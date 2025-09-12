Germania dorește ca reguli mai stricte de eliberare a vizelor Schengen pentru cetățeni ruși să fie incluse în noul pachet european de măsuri punitive contra Moscovei

Germania solicită ca reguli mai stricte de eliberare a vizelor Schengen pentru cetățenii ruși să fie incluse în noul pachet de sancțiuni al Uniunii Europene contra Moscovei, conform unui document de poziție obținut de DPA, citat de Agerpres.

Documentul face trimitere la liniile directoare din 2022 ale Comisiei Europene, care urmăresc să limiteze eliberarea de vize pentru cetățenii ruși pentru călătorii turistice sau de cumpărături în țările UE.

Datele UE arată că în 2024 consulatele din Rusia au eliberat circa 542.000 de vize Schengen pe termen scurt, o reducere de la nivelurile pre-pandemice din 2019, însă cu aproximativ 20% mai mult decât în 2023.

Zona Schengen reprezintă un spațiu de liberă circulație format din 29 de țări membre, 25 fac parte și din Uniunea Europeană, 4 nu sunt membre UE.

Ministerul german al Afacerilor Externe a anunțat că a înăsprit deja criteriile pentru eliberarea vizelor la începutul invaziei ruse împotriva Ucraina, când vizele pe termen scurt acordate cetățenilor ruși au scăzut dramatic cu peste 90% comparativ cu nivelul din 2019.

Aceste măsuri restrictive îi vizează pe cetățenii ruși care la începutul invaziei ruse împotriva Ucraina, când vizele pe termen scurt acordate cetățenilor ruși au scăzut dramatic cu peste 90% comparativ cu nivelul din 2019.

Mai mult, Germania a făcut front comun cu Franța pentru a solicita adăugarea companiei petroliere ruse Lukoil și a diviziei sale comerciale Litasco pe lista sancțiunilor Uniunii Europene, în cadrul celui de-al 19-lea pachet de măsuri împotriva Moscovei.

Uniunea Europeană ia în calcul noi sancțiuni împotriva mai multor bănci și companii energetice rusești, în cadrul unei noi serii de măsuri punitive care să îl constrângă pe Putin să pună capăt războiului din Ucraina.