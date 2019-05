Germania dorește interzicerea vălului islamic în școli, într-o mișcare identitică cu cea a Austriei

Sunt foarte bucuros am contribuit la eforturile României de a bloca decizia Guvernului din Austria, decizie prin care se reduc alocațiile pentru copiii românilor care lucrează în această țară, a declarat într-un interviu pentru CaleaEuropeană.ro europarlamentarul Răzvan Popa (PSD, S&D), membru al Comisiei pentru Bugete.

Acesta a scris Comisiei Europene în repetare rânduri, ”am avut contacte cu autoritățile din Austria, la cel mai înalt nivel, inclusiv cu Cancelarul Kurz. Iată că, în cele din urmă, Bruxellesul a avertizat Austria și verifică dacă măsurile adoptate nu contravin normelor europene. În condițiile în care ele sunt evident discriminatorii, am încredere că vor fi definitiv blocate. Noi, europarlamentarii, trebuie să avem zi de zi în minte faptul că românii trebuie tratați cu tot respectul de partenerii din UE și trebuie să beneficieze de toate drepturile pe care le aduce statutul de cetățean al Uniunii Europene”, a mai spus eurodeputatul român.

Redăm mai jos interviul integral:

CaleaEuropeană.ro: Domnule Răzvan Popa, dumneavoastră sunteți unul dintre puținii europarlamentari români care nu au avut șansa unui mandat întreg. Considerați că timpul pe care l-ați petrecut la Bruxelles a fost suficient pentru a face tot ceea ce ați intenționat?

Europarlamentarul Răzvan Popa: Cu siguranță este dificil ca în mai puțin de jumătate de mandat să poți realiza tot ceea ce ți-ai propus, cu atât mai mult cu cât este vorba de un prim mandat și a trebuit să mă familiarizez bine cu toate mecanismele de lucru ale Parlamentului European. Am învățat multe într-o scurtă perioadă de timp și cred și că am utilizat acest timp pentru a realiza cât mai multe. Îmi doresc să continui activitatea din Parlamentul European pentru că am o serie de proiecte pe care doresc să le finalizez, dar și altele pe care mă gândesc să le propun în viitor.

CaleaEuropeană.ro: Care considerați că este cel mai mare succes al activității dumneavoastră în Parlamentul European?

Europarlamentarul Răzvan Popa: Sunt foarte bucuros am contribuit la eforturile României de a bloca decizia Guvernului din Austria, decizie prin care se reduc alocațiile pentru copiii românilor care lucrează în această țară. În mod repetat am scris Comisiei Europene, am avut contacte cu autoritățile din Austria, la cel mai înalt nivel, inclusiv cu cancelarul Kurz. Iată că, în cele din urmă, Bruxellesul a avertizat Austria și verifică dacă măsurile adoptate nu contravin normelor europene. În condițiile în care ele sunt evident discriminatorii, am încredere că vor fi definitiv blocate. Noi, europarlamentarii, trebuie să avem zi de zi în minte faptul că românii trebuie tratați cu tot respectul de partenerii din UE și trebuie să beneficieze de toate drepturile pe care le aduce statutul de cetățean al Uniunii Europene.

Dincolo de aceasta sunt multe alte inițiative și acțiuni de care sunt mândru: proiectele pilot pe care le-am inițiat – peste 20; sesizarea repetată a Comisiei Europene pe probleme de interes pentru români; susținerea activă a eforturilor României de a adera la Spațiul Schengen. Sigur, totul este și un efort de echipă și de aceea este important ca România să trimită în Parlamentul European oamenii care să îi apere interesele.

CaleaEuropeană.ro: Partidul Social Democrat insistăm să transmită faptul că în Parlamentul European trebuie să fie ”patrioți”. Care este sensul acestui mesaj? Sunt mulți care susțin că este un mesaj antieuropean.

Europarlamentarul Răzvan Popa: PSD este cel mai proeuropean partid din România. Suntem partidul care a stat la baza proiectului național de integrare a țării în structurile euroatlantice și a dus și greul acestui proces. Noi credem că România trebuie să fie un stat puternic în Uniunea Europeană, care să își exprime pozițiile fără teamă. Acest lucru nu este un slogan. Românii pot beneficia de toate avantajele apartenenței la UE doar dacă suntem un stat puternic în cadrul acestui proiect, un stat pe picioarele noastre.

A fi patriot este un lucru normal și fără de care nimeni nu poate reprezenta românii la Bruxelles. Vă dau exemple. A fi patriot înseamnă să ceri eliminarea dublului standard la alimente. A fi un trădător al interesului național înseamnă să te opui unei măsuri care ar putea elimina acest standard dublu. Știți cine s-a opus? Reprezentanții PNL din Parlamentul European. A fi patriot înseamnă să nu ceri sancționarea propriei țări, așa cum făceau Macovei cu Preda și cum încep să facă și liberalii. A fi patriot înseamnă să nu votezi în Parlamentul European împotriva propriei țări, așa cum fac cei din PNL.

CaleaEuropeană.ro: Cum vi se pare până la acest moment campania electorală?

Europarlamentarul Răzvan Popa: În mod sincer vă spun că românii meritau mai mult din partea partidelor de opoziție. Doar PSD vorbește despre ce este de făcut pentru români, în țară și la Bruxelles. În contrapartidă, PNL și USR-PLUS se întrec într-un concurs de înjurături la adresa PSD, lucru care îi descalifică. Acesta este programul lor: agresivitatea și minciuna. Dar eu cred că nota de plată va veni în 26 Mai, când românii le vor transmite celor din opoziție că o astfel de politică este inacceptabilă.

CaleaEuropeană.ro: Un mesaj, de final, pentru români.

Europarlamentarul Răzvan Popa: Fiind în campanie pentru alegerile europene, îi invit pe români să vină la vot și, mai ales, să țină cont de necesitatea de a trimite la Bruxelles oameni ccare să își dorească să le ofere cetățenilor acestei țări o viață demnă în Europa. România nu are nevoie la Bruxelles de vânători de poze și mai ales nu are nevoie de oameni gata oricând să tranzacționeze interesul național.

Răzvan Popa este membru al Comisiei pentru Bugete, dar și membru supleant în Comisia pentru industrie, cercetare și energie, Comisia pentru afaceri juridice, Comisia specială privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale. De asemenea, Răzvan Popa face parte din Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE și Delegația pentru relațiile cu Canada.