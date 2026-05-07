Germania nu își va închide ambasada din Kiev, în ciuda apelului lui Putin către diplomații străini de a părăsi orașul: „Nu ne vom lăsa intimidați”

INTERNAȚIONALU.E.
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
de citit in1 min.
© NATO

Germania nu își va închide ambasada din Kiev, în ciuda apelului lansat de Vladimir Putin ca străinii să părăsească orașul, a declarat ministrul german de externe, Johann Wadephul, într-un interviu pentru Bloomberg News.

„Nu ne vom lăsa intimidați”, a spus el.

Rusia a avertizat miercuri diplomații străini aflați la Kiev să părăsească orașul înaintea celebrărilor dedicate Zilei Victoriei, amenințând cu lovituri de represalii dacă Ucraina va perturba comemorările asociate paradei militare din 9 mai, organizată în Piața Roșie, relatează France24.

La începutul acestei săptămâni, Moscova a anunțat unilateral un armistițiu cu Ucraina pentru perioada 8–9 mai, astfel încât comemorările să se desfășoare fără incidente.

Într-o notă transmisă misiunilor diplomatice străine și organizațiilor internaționale, Rusia a avertizat că va lansa o „lovitură de represalii” asupra capitalei ucrainene, „inclusiv împotriva centrelor de decizie”, dacă Ucraina va perturba comemorările programate sâmbătă. Moscova le-a cerut să „asigure evacuarea în timp util a personalului misiunilor diplomatice și de altă natură, precum și a cetățenilor, din orașul Kiev”. Până în acest moment, Ucraina nu a avut o reacție oficială.

Președintele ucrainean a criticat Rusia pentru solicitarea unui armistițiu pe 9 mai, o zi cu puternică încărcătură simbolică pentru președintele rus Vladimir Putin.

Zelenski a sugerat luni că Moscova se teme ca dronele ucrainene să nu „bâzâie deasupra Pieței Roșii”. Ucraina propusese propriul armistițiu pentru data de 6 mai, însă Rusia a ignorat inițiativa.

„Astăzi, practic întreaga zi, practic în fiecare oră, am primit rapoarte privind atacuri din diferite regiuni”, a declarat liderul ucrainean.

În discursul său de seară, Zelenski a afirmat că Ucraina va „răspunde în mod similar” încălcărilor comise de Rusia și își va decide pașii următori în consecință.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
ICI București participă la evenimentele CF SEDSS organizate la Nicosia
ICI București participă la evenimentele CF SEDSS organizate la Nicosia
Articolul următor
Acordul comercial UE-SUA intră în impas la Bruxelles. Washingtonul amenință cu taxe de 25% pentru automobilele europene
Acordul comercial UE-SUA intră în impas la Bruxelles. Washingtonul amenință cu taxe de 25% pentru automobilele europene
Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

Articole Populare