Germania explică reticența de a scoate Rusia în afara sistemului global de plăți interbancare SWIFT

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola a cerut vineri, 25 februarie, decuplarea Rusiei de la sistemul global de plăți interbancare SWIFT.

„Europa înseamnă libertate și democrație. Aceasta este puterea noastră. Trebuie să apărăm Ucraina – valorile noastre – chiar dacă acest lucru are un cost. Determinarea noastră nu va fi diluată de agresiunea Kremlinului, care privește înapoi la sferele de influență în loc să privească înainte, spre cooperare”, a scris șefa Parlamentului European, pe Twitter.

Europe is freedom & democracy. This is our strength. We must stand for #Ukraine – for our values – even if this comes at a cost.

Our resolve will not be watered down by Kremlin aggression that looks back at spheres of influence instead of forward to circles of cooperation

— Roberta Metsola (@RobertaMetsola) February 25, 2022