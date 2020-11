Germania îi cere lui Donald Trump să nu mai “toarne gaz pe foc” după alegerile din SUA: Pierzătorii decenți sunt mai importanți pentru funcționarea unei democrații decât câștigătorii strălucitori

Cetățenii Statelor Unite ale Americii s-au prezentat marți la urne pentru un scrutin istoric pentru viitorul țării și al relațiilor internaționale în care au fost chemați, pe fondul unei țări divizate, polarizate și cel mai puternic afectate de pandemia de COVID-19, să își aleagă președintele dintre cei doi contracandidați care își dispută fotoliul prezidențial din Biroul Oval, președintele în funcție Donald Trump (Partidul Republican) și fostul vicepreședinte Joe Biden (Partidul Democrat).

Cu peste 98 de milioane de cetățeni care au votat deja prin corespondență în contextul pandemiei, notează The Guardian, există așteptări record privind prezența finală la vot, care ar putea depăși 160 de milioane de voturi, o creștere de peste 20% față de alegerile din 2016, când democrata Hillary Clinton a câștigat votul popular la o diferență de aproape 3 milioane de sufragii, însă a fost devansată de Donald Trump în Colegiul Electoral, unde un candidat trebuie să obțină sprijinul a minim 270 de electori. În aceeași zi, au loc și alegeri pentru cele 435 de mandate în Camera Reprezentanților și pentru jumătate din locurile din Senatul SUA.

Cele mai importante estimări, dar și rezultatele voturilor din această crucială zi pentru democrația americană și pentru viitorul relațiilor internaționale, în general, și al celor transatlantice, în particular.

UPDATE Ora 18:52. Statul american Georgia, unde candidatul democrat Joe Biden şi preşedintele republican Donald Trump sunt aproape la egalitate în scrutinul prezidenţial american, va efectua o renumărare a voturilor, potrivit secretarului de stat local Brad Raffensperger, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Cursa în Georgia ”rămâne prea strânsă”, a declarat Brad Raffensperger în timpul unei conferinţe de presă la Atlanta. ”Fiind o diferenţă atât de redusă, vom avea o renumărare în Georgia”, a anunţat acesta.

Potrivit CNN, în acest stat Joe Biden şi Donald Trump au fiecare aproximativ 49,4% din voturi după numărarea a circa 99% din buletine.

UPDATE Ora 15:52. Joe Biden l-a devansat pe Donald Trump și în Pennsylvania, stat care are 20 de voturi în Colegiul Electoral. După numărarea a 98% din voturi în acest stat, candidatul democrat conduce cu un avans de aproximativ 5.600 de voturi. Anterior, Biden l-a depășit pe Trump și în statul Georgia, care are 16 electori Dacă va câștiga și în Pennsylvania, Biden va obține 20 voturi în Colegiul Electoral.

Cu cei 36 de electori din Georgia și Pennsylvania, Biden ar putea ajunge la 300 de voturi în Colegiul Electoral, o majoritate confortabilă față de cele 270 minim necesare.

UPDATE Ora 11:40. Candidatul democrat Joe Biden l-a devansat pe republicanul Donald Trump la votul popular în statul Georgia, cu 99% dintre voturi numărate, iar dacă va câștiga acest stat federal, Biden va obține 16 voturi în Colegiul Electoral și va ajunge la 280 de electori, cu 10 voturi peste majoritatea minimă necesară de 270 pentru victorie.

UPDATE 6 noiembrie Ora 09:21. Ultimele date arată că preşedintele american Donald Trump pierde teren în Pennsylvania, stat care reprezintă 20 de voturi în colegiul electoral, având un avans de mai puţin de 50.000 de voturi la fiecare nouă tranşă de buletine de vot, relatează dpa, potrivit Agerpres.

În Arizona, care reprezintă 11 voturi în colegiul electoral, conduce candidatul democrat Joe Biden care a înregistrat o creştere de aproximativ 46.000 de voturi.

Între timp, în Georgia sunt 2.500 de voturi care îi separă pe cei doi candidaţi. În Nevada, unde situaţia nu se actualizează continuu, Biden are un avans de aproximativ 11.400 de voturi. Statul are şase voturi în colegiul electoral.

Pennsylvania este unul dintre cele cinci state în care votul nu este încă cunoscut şi care ar putea influenţa rezultatul alegerilor prezidenţiale.

Joe Biden, care adunase până joi 253 sau 264 de voturi în colegiul electoral din cele 270 necesare pentru victorie, unele proiecţii incluzând sau nu Arizona (11 electori), ar fi declarat învingător dacă statul său natal ar vota pentru el.

Dacă republicanul Donald Trump ar câştiga acest vot el ar rămâne în cursă, dar nu ar putea încă să-şi proclame victoria.

UPDATE Ora 22:56. Se menține suspansul în cursa pentru Casa Albă la două zile distanță de la închiderea urnelor. Joe Biden continuă să conducă în Colegiul Electoral cu 264 de electori, față de cei 214 ai președintelui în exercițiu Donald Trump, și rămâne la șase voturi distanță de cele 270 necesare pentru a deveni al 46-lea președinte al SUA.

Câștigarea alegerilor de unul dintre cei doi candidați depinde de rezultatele voturilor din următoarele cinci state (Georgia – 16 electori, North Carolina – 15, Pennsylvania – 20, Nevada – 6 și Alaska – 3). Biden conduce doar într-unul dintre state, Nevada, însă pare suficient pentru a-și securiza majoritatea în Colegiul Electoral.

În schimb, candidatul democrat a recuperat o distanță de peste 600.000 de voturi față de Trump în Pennsylvania și ar putea câștiga și acest stat, mai ales că mai sunt de numărat aproximativ 12% din voturi, iar avansul candidatului republican mai este de aproximativ 100.000 de voturi. De asemenea, Trump pierde din avansul său și în Georgia.

UPDATE Ora 22:42. Un judecător din Georgia a respins o solicitare a echipei de campanie a preşedintelui Donald Trump referitoare la numărarea voturilor, iar o decizie similară a fost luată și în statul Michigan.

UPDATE Ora 17:07. Joe Biden a câştigat miercuri în statele-cheie Michigan şi Wisconsin, recucerind o parte importantă a “zidului albastru’ pierdut de democraţi la alegerile prezidenţiale din Statele Unite de acum patru ani şi reducându-i mult şansele de realegere preşedintelui în exerciţiu, republicanul Donald Trump, scrie Associated Press, potrivit Agerpres. Agenţia consemnează că la o zi după încheierea scrutinului niciunul din cei doi candidaţi nu a întrunit cele 270 de voturi în Colegiul Electoral necesare pentru următorul mandat la Casa Albă.

După victoriile în cele două state din regiunea Marilor Lacuri, Biden dispune însă de 264 de voturi în Colegiu şi mai are nevoie să câştige într-un singur stat din cele încă indecise pentru a deveni al 46-lea preşedinte al SUA. El a fost votat de peste 71 de milioane de americani – un record istoric – şi a declarat miercuri după-masă, într-o conferinţă de presă, că se aşteaptă să fie ales; totuşi, el nu şi-a proclamat încă victoria.

UPDATE Ora 09:59. Observatorii internaţionali ai Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) au criticat aspru miercuri ”acuzaţiile nefondate” ale preşedintelui Donald Trump privind fraude în alegerile prezidenţiale din SUA, subliniind că acestea ”slăbesc încrederea publicului în instituţiile democratice, informează Agerpres.



UPDATE 5 noiembrie Ora 00:03. Donald Trump a intentat un proces pentru suspendarea numărării voturilor în statul cheie Pennsylvania, unde îl devansează cu o diferenţă mică pe rivalul său Joe Biden, conform rezultatelor parţiale, a anunţat miercuri managerul său de campanie, conform AFP.

“Ochii naţiunii sunt îndreptaţi spre Pennsylvania, dar Pennsylvania numără pe ascuns voturile exprimate prin poştă şi acest lucru trebuie să înceteze”, a scris Bill Stepien, directorul de campanie al lui Donald Trump, într-un comunicat. “Luăm măsuri legale pentru a suspenda numărarea în aşteptarea unei mai mari transparenţe”, a adăugat el, potrivit Agerpres.

Votul din Pennsylvania ar putea fi decisiv pentru cursa prezidenţială şi ar putea dura încă câteva zile pentru a stabili dacă se primesc şi se numără buletinele trimise prin corespondenţă.

UPDATE Ora 23:30. CNN, Fox News și Politico estimează că Joe Biden a câștigat și statul Michigan, fapt care îi securizează candidatului democrat un număr de 264 de electori, acesta mai având nevoie de doar 6 electori pentru a întruni necesarul de 270.

CNN PROJECTION: Joe Biden wins Michigan, reclaiming another “blue wall” state President Trump won in 2016 and narrowing Trump’s path to 270 electoral votes https://t.co/sYCuRkx7Lw #CNNElection pic.twitter.com/JhD7W06pz5

UPDATE Ora 23:07. Candidatul democrat Joe Biden se adresează națiunii.

“Compatrioții mei americani, ieri s-a dovedit încă o dată că democrația este în bătăile inimii acestei națiuni”, a spus Biden, citat de The Guardian.

Candidatul democratic a declarat că este “clar” că va atinge cele 270 de voturi electorale necesare pentru a câștiga președinția.

“Nu sunt aici pentru a declara că am câștigat, dar sunt aici pentru a raporta că, după terminarea numărării, vom fi câștigătorii”, a completat el.

Joe Biden și-a exprimat optimismul cu privire la șansele sale de victorie, spunând că este “încrezător că vom ieși victorioși” odată ce fiecare vot valid va fi numărat.

Candidatul democratic a subliniat că, în ciuda caracterului controversat al cursei pentru Casa Albă, președinția “cere un simț al grijii pentru toți americanii”.

“Voi lucra la fel de mult atât pentru cei care nu m-au votat, cât și pentru cei care m-au votat”, a spus Biden.

Pivotând spre rezultatele alegerilor, Biden a subliniat “fiecare vot trebuie numărat”.

“Noi, oamenii nu vom fi reduși la tăcere”, a spus Biden, caracterizând potențialul său câștig drept “o victorie pentru poporul american”.

UPDATE Ora 21:30. Associated Press anunță că Joe Biden a câștigat alegeri în Wisconsin și cele 10 voturi în Colegiul Electoral ale acestui stat. Este al doilea stat în care candidatul democrat a răsturnat scorul după câștigarea statului Arizona la începutul acestei dimineți, scrie The Guardian.

În acest context, Biden ajunge la 248 de electori, fiind necesare minim 270 de voturi obținute în Colegiul Electoral. De asemenea, Biden are mai multe voturi decât Trump și în Nevada (6 electori) și Michigan (16 electori). În cazul în care va câștiga alegerile în aceste state, Biden va ajunge la 270 de electori.

UPDATE Ora 21:28. Echipa de campanie a lui Donald Trump cere renumărarea voturilor în Wisconsin, unde rezultatele finale dar neanunțate oficial arată un avans de peste 20 000 de voturi în favoarea lui Joe Biden.

“Au fost raportate nereguli în mai multe zone din Wisconsin, ceea ce ridică serioase îndoieli asupra validității rezultatelor”, a anunțat șeful de campanie al lui Donald Trump, Bill Stepien, informează Digi24.

UPDATE Ora 18:33. Premieră în SUA: Cu 70 de milioane de voturi primite, Joe Biden a devenit cel mai votat candidat din istoria alegerilor prezidențiale americane

UPDATE Ora 16:08. Conform proiecțiilor prezentate de Fox News, Joe Biden are un avans în fața lui Donald Trump în trei din cele șapte state în care mai sunt numărate voturi la alegerile prezidențiale americane.

Mai precis, Biden are mai multe voturi decât Trump în Nevada (6 electori), Wisconsin (10 electori) și Michigan (16 electori). În cazul în care va câștiga alegerile în aceste state, Biden va ajunge la 270 de electori, majoritatea minimă pe care un candidat trebuie să o obțină pentru a deveni președintele SUA.

În schimb, Donald Trump conduce votul în Georgia, North Carolina, Pennsylvania și Alaska.

UPDATE Ora 09:37. Cele mai recente proiecții ale mass-media americane după numărarea voturilor în majoritatea statelor arată următoarea situație, în timp ce mai sunt așteptate rezultatele voturilor din statele Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Michigan, Wisconsin, Nevada și Alaska.

Fox News: Joe Biden – 238 de electori ; Donald Trump – 213 de electori;

Reuters: Joe Biden – 220 de electori ; Donald Trump – 213 de electori;

CNN: Joe Biden – 220 de electori ; Donald Trump – 213 de electori;

Washington Post: Joe Biden – 220 de electori ; Donald Trump – 213 de electori;

The New York Times: Joe Biden – 225 de electori ; Donald Trump – 213 de electori;

BBC: Joe Biden – 220 de electori ; Donald Trump – 213 de electori;

UPDATE Ora 09:25. Donald Trump, primele declarații după alegerile din SUA: Rezultatele sunt fenomenale. Mulţumesc poporului american pentru sprijinul extraordinar. Liderul SUA susține că se va adresa Curții Supreme, invocând riscul fraudării alegerilor.

UPDATE Ora 08:00. La rândul său, Donald Trump a anunțat o declarație de presă, într-un mesaj pe Twitter, în care a subliniat că urmează “o mare victorie”.

I will be making a statement tonight. A big WIN!

Într-un mesaj separat, asupra căruia Twitter a emis un avertisment, Trump susține că democrații încearcă să “fure aceste alegeri”.

UPDATE Ora 07:55. Candidatul democrat Joe Biden s-a adresat națiunii americane într-o scurtă declarație de presă, urmată de un mesaj pe Twitter: “Păstrați-vă încrederea, oameni buni. Vom câștiga”.

“Credem că ne îndreptăm către o victorie”, a spus el.

Tune in as I speak to the nation live from Wilmington, Delaware. https://t.co/ye8knRucoz

— Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020