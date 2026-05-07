Germania nu își va închide ambasada din Kiev, în ciuda apelului lui Putin către diplomații străini de a părăsi orașul: „Nu ne vom lăsa intimidați”

Germania nu își va închide ambasada din Kiev, în ciuda apelului lansat de Vladimir Putin ca străinii să părăsească orașul, a declarat ministrul german de externe, Johann Wadephul, într-un interviu pentru Bloomberg News.

„Nu ne vom lăsa intimidați”, a spus el.

Rusia a avertizat miercuri diplomații străini aflați la Kiev să părăsească orașul înaintea celebrărilor dedicate Zilei Victoriei, amenințând cu lovituri de represalii dacă Ucraina va perturba comemorările asociate paradei militare din 9 mai, organizată în Piața Roșie, relatează France24.



La începutul acestei săptămâni, Moscova a anunțat unilateral un armistițiu cu Ucraina pentru perioada 8–9 mai, astfel încât comemorările să se desfășoare fără incidente.

Într-o notă transmisă misiunilor diplomatice străine și organizațiilor internaționale, Rusia a avertizat că va lansa o „lovitură de represalii” asupra capitalei ucrainene, „inclusiv împotriva centrelor de decizie”, dacă Ucraina va perturba comemorările programate sâmbătă. Moscova le-a cerut să „asigure evacuarea în timp util a personalului misiunilor diplomatice și de altă natură, precum și a cetățenilor, din orașul Kiev”. Până în acest moment, Ucraina nu a avut o reacție oficială.

Președintele ucrainean a criticat Rusia pentru solicitarea unui armistițiu pe 9 mai, o zi cu puternică încărcătură simbolică pentru președintele rus Vladimir Putin.

Zelenski a sugerat luni că Moscova se teme ca dronele ucrainene să nu „bâzâie deasupra Pieței Roșii”. Ucraina propusese propriul armistițiu pentru data de 6 mai, însă Rusia a ignorat inițiativa.

„Astăzi, practic întreaga zi, practic în fiecare oră, am primit rapoarte privind atacuri din diferite regiuni”, a declarat liderul ucrainean.

În discursul său de seară, Zelenski a afirmat că Ucraina va „răspunde în mod similar” încălcărilor comise de Rusia și își va decide pașii următori în consecință.