Germania: Friedrich Merz amână decizia privind sancțiunile UE împotriva Israelului

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a amânat anunțarea poziției guvernului său față de propunerile Uniunii Europene de a sancționa Israelul, potrivit unui oficial guvernamental de rang înalt, informează Politico.

La începutul acestei luni, Merz declarase că va prezenta poziția comună a coaliției sale în cadrul summitului liderilor europeni de la Copenhaga, programat pentru miercuri. Propunerile Comisiei Europene vizează reducerea relațiilor comerciale cu Israelul și sancționarea unor oficiali israelieni de rang înalt.

Totuși, în contextul unor evoluții rapide pe plan internațional, o decizie fermă nu ar fi „de ajutor” în acest moment, a explicat oficialul. Luni, președintele american Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu au anunțat un acord preliminar privind planul de pace în 20 de puncte pentru Gaza al administrației Trump. Mișcarea Hamas nu a oferit încă un răspuns oficial la acest plan.

Guvernul condus de Merz, format din alianța sa conservatoare și Partidul Social-Democrat (SPD), se confruntă cu divergențe majore pe acest subiect. Social-democrații sprijină în linii mari propunerile Comisiei, în timp ce conservatorii cancelarului se opun.

Planul de pace al lui Trump pare să fi oferit coaliției lui Merz un răgaz în fața acestor dezacorduri. Până la anunțul de luni al lui Trump și Netanyahu, nu exista nicio indicație că Berlinul ar fi reușit să ajungă la o poziție comună privind sancțiunile.

Marți, Merz a descris planul american drept „cea mai bună șansă de până acum pentru a pune capăt războiului din Gaza”. La rândul său, ministrul german de externe, Johann Wadephul, a anunțat că va efectua în weekend o vizită în Orientul Mijlociu, unde urmează să se întâlnească cu oficiali israelieni.

Sprijinul Germaniei este esențial pentru viitorul propunerilor Comisiei Europene. O suspendare parțială a unor elemente comerciale din Acordul de Asociere UE–Israel ar necesita o majoritate calificată în Consiliul UE, în timp ce sancționarea unor miniștri israelieni ar putea fi decisă doar prin unanimitate.

În lipsa unui acord în cadrul coaliției de la Berlin, Germania s-ar abține automat de la vot, a explicat recent un oficial guvernamental pentru Politico.