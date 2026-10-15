Germania: Parlamentul landului Saxonia-Anhalt cere oprirea ajutorului pentru Ucraina, printr-o moțiune susținută de formațiunile extremiste AfD și BSW

Parlamentul landului german Saxonia-Anhalt a adoptat o moțiune care solicită încetarea imediată a întregului sprijin financiar și militar acordat de Germania Ucrainei, cu voturile formațiunilor AfD și BSW, relatează DW. Documentul nu modifică direct politica Berlinului, întrucât landurile nu au competențe specifice în domeniul politicii externe.

Moțiunea a fost aprobată într-o ședință extraordinară. Cele două partide îi cer premierului în exercițiu al landului, creștin-democratul Sven Schulze, să susțină negocieri de pace cu Rusia în Bundesrat, camera parlamentară care reprezintă landurile germane.

„Este responsabilitatea dumneavoastră să folosiți, în sfârșit, toate căile disponibile pentru a acționa în favoarea păcii”, a declarat deputata regională Claudia Wittig, din partea BSW.

Inițiativa a fost criticată de celelalte formațiuni parlamentare.

„Cine cere o încetare a focului doar din partea celui atacat nu cere pace, ci capitulare”, a afirmat deputatul creștin-democrat Stefan Ruland.

Votul are loc pe fondul negocierilor pentru formarea unui nou guvern regional, după alegerile din septembrie. AfD a obținut aproape 44% din voturi și s-a clasat pe primul loc, fără să câștige însă majoritatea absolută în Parlamentul landului.

BSW, care a trecut la limită pragul de reprezentare parlamentară, este singura formațiune dispusă să poarte discuții oficiale cu AfD pentru formarea unui guvern. Celelalte partide au exclus cooperarea cu AfD, clasificată de autoritățile de securitate din Saxonia-Anhalt drept formațiune de extremă dreapta confirmată.

Potrivit DW, moțiunea comună este privită de observatori drept un semnal al apropierii dintre cele două partide, în pofida originilor lor ideologice diferite.

„Punctele lor comune sunt respingerea clasei politice consacrate, poziția favorabilă lui Putin și criticile față de sprijinul Germaniei pentru Ucraina”, a explicat politologul Armin Pfahl-Traughber, de la Universitatea Federală de Științe Administrative Aplicate, într-un interviu pentru DW.

BSW a fost înființată în 2024, în urma desprinderii din partidul Stânga, la inițiativa Sahrei Wagenknecht. Formațiunea combină politici economice de stânga cu poziții conservatoare în plan social și o abordare restrictivă asupra imigrației.

AfD și-a exprimat, la rândul său, în repetate rânduri, simpatia față de regimul lui Vladimir Putin. DW amintește că, la scurt timp după declanșarea invaziei ruse în Ucraina, liderul AfD din Turingia, Björn Höcke, a descris Rusia drept un „promotor al unei lumi de state libere și suverane”.