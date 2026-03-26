Germania nu vede „nicio strategie de ieșire” din criza din Iran, dar oferă sprijin pentru un armistițiu 

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că Berlinul este pregătit să sprijine eforturile de pace din Iran, chiar dacă a reiterat criticile față de războiul din Orientul Mijlociu și a avertizat că nu vede nicio strategie clară de ieșire din conflict, informează Politico Europe.

„Nu există nicio strategie, nu există un obiectiv clar, iar cel mai grav lucru, din punctul meu de vedere, este că nu există nicio strategie de ieșire”, a declarat Pistorius jurnaliștilor joi, după o întâlnire la Canberra cu ministrul australian al Apărării, Richard Marles.

„Suntem pregătiți să asigurăm orice formă de pace”, a adăugat Pistorius. „Dacă se va ajunge la un moment în care se va încheia un armistițiu, atunci vom discuta despre orice tip de operațiune menită să asigure pacea, să asigure… libertatea de navigație (în Strâmtoarea Ormuz), dar momentul acela nu a sosit încă”, a spus el.

„De aceea, facem apel la un armistițiu cât mai curând posibil”, a explicat el, adresându-și mesajul în principal Iranului, dar și Statelor Unite. Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat însă miercuri că nu intenționează să negocieze cu Washingtonul.

„(Conflictul) reprezintă un risc enorm de creștere și accentuare a instabilității în regiune, iar acest lucru are întotdeauna un impact, așa cum știm din istorie, asupra întregii lumi”, a continuat Pistorius.

Ministrul apărării a reiterat poziția mai critică a Germaniei față de războiul dintre SUA și Israel cu Iranul, poziție care s-a înăsprit în ultimele săptămâni. „Nu am fost consultați înainte, nimeni nu ne-a întrebat înainte. Nu este războiul nostru și, prin urmare, nu vrem să fim atrași în acel război, ca să fie foarte clar”, a spus Pistorius.

El a subliniat, de asemenea, impactul economic al conflictului. „Acest război este o catastrofă pentru economiile mondiale. Impactul este deja evident după doar puțin mai mult de două săptămâni”, a spus el.

Se pare că nici americanii sunt din ce în ce mai critici față de războiul purtat de SUA, desfășurat deja de aproape o lună.

Șaizeci și unu la sută dintre respondenții unui sondaj realizat de Pew Research Center au declarat că nu sunt de acord cu modul în care președintele gestionează conflictul, pe care președintele Donald Trump l-a declanșat împreună cu președintele israelian Benjamin Netanyahu la sfârșitul lunii februarie, arată Politico Europe.

Un sondaj separat realizat de Quinnipiac a arătat că 42 la sută dintre alegătorii înregistrați consideră că războiul va face lumea mai puțin sigură, în timp ce doar 35 la sută cred că va face lumea mai sigură.

Sondajele apar în contextul în care președintele a dat de înțeles săptămâna aceasta că va reduce amploarea unor părți ale operațiunii împotriva Teheranului. Luni, Trump a anunțat o pauză în ceea ce privește „orice atac militar împotriva centralelor electrice și a infrastructurii energetice iraniene”, ca urmare a „discuțiilor foarte bune și productive” dintre negociatorii celor două părți.

Republicanii și democrații rămân în dezacord cu privire la măsurile militare luate de președinte. 78% dintre republicani au declarat pentru Pew că războiul decurge destul de bine sau foarte bine, comparativ cu 29% dintre democrați.

Vizita lui Trump în China, amânată odată cu izbucnirea războiului, a fost reprogramată pentru jumătatea lunii mai, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Însă, în timp ce oficialii de la Casa Albă și-au exprimat în această săptămână optimismul că conflictul se apropie de final, Pentagonul pregătește planuri pentru a detașa încă 3.000 de soldați în Orientul Mijlociu, proveniți din Divizia 82 Aeropurtată a Armatei.

Luptele au afectat și accesibilitatea prețurilor, un punct cheie pe agenda președintelui înaintea alegerilor intermediare din noiembrie.