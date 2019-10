Germania înăsprește legislația privind combaterea violenței de extremă dreapta și constrânge giganții internetului să-i devină aliați în această luptă

Premierul intermar, Viorica Dăncilă, a trimis Parlamentului României o scrisoare prin care informează instituția legislativă că l-a nominalizat pe Victor Negrescu pentru postul de comisar european și solicită audierea acestuia în comisiile de specialitate, în baza legii 373/2013, Capitolul IX, Art. 19 care nu a fost pusă în aplicare la precedentele nominalizări, în speță Rovana Plumb și Dan Nica.

”Având în vedere solicitarea doamnei Ursula von der Leyen, președinte-ales al Comisiei Europene, prin adresa transmisă în dată de 28.10.2019, referitoare la propunerea Guvernului României privind candidatul pentru funcția de membru al Comisiei Europene, am deosebita onoare să vă informez că domnul Victor Negrescu este nominalizarea Guvernului României pentru funcția de comisar european.

În acest sens, în conformitate cu Legea 373/2013, vă adresez rugămintea de a demara procedurile necesare pentur audierea domnului Victor Negrescu în comisia de specialitate a Camerei Deputaților”, este precizat în documentul obținut de Digi24.

Potrivit legii 373/2013, Capitolul IX, Art. 19, Alin. 1 ”Parlamentul României va fi informat de către Guvern în legătură cu nominalizarea persoanelor în vederea ocupării unor funcţii în cadrul instituţiilor Uniunii Europene”.

În aceeași lege este precizat la Cap. IX, Art. 19, Alin. 2 că ”comisiile de specialitate ale Parlamentului vor audia persoana nominalizată de Guvern pentru funcţia de membru al Comisiei Europene”.

Premierul interimar Viorica Dăncilă a confirmat marți că Victor Negrescu este propunerea Guvernului în funcție pentru poziția de comisar european, scrisoarea către Bruxelles urmând să fie trimisă tot marți.

Această declarație a provocat ulterior un schimb de replici între cele două Palate, Cotroceni și Victoria.

Într-o primă reacție, președintele Klaus Iohannis a avertizat-o pe Viorica Dăncilă că nu are legitimitatea de a mai face vreo propunere pentru poziția de comisar, odată cu pierderea calității de prim-ministru.

O poziție dezaprobatoare a avut și premierul desemnat, liderul PNL Ludovic Orban, care a precizat că ”doamna Dăncilă nu mai are nicio calitate să formuleze o propunere de comisar care să reprezinte România.”

La rândul său, premierul interimar a replicat într-o postare pe pagina se Facebook, spunând că ”decizia de a ne desemna urgent comisarul este o obligație a Guvernului României și este ferm și explicit solicitată în scrisoarea președintelui ales al Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen.”

Potrivit unor surse europene, președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen nu va accepta nicio propunere a Guvernului intermar Dăncilă dacă acesta nu va avea acordul principalelor partide politice și al președintelui României.

”Dat fiind contextul politic neclar de acum, nicio propunere nu va fi acceptată fără un sprijin politic larg, care să permită sprijinirea candidatului român de către principalele partide românești, au explicat sursele citate. Acestea au corespondent în cele trei mari familii politice europene – PPE, S&D și Renew Europe, al căror sprijin este necesar pentru a trece de vot în parlamentul European. Este exclus ca actualul guvern, care își trăiește ultimele zile, să poată trimită singur o astfel de propunere, care nu întrunește nici acordul Președintelui României. Vom vedea ce se întâmplă după votul din Parlament. Dacă România va avea un nou Guvern, cu mandat clar din partea Parlamentului, desemnarea comisarului va depinde de propunerea autorităților competente.“, au menționat sursele europene pentru CaleaEuropeană.ro.

Reacția Ursulei von der Leyen la cea de-a treia propunere de comisar european transmisă de Guvernul Dăncilă a fost una promptă.

”Înțelegem că noua propunere a guvernului interimar nu are sprijinul președintelui României. Având in vedere sfidările și oportunitățile ce ne așteaptă, este in interesul nostru comun ca Europa sa avanseze fără întârzieri suplimentare. Oricare ar fi candidatul român, ea sau el trebuie sa fie acceptabil pentru președintele-ales și sa aibă sprijinul necesar in Parlamentul european. Europa trebuie sa avanseze.”, au mai transmis surse europene pentru CaleaEuropeană.ro.

Propunerea lui Negrescu, asemenea nominalizării lui Breton din partea Franței, știrbește astfel criteriul de gen, un deziderat al Ursulei von der Leyen.

Propunerile inițiale ale celor trei țări (Sylvie Goulard – Franța, Rovana Plumb – România, Laszlo Trocsanyi – Ungaria) au fost respinse în comisiile Parlamentului European, Goulard în organismele de specialitate, iar Plumb și Trocsanyi ca urmare a unor probleme de integritate în Comisia pentru afaceri juridice.

Între timp, guvernul PSD, condus de premierul Viorica Dăncilă a fost demis prin moțiune de cenzură, iar la București au loc negocieri pentru formarea unui nou Cabinet după ce președintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe liderul PNL Ludovic Orban pentru funcția de prim-ministru, noul guvern urmând a fi supus votului în plenul Parlamentului României la 4 noiembrie.