Germania poate juca un rol important în asigurarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina, dar nu are capacitatea de a trimite trupe, afirmă șeful diplomației germane

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat că țara sa poate juca un rol important în asigurarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina, dar că Berlinul probabil nu are capacitatea de a trimite trupe în țara aflată în conflict, informează Politico Europe.

„Suntem singura țară europeană care contribuie cu trupe la staționarea unei brigăzi pregătite de luptă în Lituania. A face acest lucru și a staționa trupe și în Ucraina ar fi probabil prea mult pentru noi”, a declarat Wadephul luni, în cadrul podcastului Table Today, adăugând că ministrul apărării Boris Pistorius va analiza această chestiune.

Liderii europeni consideră că garanțiile de securitate durabile pentru Ucraina sunt esențiale pentru orice potențial acord de pace care ar putea apărea între Kiev și Moscova, iar această temă se va afla în prim-planul agendei atunci când președintele ucrainean Volodimir Zelenski și omologii săi europeni se vor întâlni luni, la Washington, cu președintele american Donald Trump.

„În prezent, primim semnale din Washington că sunt pregătiți să facă acest lucru (să ofere garanții de securitate), iar acest lucru trebuie apoi pus la punct împreună cu europenii, Germania având, bineînțeles, un rol important de jucat”, a declarat Wadephul în interviu, adăugând că Berlinul ar putea oferi, printre altele, ajutor militar și tehnic.

Într-un interviu acordat duminică Fox News, trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, a declarat că există sprijin pentru „garanții de securitate mult mai solide și aderarea la UE” și a sugerat că protecția „de tipul articolului 5” este în discuție pentru Ucraina, făcând referire la prevederile NATO privind apărarea reciprocă.

Cancelarul german Friedrich Merz, care călătorește și el luni la Washington, a rămas până acum evaziv în privința unei posibile desfășurări de trupe germane în Ucraina. Într-un interviu acordat imediat după alegerea sa, în februarie, el a sugerat că Germania ar putea participa dacă și Statele Unite vor face acest lucru.

Însă, în pofida unei creșteri masive a cheltuielilor militare, Germania s-a confruntat cu dificultăți în recrutarea și instruirea de soldați pregătiți de luptă, efectivele militare stagnând la aproximativ 182.000, în ciuda eforturilor semnificative de extindere a forței. În aprilie, Germania a lansat oficial prima sa desfășurare permanentă de trupe în străinătate de la Al Doilea Război Mondial — o brigadă blindată de 5.000 de militari în Lituania, destinată consolidării flancului estic al NATO, ca răspuns la războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

„Problema garanțiilor de securitate este una extrem de complexă, care va necesita o coordonare intensă. Considerăm că detaliile specifice și punerea în aplicare concretă fac parte dintr-un proces cu adevărat îndelungat și complex”, a declarat luni un purtător de cuvânt al guvernului german, în perioada premergătoare reuniunilor de la Washington.

După ce a sosit la Washington în urmă cu câteva ore, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulțumit lui Donald Trump, într-o postare pe platforma X, pentru invitația la Casa Albă. Liderul de la Kiev s-a declarat încrezător în garanțiile de securitate pentru Ucraina și a subliniat importanța unei păci durabile.

Anunțul Statelor Unite privind acordarea de „garanții de securitate” Ucrainei pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia este o decizie „istorică” , a apreciat duminică Zelenski, cu o zi înaintea întrevederii sale cu președintele Donald Trump la Washington.

Liderii europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, au anunțat că îl vor însoți pe Volodimir Zelenski la Washington pentru întâlnirea cu Donald Trump. La Casa Albă vor fi prezenți și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte.