Germania nu se va opune unui embargo al UE asupra petrolului rusesc, dar atrage atenția că decizia va duce la întreruperi de aprovizionare și ”creșteri enorme de prețuri”

Lituania va aproviziona Polonia cu gaze naturale prin intermediul terminalului său de gaz natural lichefiat, a anunțat vineri președintele acestei republici baltice, Gitanas Nauseda, într-un gest de solidaritate cu aliatul polonez, după ce Rusia a decis să sisteze aprovizionarea cu gaze naturale a Poloniei și Bulgaria, ambele țări refuzând să plătească importul de gaze în ruble, așa cum solicitase Moscova într-o încercare de a-și întări moneda națională, puternic afectată de sancțiunile occidentale declanșate ca răspuns la invazia militară rusă în Ucraina.

“Răspunsul nostru la șantajul energetic al Kremlinului – o unitate și o cooperare și mai mari. Lituania este bucuroasă să furnizeze Poloniei gaze naturale de la terminalul nostru GNL începând cu luna mai. Împreună spre o independență energetică totală – nu este loc pentru gazul și petrolul rusesc sângeros în Europa“, a scris Nauseda, pe Twitter.

“Împreună suntem puternici!”, a mai spus el, în limba poloneză.

Our response to Kremlin’s energy blackmail – even greater unity & cooperation.

🇱🇹 is glad to supply 🇵🇱 with natural gas from our LNG terminal starting from May.

Together towards total energy independence – no place for bloody Russian gas& oil in 🇪🇺.

Razem jesteśmy silni! 🇱🇹🇵🇱 pic.twitter.com/gq51Voyl31

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) April 29, 2022