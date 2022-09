Germania, după ce Gazprom a anunțat că nu mai reia livrările de gaz prin Nord Stream 1: Situația este tensionată, dar securitatea aprovizionării este garantată

Comisia Europeană a denunțat vineri, în termeni duri, “cinismul” de care dă dovadă Rusia, într-o reacție a executivului european la decizia gigantului rus Gazprom de a opri complet tranzitului de gaze prin gazoductul Nord Stream 1, motivând scurgeri de ulei detectate în timpul lucrărilor de mentenanţă la unica staţie de comprimare aflată încă în funcţiune.

“Anunțul Gazprom din această după-amiază, conform căruia închide din nou Nod Stream 1 sub pretexte false, este o altă confirmare a lipsei sale de încredere în calitate de furnizor” a transmis Comisia Europeană prin intermediul purtătorului său de cuvânt, Eric Mamer.

Potrivi acestuia, decizia Gazprom este “o dovadă a cinismului Rusiei, care preferă să ardă gazul în loc să onoreze contractele”.

Gazprom’s announcement this afternoon that it is once again shutting down NorthStream1 under fallacious pretenses is another confirmation of its unreliability as a supplier.

It’s also proof of Russia’s cynicism, as it prefers to flare gas instead of honoring contracts.

