Germania îl acuză pe J.D. Vance de ipocrizie pentru declarația că UE s-ar fi amestecat în alegerile din Ungaria: Prezența sa la Budapesta cu câteva zile înainte de scrutin arată cine se amestecă 

Germania l-a acuzat miercuri pe J.D. Vance de ipocrizie, respingând acuzația vicepreședintelui american potrivit căreia Bruxelles-ul s-ar amesteca în alegerile din Ungaria, informează Politico Europe.

Berlinul a afirmat că, dimpotrivă, vizita lui Vance la Budapesta cu puțin timp înainte de scrutinul de duminică sugerează că el însuși s-ar putea face vinovat de amestec în alegeri, întrucât a susținut cu tărie guvernul populist-naționalist.

„Respingem acuzația adusă de vicepreședintele SUA, J.D. Vance, la un eveniment din Ungaria” cu privire la amestecul UE, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt adjunct al guvernului, Sebastian Hille, în cadrul unei conferințe de presă.

„Aș dori să subliniez – având în vedere că Vance se plânge de presupusa ingerință a UE în alegeri – că vicepreședintele SUA s-a aflat în Ungaria cu doar câteva zile înainte de alegeri. Acest fapt vorbește de la sine despre cine se amestecă”, a adăugat el.

Aflându-se marți la Budapesta alături de premierul maghiar Viktor Orbán, Vance a susținut că „ceea ce s-a întâmplat în această țară, ceea ce s-a întâmplat în mijlocul acestei campanii electorale, este unul dintre cele mai grave exemple de amestec străin în alegeri pe care le-am văzut vreodată sau despre care am citit vreodată”.

Vance i-a criticat, de asemenea, pe „birocrații de la Bruxelles, care au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a-i ține în frâu pe cetățenii Ungariei, pentru că nu le place liderul care a luat de fapt apărarea poporului ungar”.

După ce l-a susținut cu tărie pe Orbán, vicepreședintele a fost imediat criticat de opoziția din Ungaria pentru că a încercat să influențeze alegerile dintr-o altă țară. Casa Albă îl consideră pe Orbán și așa-numita sa democrație iliberală un aliat ideologic cheie în Europa.

Președintele SUA, Donald Trump, l-a susținut pe Orbán de mai multe ori în timpul campaniei electorale, ceea ce reprezintă o manifestare neobișnuită de sprijin din partea Statelor Unite pentru un lider european care se luptă pentru realegere.

Liderul opoziției, Péter Magyar, a criticat vizita lui Vance pe X. „Nicio țară străină nu are dreptul să se amestece în alegerile din Ungaria”, a scris el. „Aceasta este țara noastră. Istoria Ungariei nu se scrie la Washington, Moscova sau Bruxelles — se scrie pe străzile și în piețele Ungariei.”

Purtătorul de cuvânt al guvernului german a declarat, de asemenea, că cancelarul Friedrich Merz „nu are nicio preferință” în ceea ce privește rezultatul votului de duminică și că va accepta decizia poporului maghiar.