Germania îndeamnă Croația să rezolve în mod constructiv disputele bilaterale cu Muntenegru pentru a nu compromite procesul de aderare al celui mai avansat candidat la UE

U.E.
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
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© Vlada Republike Hrvatske

Germania a cerut Croației să rezolve în mod constructiv disputele bilaterale care amenință să compromită procesul de aderare al celui mai avansat candidat la aderarea la UE – Muntenegru – au menționat pentru Euronews patru oficiali care au cunoștințe directe despre această chestiune, informează Euronews

La începutul acestei săptămâni, Zagrebul a difuzat o listă cu opt puncte de nemulțumire pe care dorește să le vadă rezolvate înainte ca Podgorica să-și poată finaliza procesul de aderare. În culise, Berlinul a făcut demersuri pentru a se asigura că procesul de extindere nu încetinește.

De asemenea, Berlinul s-a oferit recent să medieze, dar oferta nu a fost pusă în practică. Guvernul cancelarului Friedrich Merz se poziționează ca un intermediar imparțial, temându-se că problemele bilaterale nerezolvate ar putea pune în pericol procesul de extindere.

„Există probleme pe care le-am semnalat vecinilor noștri din Muntenegru de ani de zile”, a declarat premierul croat Andrej Plenković jurnaliștilor înaintea summitului Consiliului European de joi, de la Bruxelles.

„În ultimii doi ani, nu s-a înregistrat absolut niciun progres”, a declarat Plenković, susținând că țara sa a avut o atitudine „extrem de constructivă” în cadrul negocierilor de aderare cu Muntenegru.

În ultimele săptămâni, Comisia Europeană a participat la discuțiile dintre cele două țări, iar mai multe state membre s-au străduit să împiedice blocarea procesului de extindere din cauza unor probleme bilaterale.

Poziția Croației a atras, de asemenea, critici publice, inclusiv din partea Înaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, care a declarat în marginea Consiliului European că procesul de aderare nu ar trebui să fie deturnat de chestiuni bilaterale.

Zagrebul a fost acuzat că a adus în discuție disputele în ultimul moment pentru a exercita o presiune maximă asupra Muntenegrului. Croația ripostează afirmând că problemele sunt de lungă durată și că a formulat doar câteva cereri simbolice.

Zagrebul subliniază că anchetarea crimelor de război și despăgubirea victimelor sunt obiective pe care Podgorica trebuie să le îndeplinească pentru a-și finaliza procesul de aderare. Cu toate acestea, oficialii UE se tem că opinia publică s-ar putea întoarce rapid împotriva extinderii dacă aderarea Muntenegrului nu este finalizată în curând.

Anul viitor este programată o serie de alegeri în state membre cheie, inclusiv în Franța, unde lidera de extremă dreapta Marine Le Pen, tradițional sceptică față de extinderea UE, este favorită în cursa prezidențială.

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Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

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