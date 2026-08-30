Germania pregătește sancțiuni „extinse” împotriva Rusiei după incidentul cu dronă de la Leipzig

Cancelarul german Friedrich Merz se pregătește să acuze Rusia de tentativa de atac cu drone din Leipzig și să anunțe sancțiuni „extinse”, ceea ce ar marca o înăsprire suplimentară a poziției Berlinului față de Moscova.

Planul guvernului german urmează să includă măsuri directe împotriva entităților ruse, în timp ce UE avansează cu noi sancțiuni severe care sunt pregătite în paralel la Bruxelles, au declarat pentru Politico și Welt am Sonntag trei oficiali familiarizați cu această chestiune, cărora li s-a acordat anonimatul pentru a discuta acest subiect sensibil.

Anunțul este programat pentru începutul săptămânii viitoare, fiind în același timp cu reuniunea miniștrilor de externe ai UE care va avea loc marți în Irlanda — dar ar putea fi făcut și mai devreme, în funcție de Merz, au declarat doi dintre oficiali.

Unul dintre oficialii familiarizați cu această chestiune a declarat că măsuri precum expulzarea unor diplomați ruși sau închiderea Casei Ruse din Berlin nu reprezintă un răspuns proporționat în contextul incidentului cu dronă de la Leipzig. Sunt necesare măsuri mai dure, precum intensificarea sancțiunilor sau livrări de arme și mai ample către Ucraina, consideră acesta. Cei trei oficiali au refuzat să ofere detalii suplimentare cu privire la măsurile precise pe care Merz intenționează să le anunțe.

Nu este clar în ce măsură Berlinul intenționează să îi considere responsabili pe anumiți actori ruși sau pe guvernul rus pentru tentativa de atac cu drona. Berlinul se pregătește deja pentru o reacție dură, oficialii afirmând că Germania trebuie să se pregătească pentru măsuri punitive din partea Moscovei.

Măsura planificată survine pe fondul unor tensiuni ridicate cu Rusia, în contextul unei serii de incidente pe teritoriul european pe care înalți oficiali le-au descris drept „război hibrid”. Marți, directorul CIA, John Ratcliffe, a efectuat o vizită surpriză la Moscova, unde a avertizat guvernul rus împotriva escaladării tensiunilor cu NATO.

Însă momentul ales pentru anunțul preconizat al lui Merz este sensibil și pe plan intern. Duminica viitoare vor avea loc alegeri în landul german Saxonia-Anhalt, urmate de alegeri în Mecklenburg-Pomerania de Vest și Berlin două săptămâni mai târziu. În Saxonia-Anhalt și Mecklenburg-Pomerania de Vest, partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) — cunoscut pentru poziția sa pro-rusă — conduce în sondaje.

Merz a anunțat deja marți că incidentul de la Leipzig va avea consecințe grave, fără a numi însă vreun partid anume.

Atacul dejucat de la Aeroportul Leipzig/Halle a fost deja asociat în mod clar cu Rusia în urma unor investigații jurnalistice. Potrivit unui material publicat de mass-media germană, drona, care fusese echipată cu explozibili, urma să lovească un avion de marfă ucrainean de tip Antonov, utilizat și pentru transportul de echipament militar. Publicația Wall Street Journal a relatat că evaluările serviciilor de informații americane au stabilit o legătură directă între Rusia și dronă.

Există, de asemenea, paralele cu o serie de atacuri de sabotaj împotriva transportului aerian de marfă european din 2024, despre care se suspectează că au fost comise de serviciile de informații ruse. Moscova a negat orice implicare.

Până în prezent, rămâne neclar ce informații noi au determinat Berlinul să atribuie vina direct Rusiei. Pragul probatoriu necesar pentru o atribuire oficială este ridicat și, în trecut, astfel de acuzații au fost evitate, ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, afirmând la începutul acestei luni că „cheia este să ai dovezile necesare sau o suspiciune foarte puternică”.

Doi dintre oficiali au descris această măsură viitoare drept un „Zeitenwende 2.0”, o referire la schimbarea istorică în domeniul apărării pe care fostul cancelar Olaf Scholz a anunțat-o ca răspuns la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova în 2022.