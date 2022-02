Germania își extinde participarea la misiunile de poliție aeriană ale NATO în România după ofensiva militară a Rusiei în Ucraina

Liderii comunității transatlantice, de la președintele american Joe Biden la premierul britanic Boris Johnson și de la cancelarul german Olaf Scholz la președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, au condamnat joi în termeni cei mai duri agresiunea militară a Rusiei în Ucraina, care încalcă flagrant dreptul internațional, pe care au denumit-o “o zi neagră pentru Europa și o amenințare serioasă la adresa securității euro-atlantice” și au anunțat că invadarea de către armata rusă a țării vecine va avea consecințe pentru Moscova. Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat joi o operaţiune militară în Ucraina pentru a apăra separatiştii din regiunea Donbas, situată în estul ţării. “Am luat decizia pentru o operaţiune militară”, a spus Vladimir Putin într-o declaraţie surpriză la televizor, cu puţin timp înaintea orei 03:00 GMT. Liderul de la Kremlin a cerut armatei ucrainene “să depună armele” şi a promis să contracareze orice interferenţă străină în operaţiunea rusă în Ucraina. Vladimir Putin a indicat că responsabilitatea pentru orice vărsare de sânge va fi pe conştiinţa regimului ucrainean, iar răspunsul va fi instantaneu dacă cineva încearcă să confrunte Rusia. Președintele Volodimir Zelenski a decretat legea marțială în Ucraina ca urmare a atacurilor Rusiei, afirmând că țara sa este în stare de război.

UPDATE ora 15.50 Turcia susține lupta Ucrainei pentru a-și proteja integritatea teritorială și consideră acțiunile Rusiei „o lovitură puternică” pentru pacea și stabilitatea regionale

UPDATE ora 15.30 Emmanuel Macron transmite că Franța va răspunde „fără nicio slăbiciune” în fața Rusiei: Nu cedăm nimic din unitatea noastră

UPDATE ora 14.50 Marea Britanie și aliații săi vor impune un ”pachet masiv de sancțiuni” împotriva Rusiei: Această ”aventură barbară” a ”dictatorului rus” trebuie să se încheie cu eșec

UPDATE 13.20 Liderii NATO se reunesc într-un summit de urgență. Alianța activează pentru prima dată în istorie planurile de apărare pentru flancul estic

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a confirmat organizarea unui summit al Alianței Nord-Atlantice pentru vineri, ca răspuns la solicitările președintelui francez Emmanuel Macron și premierului britanic Boris Johnson pe fondul invaziei militare a Rusiei în Ucraina.

“Am convocat pentru mâine un summit virtual al liderilor NATO pentru a aborda calea de urmat”, a spus Stoltenberg, într-o declarație de presă ce a urmat reuniunii extraordinare a celor 30 de ambasadori ai țărilor NATO la nivelul Consiliului Nord-Atlantic.

Înaltul oficial aliat a mai anunțat că țările NATO au decis să activeze planurile de apărare ale NATO pentru flancul estic pentru prima dată în storie, la solicitarea comandanților militari, punctând că NATO și-a consolidat prezența militară pe flancul estic al Alianței, inclusiv în România.

Comandantul suprem al Forțelor NATO, generalul Tod Wolters, va primi mai multe puteri şi va putea, de exemplu, să ceară şi să decidă desfăşurarea de trupe.

Într-o declarație, Consiliul Nord-Atlantic (NAC), principalul organism politic de luare a deciziilor din cadrul NATO, a condamnat “în termenii cei mai fermi posibil atacul îngrozitor al Rusiei asupra Ucrainei, care este complet nejustificat și neprovocat. Gândurile noastre se îndreaptă către toți cei uciși și răniți, precum și către poporul ucrainean”.

Prin declarație, țările NATO au condamnat, de asemenea, “Belarusul pentru că a permis acest atac.”

Consiliul Nord-Atlantic a declarat că invazia rusă în Ucraina este “o încălcare gravă a dreptului internațional, inclusiv a Cartei ONU, și este în totală contradicție cu angajamentele Rusiei din Actul Final de la Helsinki, Carta de la Paris, Memorandumul de la Budapesta și Actul Fondator NATO-Rusia”.

Ca atare, “constituie un act de agresiune împotriva unei țări pașnice independente”.

UPDATE ora 13.00 Președinta Parlamentului European și liderii grupurilor politice au adoptat o declarație privind atacul militar al Rusiei asupra Ucrainei și au anunțat o sesiune plenară extraordinară pentru marți, 1 martie 2022

UPDATE ora 12.50 Boris Johnson și Emmanuel Macron ”solicită o reuniune de urgență a liderilor NATO” după invazia Rusiei în Ucraina: ”Este o catastrofă pentru continentul nostru”

UPDATE ora 12.30 Klaus Iohannis denunță agresiunea Rusiei în Ucraina: România beneficiază de cele mai ample garanții de securitate posibile; Se impune consolidarea consistentă a flancului estic al NATO

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că România condamnă ferm agresiunea ilegală şi neprovocată a Rusiei împotriva Ucrainei și a transmis un mesaj de asigurare că “niciun român nu trebuie să se teamă pentru siguranța sa și a familiei sale”.

Șeful statului s-a adresat națiunii după o ședință urgentă a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, convocată după ce Rusia a atacat militar Ucraina, subliniind că este România este “pregătită să facă față oricăror consecințe economice și umanitare pe care le-ar putea genera un eventual conflict de durată între Rusia și Ucraina” și că “în acest context tensionat, se impune fără doar și poate consolidarea consistentă a Flancului Estic”.

UPDATE ora 12.20 Premierul Italiei condamnă atacul ”nejustificat” al Rusiei împotriva Ucrainei: Colaborăm cu aliații UE și NATO pentru a răspunde imediat, cu unitate și fermitate

UPDATE ora 12.10 Volodimir Zelenski anunță ruperea relațiilor diplomatice dintre Ucraina și Rusia: Ne-a atacat așa cum a făcut Germania nazistă în cel de-al Doilea Război Mondial

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat joi ruperea relaţiilor diplomatice cu Rusia, după agresiunea militară împotriva teritoriului ucrainean ordonată în zorii zilei de președintele rus, Vladimir Putin.

“Am rupt relațiile diplomatice cu Rusia”, a spus el, într-o declarație de presă, la câteva ore după ce a decretat legea marțială ca urmare a faptului că Rusia a început invazia în Ucraina.

“Rusia a atacat în mod perfid statul nostru dimineața, așa cum a făcut Germania nazistă în anii celui de-al Doilea Război Mondial. Începând de astăzi, țările noastre se află în părți diferite ale istoriei mondiale. Rusia a pornit pe calea răului, dar Ucraina se apără și nu va renunța la libertatea sa, indiferent de ce crede Moscova”, a scris el, pe Twitter.

UPDATE ora 11.35 Consiliul Europei condamnă cu fermitate agresiunea Rusiei în Ucraina și anunță măsuri de răspuns la criză: Este un moment întunecat pentru Europa și pentru tot ceea ce reprezintă

Consiliul Europei condamnă cu fermitate agresiunea Rusiei în Ucraina și anunță măsuri urgente de răspuns la criză, a declarat joi secretarul general Marija Pejčinović Burić.

„Condamn cu fermitate atacul militar rusesc împotriva Ucrainei, care reprezintă o încălcare flagrantă a Statutului Consiliului Europei și a Convenției Europene a Drepturilor Omului. Acesta este un moment întunecat pentru Europa și pentru tot ceea ce reprezintă ea”, a transmis secretarul general al Consiliului Europei.

UPDATE ora 11.30 China susține că urmărește îndeaproape situația din Ucraina și face apel la evitarea unei escaladări

China a transmis joi că urmăreşte îndeaproape situaţia din Ucraina după intervenţia militară a Rusiei şi a făcut apel la evitarea unei escaladări, abținându-se totuși să condamne Moscova, relatează AFP.

“Cerem tuturor părţilor să dea dovadă de reţinere pentru a evita ca situaţia să scape de sub control”, a declarat în faţa presei o purtătoare de cuvânt a diplomaţiei chineze, Hua Chunying, fără a condamna însă Rusia. În acelaşi timp, ea a respins descrierea unui jurnalist străin conform căreia acţiunile Rusiei din Ucraina sunt o invazie.

UPDATE 10.57 Ucraina a cerut Turciei să închidă strâmtorile Bosfor şi Dardanele care leagă Marea Mediterană și Marea Neagră pentru navele militare ruse

UPDATE ora 10.55 MAE a convocat celula de criză inter-instituțională pentru sprijinirea și acordarea de asistență consulară cetățenilor români din Ucraina

UPDATE ora 10.40 Ucraina a cerut Turciei să închidă strâmtorile Bosfor şi Dardanele care leagă Marea Mediterană și Marea Neagră pentru navele militare ruse

UPDATE ora 10.18 Liderii instituțiilor UE atenționează că nu îl vor lăsa pe Putin să dărâme ”arhitectura de securitate” a Europei și anunță un nou pachet de sancțiuni ”masive”

UPDATE ora 10.15 Polonia cere o „reacție imediată” față de agresiunea Rusiei în Ucraina. Cehia condamnă „o agresiune barbară”, iar Ungaria evocă „cel mai rău scenariu”

UPDATE ora 10.14 Premierul Nicolae Ciucă a convocat un task-force pentru gestionarea situației generate de agresiunea militară a Rusiei în Ucraina

Prim-ministrul Nicolae Ciucă a convocat, joi, la nivelul Guvernului, task-force-ul pentru gestionarea situației generate de agresiunea militară rusă din Ucraina.

Principalele responsabilități sunt legate de monitorizarea situației și coordonarea măsurilor la nivelul structurilor guvernamentale pentru asigurarea funcționării tuturor serviciilor publice.

Din acest grup de lucru fac parte ministrul Apărării, Vasile Dîncu, Externelor, Bogdan Aurescu, Finanțelor, Adrian Câciu, Internelor, Lucian Bode, Energiei, Virgil Popescu, Transporturilor, Sorin Grindeanu, Sănătății, Alexandru Rafila, Muncii, Marius Budăi, Secretarul General al Guvernului, Marian Neacșu, și șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mircea Abrudean.

UPDATE ora 09.22 Președintele Klaus Iohannis a convocat CSAT

Președintele Klaus Iohannis a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru a discuta implicațiile asupra securității euroatlantice în contextul agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei.

Ședința CSAT va avea loc joi, 24 februarie 2022, începând cu ora 11:00, la Palatul Cotroceni.

La finalul ședinței CSAT, președintele Klaus Iohannis va susține o declarație de presă.

UPDATE ora 09.07 România solicită activarea articolului 4 din Tratatul NATO pentru consultări între aliați după ce Rusia a invadat Ucraina

România solicită activarea articolului 4 din Tratatul NATO, care prevede declanșarea mecanismului de consultare între aliați, după ce Rusia a lansat o agresiune militară împotriva Ucrainei și a invadat țara vecină.

“Ca urmare a agresiunii rusești împotriva Ucrainei, am însărcinat Misiunea României la NATO să solicite, împreună cu ceilalți Aliați, activarea articolului 4 al Tratatului de la Washington – care prevede un mecanism de consultare între Aliați – privind impactul situației actuale asupra securității Aliaților”, a anunțat ministrul de externe Bogdan Aurescu, pe Twitter, solicitări similare venind și din partea Poloniei, Lituaniei și Sloveniei.

Articolul 4 se activează dacă un stat membru NATO consideră că este amenințată integritatea sa teritorială, independența politică sau securitatea.

UPDATE ora 08.48 Forțele Aeriene Române au interceptat un avion militar ucrainean și l-au escortat pentru aterizare la Bacău

Președintele american Biden a calificat operațiunea militară rusă din Ucraina drept un atac “nejustificat” care va provoca “pierderi catastrofale de vieți omenești și suferință umană”, informează Casa Albă.

“Rusia este singura responsabilă pentru moartea și distrugerea pe care le va aduce acest atac, iar Statele Unite și aliații și partenerii săi vor răspunde într-un mod unit și decisiv. Lumea va trage Rusia la răspundere”, a asigurat Biden, care a vorbit la telefon și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

El a anunțat că va participa la o reuniune de urgență a țărilor G7 și apoi se va adresa poporului american pentru a anunța “consecințele suplimentare pe care Statele Unite și aliații și partenerii noștri le vor impune Rusiei pentru acest act inutil de agresiune împotriva Ucrainei și a păcii și securității mondiale”.

“Ne vom coordona, de asemenea, cu aliații noștri din NATO pentru a asigura un răspuns puternic și unitar care să descurajeze orice agresiune împotriva Alianței”.

Cancelarul german Olaf Scholz a condamnat acțiunile Rusiei, calificându-le drept “o încălcare flagrantă a dreptului internațional” și complet nejustificabile. “Aceasta este o zi teribilă pentru Ucraina și o zi neagră pentru Europa”, a declarat el.

“Rusia trebuie să oprească imediat această acțiune militară”, a adăugat el.

Și premierul britanic Boris Johnson a declarat că Putin “a ales o cale de vărsare de sânge” în Ucraina.

“Sunt consternat de evenimentele îngrozitoare din Ucraina și am vorbit cu președintele Zelenskyy pentru a discuta pașii următori. Președintele Putin a ales calea vărsării de sânge și a distrugerii prin lansarea acestui atac neprovocat asupra Ucrainei. Marea Britanie și aliații noștri vor răspunde în mod decisiv”, a spus el.

I am appalled by the horrific events in Ukraine and I have spoken to President Zelenskyy to discuss next steps.

President Putin has chosen a path of bloodshed and destruction by launching this unprovoked attack on Ukraine.

The UK and our allies will respond decisively.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2022