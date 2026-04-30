Germania îi răspunde lui Trump: Suntem pregătiți pentru o reducere a trupelor americane. Așteptăm deciziile SUA pe acest subiect

Germania a declarat joi că este „pregătită” pentru o eventuală reducere a trupelor americane, evocată de președintele Donald Trump, subliniind în același timp importanța unui „parteneriat transatlantic de încredere”, relatează AFP, preluat de Agerpres.

Declarația vine după ce liderul de la Casa Albă a afirmat miercuri că Statele Unite ale Americii analizează redislocarea unei părți din zecile de mii de militari staționați în Germania, pe fondul tensiunilor cu cancelarul Friedrich Merz legate de războiul din Iran.

„Suntem pregătiți pentru acest lucru, discutăm îndeaproape și într-un spirit de încredere în toate formatele NATO și așteptăm deciziile americanilor pe acest subiect”, a declarat ministrul german de externe, Johann Wadephul, aflat într-o vizită în Maroc.

Acesta a subliniat că orice decizie „va fi discutată cu noi și cu ceilalți aliați, așa cum este firesc între parteneri”.

La rândul său, Merz a afirmat că abordarea Germaniei față de conflictul din Orientul Mijlociu „rămâne orientată către o NATO unită și către un parteneriat transatlantic de încredere”, adăugând că Berlinul este „în contact strâns și de încredere cu partenerii săi, inclusiv și mai ales cu Washingtonul”.

„Acționăm în interesul nostru transatlantic comun. O facem cu respect reciproc și cu o împărțire echitabilă a responsabilităților”, a spus cancelarul german, subliniind că relația transatlantică este „deosebit de importantă” pentru Germania.

Tensiunile au escaladat după ce Merz a declarat la începutul săptămânii că Iranul „umilește” Statele Unite la masa negocierilor. Trump a reacționat dur, afirmând că liderul german „crede că este în regulă ca Iranul să dețină o armă nucleară” și că „nu știe despre ce vorbește”.

„Dacă Iranul ar avea o armă nucleară, întreaga lume ar fi ținută ostatică. Eu fac ceva în legătură cu Iranul, chiar în acest moment, ceea ce alte națiuni sau președinți ar fi trebuit să facă cu mult timp în urmă. Nu e de mirare că Germania se descurcă atât de prost, atât din punct de vedere economic, cât și în alte privințe!”, a replicat liderul de la Casa Albă.

Ulterior, într-o postare pe platforma sa Truth Social, Trump a anunțat că Washingtonul ia în calcul reducerea prezenței militare din Germania.

Ministrul de externe german a precizat că ideea unei astfel de reduceri „nu este deloc nouă”, fiind evocată și de administrații americane anterioare. Deși s-a declarat „relaxat” în privința unei eventuale scăderi a numărului de trupe, Wadephul a subliniat că bazele militare americane din Germania „nu sunt deloc în discuție”.

El a dat ca exemplu baza aeriană de la Ramstein, despre care a spus că are „o funcție de neînlocuit atât pentru Statele Unite, cât și pentru noi”.