Germania, Franța și Polonia reafirmă sprijinul pentru Ucraina și ”stau umăr la umăr” în fața ”agresiunii lui Putin”

Uniunea Europeană a adoptat miercuri “cel mai mare pachet de sancțiuni din istoria” sa, a afirmat miercuri președinta Comisiei Europene, după ce țările membre au hotărât să excludă principalele bănci rusești din sistemul SWIFT, cel mai important sistem de mesagerie financiară din lume, precum și suspendarea de urgență mass-media de stat ruse Sputnik și Russia Today, acuzate de propagandă și dezinformare.

“Cu viteza luminii, Uniunea Europeană a adoptat trei valuri de sancțiuni grele împotriva sistemului financiar al Rusiei, a industriilor sale de înaltă tehnologie și a elitei sale corupte. Acesta este cel mai mare pachet de sancțiuni din istoria Uniunii noastre. Decizia de astăzi de a deconecta băncile rusești cheie de la rețeaua SWIFT va trimite încă un semnal foarte clar lui Putin și Kremlinului”, a afirmat von der Leyen, într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Referitor la interzicerea difuzării organelor media ale statului rus, șefa executivului european a spus că “în această perioadă de război, cuvintele contează”.

“Asistăm la o propagandă masivă și la dezinformare cu privire la acest atac scandalos asupra unei țări libere și independente. Nu vom lăsa apologeții Kremlinului să-și verse minciunile toxice care justifică războiul lui Putin sau să semene semințele divizării în Uniunea noastră”, a spus ea.

At the speed of light, the EU has adopted heavy sanctions against Russia’s financial system, its high-tech industries and corrupt elite.

Today’s decision to disconnect key Russian banks from the SWIFT network will send yet another very clear signal to Putin and the Kremlin.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 2, 2022