Germania lansează o competiție de 125 milioane de euro pentru dezvoltarea unor rivali europeni ai OpenAI și DeepSeek: Competiția globală nu așteaptă pe nimeni, iar Europa trebuie să acționeze acum



Germania a lansat o competiție de 125 milioane de euro dedicată inteligenței artificiale, în încercarea de a sprijini apariția unor laboratoare europene de AI capabile să rivalizeze cu giganții americani și chinezi precum OpenAI sau DeepSeek, informează Euronews.

Inițiativa, denumită „Next Frontier AI”, este coordonată de SPRIND, instituție creată de guvernul german pentru finanțarea tehnologiilor cu potențial disruptiv și pentru accelerarea dezvoltării unor companii inovatoare europene. Programul vine pe fondul preocupărilor tot mai mari din Europa privind dependența tehnologică de companiile din SUA și China în domeniul inteligenței artificiale.

„Nu avem timp de pierdut așteptând ca alți actori să intre în acest spațiu. Competiția globală nu așteaptă pe nimeni, iar Europa trebuie să acționeze acum”, a declarat pentru Euronews Jano Costard, coordonatorul programului din cadrul SPRIND.

Programul se va desfășura în trei etape pe parcursul a 24 de luni. În prima fază, până la zece echipe vor putea primi finanțări de până la 3 milioane de euro fiecare. Ulterior, maximum șase echipe vor continua în etapa a doua, cu finanțări de până la 8 milioane de euro, iar în faza finală cel mult trei echipe vor putea obține până la 15,5 milioane de euro fiecare.

SPRIND estimează că va primi de la câteva sute până la câteva mii de candidaturi din întreaga Europă.

Inițiativa apare într-un moment în care SUA și China accelerează investițiile în inteligența artificială avansată. Majoritatea companiilor dominante din domeniu, inclusiv OpenAI și Anthropic, sunt americane și au atras investiții private de miliarde de dolari. În paralel, China își consolidează rapid poziția, după ce DeepSeek și-a lansat modelul V4 în aprilie.

Oficialii germani admit, însă, că suma de 125 milioane de euro nu este suficientă pentru a permite Europei să concureze direct cu SUA și China.

„Cele 125 milioane de euro reprezintă doar primul pas”, a spus Costard, explicând că obiectivul real este atragerea unor investiții suplimentare de ordinul miliardelor de euro din sectorul privat.

Potrivit acestuia, Europa nu poate concura imitând modelele actuale dezvoltate de companii precum Anthropic sau OpenAI, ci trebuie să dezvolte „noi paradigme” și noi capacități tehnologice în domeniul AI.

Programul este legat și de dezbaterea mai amplă privind suveranitatea tehnologică europeană și dificultățile întâmpinate de startup-urile europene în procesul de extindere.

În martie, Comisia Europeană a propus oficial inițiativa „EU Inc”, care urmărește crearea unui cadru unic pentru companiile europene la nivelul UE, în încercarea de a facilita dezvoltarea startup-urilor pe piața europeană.

Costard consideră că, pe lângă reducerea fragmentării pieței europene, UE trebuie să accelereze și mecanismele de finanțare publică dacă dorește să păstreze talentele din domeniul inteligenței artificiale.

Acesta susține că avantajele competitive ale Europei ar putea proveni din domenii precum datele industriale, expertiza în producție și dezvoltarea unor sisteme AI axate pe protecția vieții private.

„Nu ducem lipsă de excelență în cercetare și nici de capacitate tehnologică. Problema Europei este transformarea acestor avantaje în companii, produse și servicii care să devină OpenAI, Anthropic sau DeepSeek-ul generației noastre”, a afirmat reprezentantul SPRIND.