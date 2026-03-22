Germania își întărește implicarea în Indo-Pacific și propune un acord de cooperare militară cu Japonia

Germania vrea să aprofundeze cooperarea în domeniul apărării cu Japonia și propune un acord care să faciliteze desfășurarea trupelor pe teritoriul ambelor state, potrivit Politico.

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a anunțat inițiativa după discuții cu omologul său japonez, Shinjiro Koizumi, precizând că Berlinul propune un așa-numit acord de acces reciproc, menit să „faciliteze schimbul de militari între cele două țări și să reducă semnificativ barierele birocratice”.

Un astfel de acord ar permite desfășurarea mai rapidă a trupelor pentru exerciții, antrenamente sau operațiuni, prin simplificarea procedurilor legale și administrative. Japonia a încheiat deja acorduri similare cu state precum Regatul Unit și Australia, în contextul consolidării cooperării sale de securitate.

Inițiativa marchează un pas suplimentar în implicarea Germaniei în regiunea Indo-Pacific, trecând de la exerciții comune și desfășurări temporare la o cooperare militară mai structurată cu partenerii din regiune.

Pistorius a legat propunerea de contextul geopolitic actual, subliniind impactul evoluțiilor din Orientul Mijlociu asupra securității globale.

„Cât de apropiat este parteneriatul nostru a devenit clar în lumina evoluțiilor actuale din Iran și Orientul Mijlociu”, a declarat acesta, amintind dependența Japoniei de importurile de energie prin Strâmtoarea Ormuz. „Libertatea rutelor maritime trebuie garantată și protejată”, a adăugat ministrul.

Oficialul german a subliniat că Berlinul și Tokyo împărtășesc interesul de a securiza rutele comerciale globale și de a susține ordinea internațională bazată pe reguli: „Suntem uniți de convingerea că forța dreptului trebuie să prevaleze”, a mai declarat Pistorius.

Propunerea reflectă o orientare strategică mai amplă a Germaniei și Japoniei, în contextul presiunilor crescute generate de acțiunile Rusiei în Ucraina și de dinamica de securitate din Asia de Est, inclusiv în raport cu China și Coreea de Nord, cele două state tratând tot mai mult provocările de securitate ca fiind interconectate.