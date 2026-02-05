INTERNAȚIONAL
Germania este de acord cu SUA în privința dezarmării nucleare: Un acord trebuie să includă și China
Ministrul german de externe Johann Wadephul a pledat joi pentru restabilirea încrederii în politica internațională, în contextul îngrijorărilor în ascensiune cu privire la o potențială cursă a înarmării declanșată de expirarea tratatului New Start, care prevedea o limitare a numărului de focoase nucleare ale SUA și Rusiei, informează DPA, citat de Agerpres.
Washingtonul consideră că orice viitor tratat de dezarmare ar trebui să înglobeze și China, care și-a consolidat arsenalul nuclear, informează BBC.
Acest sentiment a fost repetat joi de ministrul german de externe Johann Wadephul, care a declarat reporterilor din Canberra că „China trebuie să fie inclusă”.
China „subliniază în continuare că susține multilateralismul, dar trebuie să demonstreze și în domeniul controlului armamentului că este gata să dea dovadă de reținere și că investește în relațiile internaționale”, a adăugat el.
Ultimul tratat de control al armelor nucleare între SUA și Rusia a expirat, stârnind temeri privind o nouă cursă a înarmărilor.
Secretarul general al ONU solicită un cadru succesor după expirarea ultimului tratat nuclear între Rusia și SUA
Trump și Xi au discutat despre “Taiwan, războiul Rusia-Ucraina și Iran” după un dialog între liderul chinez și Putin. Liderul SUA va vizita China în luna aprilie
Tratatul de reducere a armelor strategice, cunoscut sub numele de „New START” și semnat în 2010, a fost unul dintre puținele acorduri menite să contribuie la prevenirea unui război nuclear catastrofal.
Secretarul general al ONU, António Guterres, a declarat că expirarea acestuia „marchează un moment grav pentru pacea și securitatea internațională” și a solicitat Rusiei și SUA să negocieze „fără întârziere” un cadru succesor.
Expirarea sa a marcat efectiv sfârșitul cooperării în materie de control al armamentului între Washington și Moscova, care a contribuit la încheierea Războiului Rece.
Tratatul limita numărul de ogive nucleare strategice desfășurate pentru fiecare parte la 1.550 și stabilea un anumit nivel de transparență, inclusiv transferul de date, notificări și inspecții la fața locului.
Fără acesta, a avertizat Guterres, „ne confruntăm cu o lume fără limite obligatorii privind arsenalele nucleare strategice” ale țărilor care dețin „majoritatea covârșitoare a stocului global de arme nucleare”.
El a solicitat celor două state să „reseteze și să creeze un regim de control al armelor adaptat unui context în rapidă evoluție”, întrucât „riscul utilizării unei arme nucleare este cel mai ridicat din ultimele decenii”.
Tratatul Start inițial, semnat în 1991 de SUA și Uniunea Sovietică, interzicea celor două părți semnatare să desfășoare mai mult de 6.000 de ogive nucleare.
Acesta a fost urmat de tratatul New Start, semnat în 2010 la Praga de SUA și Rusia, statul succesor al Uniunii Sovietice dizolvate.
Deși Rusia a suspendat tratatul în urmă cu trei ani, pe fondul tensiunilor crescânde legate de războiul din Ucraina, se considera că ambele țări respectă în continuare tratatul.
Acordul a împiedicat acumularea necontrolată de arme nucleare și a oferit celor două țări cu cele mai mari arsenale nucleare măsuri de transparență pentru a evita interpretarea eronată a intențiilor reciproce.
ONU
UNICEF cere măsuri guvernamentale ferme pentru combaterea conținutului sexualizat cu minori generat de IA
UNICEF este din ce în ce mai alarmat de rapoartele privind creșterea rapidă a volumului de imagini sexualizate generate cu ajutorul inteligenței artificiale (AI) care circulă online, inclusiv cazuri în care fotografii ale copiilor au fost manipulate și sexualizate, potrivit unui comunicat.
Deepfake-urile – imagini, videoclipuri sau fișiere audio generate sau manipulate cu ajutorul inteligenței artificiale (AI) astfel încât să pară reale – sunt utilizate tot mai frecvent pentru a produce conținut sexualizat care implică copii, inclusiv prin așa-numita „nudificare”, un proces prin care instrumente AI sunt folosite pentru a elimina sau modifica hainele din fotografii, creând imagini nude sau sexualizate fabricate.
Noi dovezi confirmă amploarea acestei amenințări în plină expansiune: într-un studiu realizat de UNICEF, ECPAT și INTERPOL în 11 țări, cel puțin 1,2 milioane de copii au declarat că, în ultimul an, imaginile lor au fost manipulate și transformate în deepfake-uri cu conținut sexual explicit. În unele țări, acest lucru reprezintă 1 copil din 25, echivalentul unui copil dintr-o clasă obișnuită.
Copiii înșiși sunt profund conștienți de acest risc. În unele dintre țările incluse în studiu, până la două treimi dintre copii au spus că se tem că AI ar putea fi folosită pentru a crea imagini sau videoclipuri cu conținut sexual fals. Nivelul de îngrijorare variază semnificativ de la o țară la alta, ceea ce subliniază nevoia urgentă de măsuri mai puternice de conștientizare, prevenție și protecție.
„Trebuie să fim foarte clari: imaginile sexualizate ale copiilor generate sau manipulate cu ajutorul AI constituie material de abuz sexual asupra copiilor (CSAM). Abuzul prin deepfake este abuz, iar nimic nu este „fals” în privința prejudiciului pe care îl provoacă”, subliniază UNICEF.
Atunci când imaginea sau identitatea unui copil este folosită, acel copil este victimizat direct. Chiar și în absența unui copil identificabil, materialele de abuz sexual asupra copiilor generate cu AI normalizează exploatarea sexuală a copiilor, alimentează cererea pentru conținut abuziv și creează provocări majore pentru autoritățile de aplicare a legii, în identificarea și protejarea copiilor care au nevoie de ajutor.
„UNICEF salută ferm eforturile acelor dezvoltatori de inteligență artificială care implementează abordări de tip safety-by-design și mecanisme solide de protecție pentru a preveni utilizarea abuzivă a sistemelor lor. Cu toate acestea, peisajul rămâne inegal, iar prea multe modele AI nu sunt dezvoltate cu garanții adecvate. Riscurile sunt amplificate atunci când instrumentele de AI generativ sunt integrate direct în platformele de social media, unde imaginile manipulate se răspândesc rapid”, transmite organizația.
UNICEF face un apel urgent pentru următoarele acțiuni, menite să combată amenințarea tot mai mare a materialelor de abuz sexual asupra copiilor generate cu AI:
- Toate guvernele să extindă definițiile materialelor de abuz sexual asupra copiilor (CSAM) pentru a include conținutul generat cu AI și să incrimineze crearea, obținerea, deținerea și distribuirea acestuia.
- Dezvoltatorii de AI să implementeze abordări „safety-by-design” și mecanisme de protecție solide pentru a preveni utilizarea abuzivă a modelelor AI.
- Companiile digitale să prevină circulația materialelor de abuz sexual asupra copiilor generate cu AI, nu doar să le elimine după ce abuzul a avut loc, și să consolideze moderarea conținutului prin investiții în tehnologii de detectare, astfel încât acest tip de material să fie eliminat imediat, nu la zile distanță după raportarea de către victimă sau reprezentantul acesteia.
„Prejudiciul cauzat de abuzul prin deepfake este real și urgent. Copiii nu pot aștepta ca legea să țină pasul”, mai subliniază UNICEF.
La nivelul Uniunii Europene, Comisia Europeană a reacționat ferm după apariția unor deepfake-uri cu conținut sexual explicit care implică minori, generate cu ajutorul Grok, instrumentul de inteligență artificială asociat platformei X, deținută de Elon Musk. Executivul european a subliniat că astfel de materiale sunt ilegale și complet inacceptabile în spațiul digital european.
Comisia a reamintit că X are obligația legală de a respecta Legea privind serviciile digitale (DSA) și de a preveni răspândirea conținutului ilegal, inclusiv a materialelor de tip deepfake generate prin inteligență artificială. Comisarul european pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen, a cerut companiei să corecteze rapid vulnerabilitățile instrumentului Grok, avertizând că, în lipsa unor măsuri imediate, UE este pregătită să aplice sancțiuni în temeiul DSA.
De la începutul lunii ianuarie, sute de femei și adolescente, inclusiv figuri publice, au acuzat că în fotografiile lor postate pe rețelele de socializare au fost „dezbrăcate” și postate în bikini de către Grok, la solicitarea utilizatorilor.
Instrumentul deepfake a determinat anchete din partea autorităților de reglementare din întreaga Europă, inclusiv la Bruxelles, Dublin, Paris și Londra.
Scandalul reprezintă un nou test al hotărârii UE de a-i ține în frâu pe Musk și marile companii tehnologice americane.
Cu doar o lună în urmă, Bruxelles-ul a amendat X cu 120 de milioane de euro pentru încălcarea legii istorice a blocului privind platformele, Actul privind Serviciile Digitale (DSA).
Amenda a generat o reacție puternică din partea Washingtonului. Administrația Trump a decis să impună restricții de călătorie pentru mai mulți oficiali europeni, inclusiv pentru fostul comisar european pentru servicii digitale considerat arhitectul DSA, Thierry Breton.
Gestul a generat critici din partea Uniunii Europene, președintele francez Emmanuel Macron calificând hotărârea SUA drept „o formă de intimidare”.
INTERNAȚIONAL
SUA, Ucraina și Rusia au convenit să facă schimb de 314 prizonieri după discuții „productive”, afirmă emisarul special american Steve Witkoff
Statele Unite, Ucraina și Rusia au convenit asupra unui schimb de 314 prizonieri, în urma unor discuții „productive”, marcând „primul astfel de schimb din ultimele cinci luni”, a declarat emisarul special american, Steve Witkoff, relatează The Guardian.
„Acest rezultat a fost obținut în urma unor negocieri de pace detaliate și productive. Deși mai sunt multe de făcut, măsuri precum aceasta demonstrează că angajamentul diplomatic susținut dă rezultate tangibile și contribuie la eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina”, a spus Witkoff.
De asemenea, Steve Witkoff a adăugat că „discuțiile vor continua, fiind anticipate progrese suplimentare în următoarele săptămâni”.
Ucraina și Rusia au început joi a doua zi de convorbiri mediate de SUA la Abu Dhabi pentru încheierea celui mai sângeros conflict în Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial, după o primă zi calificată drept productivă și pozitivă atât de Kiev, cât și de Moscova, relatează Reuters, citat de Agerpres.
Principalul negociator al Ucrainei, Rustem Umerov, a afirmat după reuniunea de miercuri că discuțiile au fost „semnificative și productive, concentrându-se pe pași concreți și soluții practice”. Anunțând începutul celei de-a doua zile de discuții, el a spus că se va lucra în aceleași formate ca în prima zi – consultări trilaterale, discuții de grup și apoi din nou coordonarea comună a pozițiilor.
After the trilateral meeting in Abu Dhabi, the negotiation process continued today in a working-group format.
Alongside me, the Ukrainian delegation included Kyrylo Budanov, Davyd Arakhamia, Serhii Kyslytsia, Andrii Hnatov, Vadym Skibitskyi, and Oleksandr Bevz.
On the U.S.… pic.twitter.com/6dkG0UVQPc
— Rustem Umerov (@rustem_umerov) February 4, 2026
Administrația președintelui american Donald Trump a presat atât Kievul, cât și Moscova să ajungă la un compromis pentru a pune capăt războiului, dar cele două părți rămân divergente în problemele-cheie, în pofida mai multor runde de discuții cu oficiali ai SUA.
Oficiali ucraineni au spus că această rundă de discuții este diferită comparativ cu încercările anterioare, având în vedere că Moscova a inclus în delegația trimisă la Abu Dhabi responsabili militari.
Cele mai complicate probleme vizează cererile Moscovei ca Ucraina să-i cedeze teritoriile pe care încă le mai controlează în Donbas și statutul centralei nucleare Zaporojie, cea mai mare din Europa, între altele.
ROMÂNIA
Pax Silica: Donald Trump este “ferm angajat să colaboreze cu partenerii, inclusiv România, în aprovizionarea sigură cu minerale esențiale necesare în apărare, energie și tehnologie”
Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a publicat joi un mesaj pe rețeaua de socializare X, din partea președintelui american Donald Trump, în care este subliniat angajamentul administrației de la Washington de a colabora strâns cu partenerii internaționali, inclusiv România, pentru asigurarea unor lanțuri de aprovizionare sigure și fiabile cu minerale esențiale.
“Președintele Trump este ferm angajat să colaboreze cu partenerii noștri internaționali, inclusiv România, pentru a asigura aprovizionarea sigură și fiabilă cu minerale esențiale necesare pentru susținerea sectoarelor noastre de apărare, energie și tehnologie”, se arată în mesajul publicat pe X.
Președintele Trump este ferm angajat să colaboreze cu partenerii noștri internaționali, inclusiv România, pentru a asigura aprovizionarea sigură și fiabilă cu minerale esențiale necesare pentru susținerea sectoarelor noastre de apărare, energie și tehnologie. pic.twitter.com/GMkdiHMu8U
— U.S. Embassy Bucharest (@AmbasadaSUA) February 5, 2026
Statele Unite, Uniunea Europeană și Japonia au anunțat miercuri lansarea unui parteneriat strategic menit să îmbunătățească aprovizionarea cu minerale critice, esențiale pentru sectoare precum cel al construcției de automobile, al apărării și cel digital. Această inițiativă vizează consolidarea lanțurilor de aprovizionare și creșterea securității economice și naționale, prin colaborare internațională și implicarea activă a sectorului privat, inclusiv prin Pax Silica, consorțiul internațional care sprijină investițiile în minerit, rafinare și procesare.
La reuniunea ministerială pe tema mineralelor critice de la Washington, DC, care a avut loc miercuri, au participat reprezentanți ai 54 de țări și ai Comisiei Europene, inclusiv 43 de miniștri străini și ai altor domenii. Statele Unite au fost reprezentate de secretarul de stat Marco Rubio, alături de vicepreședintele J.D. Vance. Și România a participat la reuniune, delegația țării noastre fiind compusă din ministrul de externe Oana Țoiu, șeful Cancelariei premierului Mihai Jurca și consilierul prezidențial pentru politici economice Radu Burnete.
Întâlnirea de la Washington are loc după ce președintele american Donald Trump a vorbit luni despre un depozit strategic de minerale critice, numit Proiectul Vault, susținut cu 10 miliarde de dolari de U.S. Export-Import Bank – agenția de creditare a guvernului federal de la Washington – și cu 2 miliarde de dolari din fonduri private.
Astfel, vicepreședintele american J. D. Vance a prezentat miercuri un plan de formare a unui bloc comercial preferențial pentru mineralele critice, propunând, între altele, un nivel minim coordonat al prețurilor, în contextul în care Washingtonul își intensifică eforturile de a diminua controlul Chinei asupra unor materiale cruciale pentru industriile avansate.
“Avem 55 de parteneri cu care sperăm să intrăm în colaborare; mulți dintre ei și-au arătat deja acordul. (…) Toți înțelegem că lanțurile de aprovizionare globale fiabile pentru mineralele critice, precum și pentru materialele procesate și finite, sunt esențiale pentru tot ceea ce facem. Cred că aceasta este o greșeală mai largă făcută de lumea industrializată și dezvoltată: ne-am îndrăgostit de designul acestor lucruri, dar am uitat că, pentru a proiecta ceva, trebuie să poți să-l și construiești, iar pentru a-l construi, trebuie să ai materialele fundamentale necesare. Acesta este scopul principal al aprovizionării cu minerale critice, iar astăzi aceasta este foarte concentrată în mâinile unei singure țări”, a spus și secretarul de stat Marco Rubio, într-o aluzie la China.
Aceasta poate fi folosită, în cel mai rău caz, ca instrument de influență geopolitică, dar poate fi afectată și de orice tip de perturbări, cum ar fi o pandemie sau instabilitate politică sau orice alt eveniment neașteptat, a mai subliniat șeful diplomației americane.
SUA, UE și Japonia vor coopera pentru a securiza lanțurile de aprovizionare minerale critice (declarație comună)
Potrivit declarației comune a Uniunii Europene, Statelor Unite și Japoniei, parteneriatul va cuprinde două componente majore: semnarea unui Memorandum de Înțelegere între UE și SUA pentru securizarea lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice și dezvoltarea unui cadru similar între SUA și Japonia. Memorandumul va identifica domenii de cooperare pentru stimularea cererii și diversificarea ofertei, sprijinind proiecte în minerit, rafinare, procesare și reciclare. De asemenea, acesta va include măsuri de prevenire a perturbărilor lanțurilor de aprovizionare, promovarea cercetării și inovării și schimbul de informații privind stocurile.
Viitorul Memorandum de Înțelegere între UE și SUA, care trebuie semnat în termen de 30 de zile, va identifica domeniile de cooperare pentru a stimula cererea și a diversifica oferta pentru ambele părți, prin identificarea și susținerea proiectelor în minerit, rafinare, procesare și reciclare. De asemenea, acesta va include discuții privind măsuri de prevenire a perturbărilor lanțurilor de aprovizionare, promovarea cercetării și inovării, precum și facilitarea schimbului de informații privind stocurile.
Pe baza cooperării internaționale și inițiativelor existente, Uniunea Europeană, Statele Unite și Japonia intenționează să elaboreze Planuri de Acțiune și să exploreze o inițiativă comercială plurilaterală cu parteneri cu viziuni similare privind comerțul cu minerale critice.
Pax Silica: SUA au semnat 11 acorduri și au finalizat negocieri cu alte 17 state
În paralel, SUA au semnat la rândul lor unsprezece noi cadre bilaterale sau memorandumuri de înțelegere privind mineralele critice cu țări precum Argentina, Insulele Cook, Ecuador, Guineea, Maroc, Paraguay, Peru, Filipine, Emiratele Arabe Unite și Uzbekistan, și au finalizat negocierile cu alte 17 state.
Administrația americană, prin Pax Silica, sprijină investiții strategice în minerit, rafinare și reciclare, având ca obiectiv consolidarea lanțurilor de aprovizionare globale și crearea unei piețe sigure, diversificate și reziliente, mai arată sursa citată.
Statele Unite au lansat în decembrie anul trecut o inițiativă internațională denumită „Pax Silica” și axată pe consolidarea și coordonarea lanțurilor de aprovizionare „de încredere” pentru tehnologii avansate, în special semiconductori, infrastructură pentru inteligență artificială, minerale critice, producție avansată, logistică și infrastructura energetică și de date asociată.
Secretarul de Stat Marco Rubio a anunțat lansarea FORGE (Forum on Resource Geostrategic Engagement), succesor al Parteneriatului pentru Securitatea Mineralelor (MSP), care va coordona eforturile internaționale de consolidare a lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice. FORGE va colabora la nivel politic și de proiect cu parteneri din întreaga lume pentru a dezvolta inițiative care să întărească securitatea, diversificarea și reziliența pieței globale a mineralelor strategice.
Potrivit oficialilor, investițiile publice și private mobilizate în ultimele șase luni depășesc 30 de miliarde de dolari, iar impactul lor multiplicator stimulează capital privat suplimentar pentru noi proiecte de minerit și procesare. În plus, pe 3 februarie, cu o zi înaintea ministerialului, a fost semnat un memorandum între Glencore și Orion Critical Mineral Consortium pentru achiziția de active în Republica Democrată Congo, proiect care urmărește să asigure fluxuri de cupru și cobalt sigure, fiabile și mutual avantajoase.
Prin acest parteneriat transatlantic, SUA, UE și Japonia, sprijinite de Pax Silica, urmăresc să transforme piața globală a mineralelor critice într-un sector sigur, diversificat și rezilient, reducând riscurile politice și economice generate de concentrarea actuală a producției și asigurând resurse strategice pentru industriile viitorului, de la tehnologie și energie la apărare și mobilitate electrică.
România: un aliat strategic pentru asigurarea viitorului mineralelor critice
La conferința ministerială de nivel înalt pe tema mineralelor critice de la Washington, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, s-a alăturat omologilor săi din SUA și alte state pentru a avansa una dintre cele mai urgente priorități globale: construirea unor lanțuri de aprovizionare sigure și diversificate pentru resursele critice și strategice, a transmis și Ambasada României la Washington.
Într-o postare în care explică avantajele pe care le aduce România pentru acest demers, misiunea diplomatică evocă bogății de resurse, poziție strategică, capabilități industriale și tehnologice și rolul de partener de încredere.
“România deține zăcăminte de elemente din pământuri rare și alte minerale critice, esențiale pentru energia curată, apărare și industriile tehnologice emergente. Situată la intersecția dintre Est și Vest, România este o poartă naturală pentru lanțurile regionale și transatlantice de aprovizionare care leagă Europa, Marea Neagră și Asia Centrală. Cu o bază industrială în expansiune, infrastructură energetică și parteneriate de cercetare-dezvoltare în aprofundare, România este pregătită să găzduiască și să scaleze capacități de procesare și producție. O democrație solidă, membru al UE și NATO și unul dintre cei mai activi aliați ai SUA din regiune — România aduce în discuție încredere, predictibilitate și valori comune”, a transmis Ambasada României în SUA.
Astfel, Guvernul României se angajează să promoveze parteneriate de investiții printr-un grup de lucru tehnic național și să-și dezvolte rolul de pilon european-cheie în asigurarea lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice.
Pe măsură ce SUA și aliații săi caută alternative fiabile la sursele fragile sau ostile, România este pregătită să facă parte din soluție — nu doar prin resurse, ci și prin angajament strategic, avantaj geografic și viziune transatlantică, conchide sursa citată.
