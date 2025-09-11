Germania explorează ideea de a extinde termenul limită de închidere a termocentralelor pe cărbune până când vor fi finalizate noile centrale pe gaze capabile să le înlocuiască

Germania ar trebui să aibă în vedere o pauză când vine vorba de închiderea ultimelor termocentrale pe cărbune, până când vor fi finalizate noile centrale pe gaze capabile să le înlocuiască, a menționat miercuri cancelarul german Friedrich Merz, în cadrul unei întrevederi cu directorii din industria energetică, anunță Bloomberg, citat de Agerpres.

Chiar dacă „nimeni nu vrea să oprească” procesul de renunțare la cărbune, „este întotdeauna ușor când vine vorba de închidere și este destul de complicat să deschizi noi capacități”, a spus Merz. „Aș dori ca lucrurile să fie invers”, a adăugat cancelarul.

Principala economie a Uniunii Europene și-a asumat să sisteze utilizarea cărbunelui până în 2038, în vreme ce următoarea mare termocentrală pe lignit, cea de la Jänschwalde aparținând firmei LEAG AG, este programată să închidă o nouă unitate până la finele acestui an.

În cazul centralelor pe huilă și a micilor centrale pe lignit nu există noi închideri iminente pentru că sectorul și-a atins deja obiectivele stabilite pentru 2028.

Germania va avea nevoie de capacități de rezervă atunci când scade producția regenerabilelor, după ce a închis ultimele reactoare nucleare în urmă cu doi ani.

Autoritatea de reglementare a anunțat săptămâna trecută că, până în 2035, va fi nevoie de noi capacități de 22 până la 36 de Gigavați, pentru a echilibra sistemul.

„Subiectul securității aprovizionării industriei noastre este pe primele locuri pe lista priorităților noastre”, a spus Merz.

De asemenea, cancelarul german a sugerat că ar trebui să fie încetinit procesul de extindere a regenerabilelor pentru a rezolva situațiile de blocaj pe rețea.

Gazul și energie nucleară reprezintă investiții „verzi”, chiar dacă nu toate țările au fost de acord cu decizia Comisiei Europene adoptată în această direcție.

Printre statele care s-au opus s-a numărat Austria, care, în octombrie 2022, a acționat în instanță în încercarea de a bloca legislația mai sus amintită.

Miercuri, Austria a pierdut la Curtea de Justiție a Uniunii Europene acțiunile împotriva normelor europene referitoare la energia nucleară și gaz.