraina, scrie Politico Europe.
„Aceasta este dorința noastră. Este vorba despre PAC-3, este vorba despre PAC-2 GEM-T și, teoretic, ar putea fi vorba și despre sistemele Patriot, dar aceasta nu este o decizie pe care o putem lua noi. Avem o ofert”, a declarat Pistorius.
PAC-3 și PAC-2 GEM-T sunt rachete interceptoare lansate de bateriile de apărare antiaeriană Patriot pentru a distruge amenințările care se apropie. Sistemul Patriot a devenit esențial după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, fiind utilizat pentru protejarea orașelor și a infrastructurii critice împotriva atacurilor rusești cu rachete balistice.
Propunerea Germaniei vine după vizita lui Pistorius la Washington de săptămâna trecută, unde s-a întâlnit cu secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, și a semnat o declarație de intenție menită să extindă cooperarea dintre cele două țări în industria de apărare.
Pistorius a declarat că Berlinul s-a oferit să contribuie la satisfacerea cererii tot mai mari pentru arme americane, prin extinderea producției în Germania și în alte țări europene.
„Ideea este de a contribui la acoperirea cererii uriașe care a apărut pentru acest sistem și pentru alte sisteme americane, prin înființarea unor linii de producție în Europa și în Germania”, a declarat el.
Orice acord ar necesita în continuare aprobarea guvernului SUA și acordul companiilor implicate, inclusiv în ceea ce privește accesul la proprietatea intelectuală americană, atent protejată.
Germania produce deja interceptori PAC-2 GEM-T prin intermediul COMLOG, un joint venture între MBDA Germania și compania americană Raytheon. PAC-3 MSE, un alt tip de rachetă important pentru sistemul Patriot, este produs în prezent de Lockheed Martin în Statele Unite.
Această distincție este importantă deoarece rachetele pentru sistemele Patriot sunt insuficiente. SUA au utilizat sute de astfel de rachete în războiul împotriva Iranului, iar guvernele europene încearcă să-și refacă propriile stocuri, continuând în același timp să aprovizioneze Ucraina. Astfel, se creează o competiție pentru aceste arme, pe care producătorii nu le pot înlocui rapid.
Repoziționarea trupelor americane
Pistorius a folosit, de asemenea, declarația de miercuri pentru a preciza ce așteaptă Berlinul de la Washington în contextul în care administrația Trump analizează viitorul prezenței militare americane în Europa.
Întrebat de Politico despre evaluarea Pentagonului privind dispozitivul militar american („Force Posture Review”), Pistorius a spus că Germania se așteaptă să primească mai multe detalii până la sfârșitul acestui an.
„Am discutat despre acest lucru cu colegul meu Hegseth la Pentagon și presupunem că vom primi mai multe detalii spre sfârșitul anului”, a declarat el.
Evaluarea analizează locurile în care ar trebui staționate trupele și capabilitățile militare americane în întreaga lume. Guvernele europene urmăresc îndeaproape acest proces, deoarece unele dintre forțele americane staționate în prezent pe continent ar putea fi relocate în alte regiuni, inclusiv în zona Indo-Pacifică.
Administrația Trump a făcut, de asemenea, presiuni asupra aliaților europeni pentru ca aceștia să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare, ceea ce ridică întrebări cu privire la cât de rapid ar putea Europa să înlocuiască capabilitățile americane în cazul în care Washingtonul și-ar reduce prezența militară.
Pistorius a declarat că Germania acceptă posibilitatea ca anumite capabilități să fie relocate, dar a avertizat că retragerea acestora nu trebuie să aibă loc mai rapid decât pot aliații europeni să acopere aceste lipsuri.
„Înțelegem că anumite capabilități ar putea fi retrase pentru a fi utilizate în alte regiuni, de exemplu în zona Indo-Pacifică. Dar avem nevoie de o foaie de parcurs”, a declarat Pistorius.
„Retragerea anumitor capabilități americane nu trebuie să aibă loc într-un mod care să creeze lacune periculoase în ceea ce privește capacitățile de apărare, deoarece noi nu le putem achiziționa sau înlocui în același interval de timp”, a spus el.