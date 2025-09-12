U.E.
Germania dorește ca reguli mai stricte de eliberare a vizelor Schengen pentru cetățeni ruși să fie incluse în noul pachet european de măsuri punitive contra Moscovei
Germania solicită ca reguli mai stricte de eliberare a vizelor Schengen pentru cetățenii ruși să fie incluse în noul pachet de sancțiuni al Uniunii Europene contra Moscovei, conform unui document de poziție obținut de DPA, citat de Agerpres.
Documentul face trimitere la liniile directoare din 2022 ale Comisiei Europene, care urmăresc să limiteze eliberarea de vize pentru cetățenii ruși pentru călătorii turistice sau de cumpărături în țările UE.
Datele UE arată că în 2024 consulatele din Rusia au eliberat circa 542.000 de vize Schengen pe termen scurt, o reducere de la nivelurile pre-pandemice din 2019, însă cu aproximativ 20% mai mult decât în 2023.
Zona Schengen reprezintă un spațiu de liberă circulație format din 29 de țări membre, 25 fac parte și din Uniunea Europeană, 4 nu sunt membre UE.
Ministerul german al Afacerilor Externe a anunțat că a înăsprit deja criteriile pentru eliberarea vizelor la începutul invaziei ruse împotriva Ucraina, când vizele pe termen scurt acordate cetățenilor ruși au scăzut dramatic cu peste 90% comparativ cu nivelul din 2019.
Mai mult, Germania a făcut front comun cu Franța pentru a solicita adăugarea companiei petroliere ruse Lukoil și a diviziei sale comerciale Litasco pe lista sancțiunilor Uniunii Europene, în cadrul celui de-al 19-lea pachet de măsuri împotriva Moscovei.
Uniunea Europeană ia în calcul noi sancțiuni împotriva mai multor bănci și companii energetice rusești, în cadrul unei noi serii de măsuri punitive care să îl constrângă pe Putin să pună capăt războiului din Ucraina.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, coordonator al raportului legislativului european prin care se solicită prelungirea cu 18 luni a finanțării proiectelor mature din PNRR, cere Comisiei Europene ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene.
Acesta a avut un dialog oficial cu vicepreședintele executiv pentru Coeziune și Reforme, Raffaele Fitto, și comisarul pentru Economie și Productivitate, Valdis Dombrovskis, în care a ridicat problema deficitului din România și a reformelor din PNRR care nu au efectul dorit.
Eurodeputatul a explicat cum „recomandările de a crește taxele pentru microîntreprinderi și pentru angajații din sectorul IT”, cuprinse în din planul național publicat de Comisia Europeană, „au avut efecte contrare”.
„Mii de firme au fost închise, locuri de muncă au fost pierdute, sectorul IT, unul dintre cele mai dinamice, a fost lovit puternic, în timp ce deficitul a crescut. Am fost printre primii care au criticat aceste măsuri care au fost introduse în PNRR de fostul guvern de dreapta, iar datele se confirmă. Voi continua să apăr IMM-urile”, a transmis Victor Negrescu în intervenția sa.
Vicepreședintele Parlamentului European a solicitat ca „aceste măsuri greșite să fie corectate, iar România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului care au fost generate chiar de aplicarea lor”.
„Microîntreprinderile și companiile IT au nevoie de sprijin, nu de noi poveri fiscale. Politicile europene trebuie să fie un motor de creștere, nu un obstacol pentru dezvoltare. Iar reprezentanții României trebuie să fie mai curajoși și să se prezinte profesionist, cu date, pentru a-și apăra punctul de vedere”, a conchis europarlamentarul Victor Negrescu.
Atenționarea și solicitarea enunțate de vicepreședintele Parlamentului European vin în contextul în care legislativul european „urmează să înceapă dialogul structurat cu reprezentanții Comisiei Europene pentru a evalua situația deficitului din România”.
Este posibil ca executivul european să introducă condiționalități în viitorul cadru financiar multianual pentru perioada 2028-20234.
Potrivit propunerii Comisiei Europene, bugetul multianual al UE post 2027, care se ridică la 2000 de miliarde de euro, prevede comasarea politicii agricole comune și politicii de coeziune.
Statele membre vor fi nevoite să prezinte planuri de parteneriat naționale și regionale pentru a accesa fondurile respective. Aceste planuri trebuie să cuprindă și reforme, adică sunt construite pe baza modelului Planului Național de Redresare și Reziliență.
BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
Bulgaria va avea un cuvânt de spus la reuniunile BCE după adoptarea monedei euro, dă asigurări Christine Lagarde
Bulgaria va avea un cuvânt de spus la reuniunile Băncii Centrale Europene, a dat asigurări președinta BCE, Christine Lagarde, la prima ședință de politică monetară după vacanța de vară, informează Novinite, potrivit Agerpres.
Pentru prima dată, guvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei, Dimitar Radev, a participat ca observator. Începând cu 1 ianuarie, când Bulgaria adoptă euro, el va participa cu drepturi depline la reuniunile de politică monetară ale BCE, alături de ceilalți 20 de guvernatori ai statelor membre din zona euro.
Lagarde a subliniat că adoptarea euro va aduce stabilitate Bulgariei. „Fiecare membru care ia parte la ședințe, indiferent dacă este dintr-o țară mare sau mică, are un cuvânt de spus, care este respectat și luat în considerare. Mă voi asigura că aceste principiu este aplicat îndeaproape când voi conduce reuniunile și voi organiza consultările”, a declarat șefa BCE.
În privința protejării cetățenilor în timpul tranziției de la leva la euro, Lagarde i-a încurajat să verifice rata de conversie și și-a exprimat încrederea în măsurile de protecție aflate în vigoare.
„Unii comercianți ar putea exploata conversia pentru a majora ușor prețurile, dar autoritățile au instrumente pentru a ajuta consumatorii să verifice acuratețea. Din august, este disponibil un calculator, alături de sistemul dual de prețuri, în leva și euro”, a precizat oficialul BCE.
Bulgaria va deveni la 1 ianuarie 2026 cel de-al 21 stat membre al zonei euro, urmând să introducă moneda unică la începutul anului viitor după ce Consiliul Uniunii Europene a adoptat în iulie ultimele trei acte juridice necesare în acest sens.
Conversia se face la o rată fixă de schimb de 1,95583 leva pentru un euro, au anunțat autoritățile de la Sofia. Conform cerințelor, ambele monede trebuie prezentate egal, clar și precis pe toate etichetele de preț.
INTERNAȚIONAL
Trump susține că intruziunea dronelor rusești pe teritoriul Poloniei ar putea fi o „eroare” din partea Moscovei: „Dar, indiferent, nu sunt mulțumit de nimic în această situație”
Președintele american Donald Trump a declarat joi că intruziunea unor drone rusești pe teritoriul Poloniei ar putea fi rezultatul unei „erori” din partea Moscovei, însă și-a exprimat totodată nemulțumirea față de incident, relatează AFP, potrivit Agerpres.
„Ar putea fi o eroare”, a declarat el jurnaliștilor când a fost întrebat despre intruziunea unor drone în Polonia, în noaptea de marți spre miercuri, și pe care Varșovia a considerat-o un act deliberat.
„Dar, indiferent de situație, nu sunt mulțumit de nimic în această situație”, a adăugat Donald Trump.
Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian.
Comandamentul militar polonez a precizat că dronele au încălcat în mod repetat spațiul aerian al Poloniei în timpul atacului rusesc peste granița din Ucraina, iar ministrul apărării a declarat că a fost informat și comandamentul NATO. La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a transmis o serie de reacții, inclusiv faptul că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre dronele neutralizate de forțele de apărare ale Poloniei.
Miercuri seară, președinții Statelor Unite și Poloniei, Donald Trump și Karol Nawrocki, au avut o convorbire telefonică privind încălcarea repetată a spațiului aerian polonez de către drone rusești.
„Cu puțin timp în urmă, am discutat la telefon cu președintele SUA, Donald Trump, despre încălcarea repetată a spațiului aerian polonez de către drone rusești, care a avut loc în această seară. Discuția face parte dintr-o serie de consultări pe care le desfășor cu aliații noștri. Discuțiile de astăzi au confirmat unitatea aliaților“, a scris Nawrocki, pe X.
Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat. „Părțile se vor consulta ori de câte ori, în opinia vreuneia dintre ele, este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți”, stipulează acest articol.
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
Bulgaria va avea un cuvânt de spus la reuniunile BCE după adoptarea monedei euro, dă asigurări Christine Lagarde
Germania dorește ca reguli mai stricte de eliberare a vizelor Schengen pentru cetățeni ruși să fie incluse în noul pachet european de măsuri punitive contra Moscovei
