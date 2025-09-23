Germania își reorientează înarmarea către industria europeană, doar 8% din achiziții vizând armament american

Planul de achiziții militare al Germaniei pentru perioada septembrie 2025 – decembrie 2026, obținut de Politico, arată că Berlinul va direcționa cea mai mare parte a contractelor către industria europeană, doar 8% fiind destinate companiilor americane.

Documentul, pregătit pentru comisia de buget a Bundestagului, prevede contracte și 154 de achiziții majore în valoare de aproape 83 de miliarde de euro. Conform legislației germane, orice contract de peste 25 de milioane de euro trebuie aprobat de Parlament.

Printre puținele proiecte americane figurează torpilele Boeing P-8A, în valoare de aproximativ 150 de milioane de euro, și sistemele Patriot produse de Raytheon, evaluate la circa 5,1 miliarde de euro, alături de alte achiziții mai mici, cum ar fi rachetele AMRAAM și ESSM sau pachetele de comunicații. În total, aceste achiziții însumează aproximativ 6,8 miliarde de euro.

În schimb, planul favorizează masiv industria europeană. Cel mai costisitor proiect este programul F-127, destinat marinei germane, evaluat la 26 de miliarde de euro, coordonat de TKMS și programat pentru iunie 2026. De asemenea, pentru pachetul Eurofighter Tranche 5, construit de Airbus, BAE Systems și Leonardo, sunt alocate 4 miliarde de euro pentru avioane noi și 1,9 miliarde de euro pentru modernizări radar începând cu octombrie 2025.

Armata terestră va primi 3,4 miliarde de euro pentru vehicule blindate Boxer, produse de Rheinmetall și KNDS, precum și 3,8 miliarde de euro pentru un nou distrugător de tancuri pe roți. Modernizarea rachetei de croazieră Taurus este bugetată la 2,3 miliarde de euro, în timp ce apărarea aeriană va beneficia de investiții de peste 1,5 miliarde de euro, incluzând noi unități IRIS-T, rachete navale și sisteme de apărare cu rază scurtă.

Proiectele vizează și dezvoltarea dronelor europene, cum este programul Eurodrone, fiind alocate 196 de milioane de euro pentru sistemul „detect and avoid” („detectează și evită”, n.r.).

Lista include și contracte mai mici, dar esențiale: modernizarea fregatelor F-123, evaluată la 1,7 miliarde de euro, achiziția de nave auxiliare, camioane, drone, muniție și echipamente de comunicații.

Decizia Berlinului marchează o schimbare de direcție. În perioada 2020–2024, Germania a semnat contracte de peste 17 miliarde de dolari pentru armament american, fiind unul dintre cei mai mari clienți ai Washingtonului. Acum însă, în ciuda presiunilor președintelui Donald Trump ca europenii să continue să cumpere „cantități masive” de armament din SUA, guvernul german își concentrează reînarmarea pe consolidarea industriei de apărare europene.