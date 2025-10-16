U.E.
Germania pregătește un plan de acțiune împotriva războiului hibrid al Rusiei: Încearcă să ne destabilizeze, dar Putin calculează greșit. Nu ne vom lăsa intimidați
Cancelarul german Friedrich Merz afirmă că nou-înființatul Consiliu Național de Securitate a început elaborarea unui plan de acțiune cuprinzător împotriva războiului hibrid dus de Rusia împotriva țărilor europene, care va fi discutat de guvern în zilele următoare, informează AFP, preluat de Agerpres.
„Rusia, cu o cruzime din ce în ce mai mare, încearcă să ne destabilizeze în Germania și în Europa cu mijloace hibride de război”, a declarat liderul conservator în fața parlamentarilor. „Dar Putin calculează greșit. Nu ne vom lăsa intimidați”, a spus el.
Merz a afirmat că Rusia se află în spatele celor mai recente apariții neidentificate de drone, încălcări ale spațiului aerian și numeroase acte de sabotaj, atacuri cibernetice, campanii de dezinformare și asasinate în Europa.
„Ne vom apăra împotriva acestor amenințări acum și în viitor. De aceea, Consiliul Național de Securitate, pe care l-am înființat recent, elaborează un plan de acțiune cuprinzător pentru a contracara astfel de amenințări hibride”, a declarat cancelarul.
Guvernul va discuta planul în zilele următoare, punerea în aplicare fiind coordonată de mai multe ministere și instituții de stat relevante.
Pe lângă atacurile cibernetice și campaniile de dezinformare, Moscova se angajează și în activități de spionaj pe teritoriul țărilor UE și NATO.
Recent, serviciile de informații occidentale au detectat tot mai mulți spioni și informatori ruși care operau în țările lor, acționând fie direct împotriva statului în care au fost prinși, fie împotriva unei alte națiuni aliate.
De exemplu, doi spioni ruși care lucrau pentru Serviciul Federal de Securitate al Rusiei au fost reținuți recent în Polonia. Aceștia colectau și transmiteau serviciilor secrete ruse informații despre personalități ale opoziției ruse care locuiesc în Polonia, precum și despre persoane și instituții care le acordă sprijin.
În ceea ce privește provocările cu drone în UE, s-a descoperit deja că Rusia folosește petroliere din flota sa secretă pentru a lansa vehicule aeriene fără pilot.
Pe 15 octombrie, miniștrii NATO s-au reunit în Belgia pentru a elabora un plan unificat pentru toți membrii Alianței, în vederea răspunsului la încălcarea spațiului aerian al statelor membre de către drone și aeronave ruse.
COMISIA EUROPEANA
UE lansează foaia de parcurs pentru apărare 2030 axată pe inițiativa anti-dronă, scuturi aeriene și spațiale, Eastern Flank Watch, coaliții de capabilități și o zonă unică de mobilitate militară
Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au propus joi “Foaia de parcurs pentru menținerea păcii – Pregătirea apărării 2030” (Preserving Peace – Defence Readiness Roadmap 2030), un plan cuprinzător pentru statele membre ale Uniunii Europene și menit să consolideze capacitățile de apărare ale Europei. Propunerea executivului european și a șefei diplomației UE vine în pregătirea summitului de toamnă al Consiliului European, reuniune ce va avea loc săptămâna viitoare la Bruxelles. Documentul, axat pe patru inițiative, între care inițiativa de apărare anti-dronă și Eastern Flank Watch, formulează și ambiția unei zone unice europene de mobilitate militară până în anul 2027. Propunerea Comisiei Europene vine și ca urmare a summitului liderilor europeni de la Copenhaga, cu două săptămâni în urmă, Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au susținut în mare măsură proiectele emblematice prioritare inițiale care vor consolida securitatea Europei, inclusiv inițiativa europeană anti-dronă, pe care unele state nu au acceptat-o cu formularea “zidul european de drone”, și Eastern Flank Watch.
„Amenințările recente au arătat că Europa este în pericol. Trebuie să protejăm fiecare cetățean și fiecare centimetru pătrat din teritoriul nostru. Iar Europa trebuie să răspundă cu unitate, solidaritate și hotărâre. Foaia de parcurs pentru apărare prezentată astăzi oferă un plan clar, cu obiective comune și repere concrete pe drumul nostru către 2030. Pentru că doar ceea ce este măsurat se realizează”, a declarat, în context, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Trecând de la planuri la acțiune, subliniază von der Leyen, documentul propune patru inițiative europene majore: Inițiativa Europeană pentru Apărarea împotriva Dronelor, (cunoscut și ca zid european anti-dronă), Monitorizarea Flancului Estic (Eastern Flank Watch), Scutul Aerian European (European Air Shield) și Scutul Spațial European (European Spache Shield).
“Acestea vor consolida industriile noastre de apărare, vor accelera producția și vor menține sprijinul nostru constant pentru Ucraina”, a continuat ea.
Așa cum a solicitat Consiliul European în luna iunie, Foaia de parcurs pentru apărare stabilește obiective și etape clare pentru a acoperi deficitele de capabilități, a accelera investițiile în domeniul apărării în toate statele membre și a ghida progresul UE către o pregătire deplină pentru apărare până în 2030. Consolidarea apărării europene înseamnă, de asemenea, sprijin ferm pentru Ucraina.
Inițiativele europene pentru pregătire
Pentru a acționa rapid acolo unde o abordare comună este cea mai eficientă, foaia de parcurs propune patru inițiative europene de pregătire:
Inițiativa Europeană pentru Apărarea împotriva Dronelor
Monitorizarea Flancului Estic (Eastern Flank Watch)
Scutul Aerian European (European Air Shield)
Scutul Spațial European (European Space Shield)
Aceste programe vor întări capacitatea Europei de a descuraja și de a se apăra pe uscat, în aer, pe mare, în spațiul cibernetic și în spațiul extraatmosferic, contribuind direct la atingerea obiectivelor de capabilități stabilite în cadrul NATO.
Pregătire prin coaliții de capabilități
Atingerea unei stări de pregătire deplină pentru apărare înseamnă ca forțele armate ale statelor membre să poată anticipa, pregăti și răspunde oricărei crize – inclusiv unui conflict de intensitate ridicată. Foaia de parcurs solicită statelor membre să finalizeze formarea Coalițiilor de Capabilități în nouă domenii-cheie, pentru a elimina deficitele critice prin dezvoltare și achiziții comune.
Cele nouă domenii sunt:
apărare antiaeriană și antirachetă;
mijloace strategice de sprijin;
mobilitate militară;
sisteme de artilerie;
cibernetică, inteligență artificială și război electronic;
rachete și muniții;
drone și contramăsuri împotriva dronelor;
luptă terestră;
capacități maritime.
O bază industrială europeană de apărare puternică și inovatoare
Reducerea acestor decalaje necesită o industrie europeană de apărare robustă, rezilientă și inovatoare, capabilă să livreze rapid și la scară mare capabilitățile de care au nevoie statele membre. Inovațiile pentru apărare – inclusiv cele provenite din Ucraina – trebuie valorificate pe deplin. Totodată, trebuie asigurată reziliența lanțurilor de aprovizionare din domeniul apărării, prin reducerea dependențelor critice de materii prime și alte componente esențiale.
Stimularea investițiilor în apărare
Crearea unei piețe europene integrate și simplificate pentru echipamente de apărare este esențială pentru creșterea producției, realizarea economiilor de scară și stimularea inovației. Până în 2030, obiectivul este formarea unei piețe unice autentice, cu reguli armonizate, care să permită industriei să producă rapid și în volume mari. Comisia va monitoriza capacitatea industrială, începând cu domeniile apărării antiaeriene și antirachetă, dronelor și sistemelor spațiale, pentru a garanta că Europa își poate satisface nevoile urgente.
Foaia de parcurs urmează Planul ReArm Europe / Readiness 2030, un impuls major pentru investițiile publice și private, care oferă statelor membre o flexibilitate financiară sporită pentru a-și consolida producția și gradul de pregătire. Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant vor prezenta documentul Consiliului European, împreună cu propunerile pentru proiecte europene emblematice care vor ghida Uniunea către o pregătire deplină pentru apărare până în 2030.
Mobilitate militară la nivelul UE
Foaia de parcurs prevede, de asemenea, crearea până în 2027 a unei zone unice europene de mobilitate militară, cu reguli armonizate și o rețea de rute terestre, aeriene și maritime pentru deplasarea rapidă a trupelor și echipamentelor în întreaga Europă. Acest proiect, dezvoltat în strânsă coordonare cu NATO, va consolida capacitatea Europei de a reacționa prompt în fața oricărei crize.
În martie 2025, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au prezentat Cartea Albă pentru Apărarea Europeană – Pregătirea 2030, completată de Planul ReArm Europe / Readiness 2030, un pachet ambițios de măsuri care oferă pârghii financiare statelor membre pentru a stimula investițiile în capabilități de apărare.
Activarea clauzei naționale de derogare din Pactul de Stabilitate și Creștere, pentru cheltuieli destinate apărării, împreună cu mecanismul de împrumut SAFE (Security Action for Europe), constituie coloana vertebrală a Planului ReArm Europe / Readiness 2030, permițând statelor membre să își sporească substanțial și rapid investițiile în apărarea europeană.
În iunie 2025, Consiliul European a invitat Comisia și Înaltul Reprezentant să prezinte o foaie de parcurs care să evalueze progresele în implementarea Cărții Albe și să definească etapele următoare pentru atingerea obiectivului de pregătire deplină în domeniul apărării.
COMISIA EUROPEANA
„Importanța geopolitică a Mediteranei nu poate fi subestimată”. Comisia Europeană prezintă Pactul pentru Mediterana, axat pe trei piloni: Deschidem un nou capitol
Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au stabilit o nouă strategie ambițioasă pentru consolidarea relațiilor UE cu partenerii săi din sudul Mediteranei.
Bazându-se pe legăturile istorice și culturale ale UE cu regiunea, Pactul pentru Mediterana se va concentra pe domenii de interes comun, în care partenerii împărtășesc provocări și aspirații.
Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, Pactul pentru Mediterana va intensifica cooperarea și legăturile economice între țărmurile Mării Mediterane și dincolo de acestea. Acesta va contribui la construirea unui spațiu mediteranean comun conectat, prosper, rezilient și sigur.
Pactul se bazează pe principiile coproprietății, co-creării și responsabilității comune. Acesta adoptă o abordare practică, centrată pe inițiative concrete care vor aduce valoare adăugată pentru populația și economiile de pe toate țărmurile Mediteranei.
Obiectivul este de a crea beneficii reciproce – de la producerea de energie curată până la deblocarea investițiilor private.
Acest lucru va fi realizat prin mobilizarea proiectelor regionale care creează oportunități atât pentru populație, cât și pentru întreprinderi, cu un accent special pe tineri, femei și întreprinderi mici.
În plus, pactul oferă și o oportunitate de a avansa cooperarea noastră în materie de securitate, pregătire și gestionare a migrației. Domeniile de interes comun, precum securitatea maritimă, reziliența infrastructurilor noastre critice și interferența străină, se numără printre acțiunile identificate pentru o cooperare regională mai strânsă în materie de pace și securitate.
„Importanța geopolitică a Mediteranei nu poate fi subestimată. Regiunea leagă trei continente și servește drept punte de legătură la Uniunea Europeană pentru schimburi importante între oameni, economiile noastre și în materie de securitate. Cu noul Pact pentru Mediterana, deschidem un nou capitol și oferim o șansă pentru o cooperare mai productivă și o stabilitate durabilă în regiune”, a declarat Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate.
Pactul va fi centrat pe trei piloni:
- Oamenii ca motor al schimbării, al conexiunilor și al inovării – Aceasta include acțiuni legate de promovarea învățământului superior, formarea profesională, competențele și locurile de muncă, împuternicirea tinerilor și a societății civile, mobilitatea, cultura, turismul și sportul, cu un accent puternic pe tineri. Universitatea Mediteraneană va fi un proiect emblematic în cadrul acestui pilon și va conecta studenții de pe toate malurile Mediteranei. Ecosistemele existente de educație și formare tehnică și profesională vor fi, de asemenea, extinse, iar în cadrul unui mecanism de patrimoniu, UE va promova patrimoniul cultural, va sprijini artiștii și va revigora turismul în mod durabil.
- Economii mai puternice, mai durabile și mai integrate – Aceasta include acțiuni legate de modernizarea relațiilor comerciale și de investiții, stimularea tehnologiilor energetice și curate, reziliența în domeniul apei, economia albastră și agricultura, conectivitatea digitală și în domeniul transporturilor, precum și crearea de locuri de muncă. În acest context, inițiativa trans-mediteraneană pentru energie regenerabilă și tehnologii curate (T-MED) și StartUp4Med vor fi printre proiectele emblematice ale acestui pilon. Partenerii vor lucra, de asemenea, la integrarea lanțurilor de aprovizionare, inclusiv în sectoarele sănătății și agriculturii, precum și la materiile prime critice. O interconectare eficientă, sigură și fiabilă a infrastructurilor digitale va apropia economiile și cetățenii, în timp ce se va promova o economie albastră mai durabilă și regenerativă în bazinul mediteraneean.
- Securitate, pregătire și gestionarea migrației – Aceasta include acțiuni privind abordarea provocărilor comune în materie de securitate, sporirea pregătirii regionale și cooperarea în cadrul unei abordări globale a migrației. Inițiativele prioritare vor include pregătirea pentru dezastre și reziliența în regiunea mediteraneeană. Se va promova o abordare globală a gestionării migrației, precum și o abordare comună a gestionării integrate a frontierelor și a securității, care va include parteneriate operaționale pentru combaterea traficului de migranți. Se va înființa un forum regional pentru UE și țările din sudul Mediteranei privind pacea și securitatea.
Pactul este deschis și pentru colaborarea cu parteneri din afara zonei sud-mediteraneene, inclusiv din Golf, Africa Subsahariană, Balcanii de Vest și Turcia. Intensificarea cooperării între UE, Orientul Mijlociu și Africa de Nord și regiunea Golfului este un obiectiv cheie al Pactului.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Deputații europeni propun noi măsuri pentru protejarea minorilor în mediul online, inclusiv stabilirea vârstei minime de 16 ani pentru accesul la rețelele sociale
Deputații europeni din Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor au adoptat joi, cu 32 de voturi pentru, 5 împotrivă și 9 abțineri, un raport care exprimă îngrijorarea față de eșecul marilor platforme online de a proteja în mod adecvat minorii și atrage atenția asupra riscurilor legate de dependență, sănătatea mintală și expunerea la conținut ilegal sau dăunător.
Potrivit comunicatului oficial, textul sprijină eforturile Comisiei Europene de a dezvolta sisteme de verificare a vârstei care să protejeze viața privată, subliniind totodată că aceste măsuri trebuie să respecte drepturile copiilor și nu exonerează platformele online de responsabilitatea de a-și proiecta serviciile astfel încât să fie sigure.
Deputații europeni propun stabilirea unei vârste digitale minime de 16 ani la nivelul Uniunii Europene pentru accesul la rețelele sociale, platformele de partajare a videoclipurilor și asistenții bazati pe inteligență artificială, cu excepția cazurilor în care părinții își exprimă acordul. Totodată, aceștia recomandă o vârstă minimă de 13 ani pentru accesul la orice rețea socială.
Mai mult, europarlamentarii îndeamnă Comisia Europeană să își utilizeze pe deplin competențele conferite de Legea privind serviciile digitale (DSA), inclusiv prin aplicarea de amenzi sau, în cazuri extreme, prin interzicerea site-urilor și aplicațiilor neconforme care pun în pericol siguranța minorilor.
Totodată, aceștia solicită Comisiei să:
ia în considerare introducerea răspunderii personale pentru conducerea superioară a companiilor în cazurile de încălcări grave și repetate ale normelor privind protecția minorilor, în special în domeniul verificării vârstei;
interzică algoritmii de recomandare bazați pe angajament pentru utilizatorii minori și să dezactiveze implicit caracteristicile de design care pot genera dependență;
garanteze că sistemele de recomandare nu afișează conținut minorilor pe baza profilării;
interzică mecanismele asemănătoare jocurilor de noroc, precum „loot boxes”, în jocurile accesibile minorilor;
interzică monetizarea sau oferirea de stimulente financiare pentru activități de tip „kidfluencing” (cazurile în care minorii acționează ca influenceri);
abordeze provocările etice și juridice generate de aplicațiile bazate pe inteligență artificială care permit manipularea imaginilor (inclusiv prin generarea de imagini de nuditate fără consimțământul persoanei vizate);
asigure aplicarea strictă a normelor prevăzute în Legea privind inteligența artificială (AI Act) împotriva chatbot-urilor manipulative sau înșelătoare.
De asemenea, eurodeputații susțin ca tehnologiile persuasive, inclusiv reclamele țintite, marketingul prin influenceri, designul care generează dependență, loot box-urile și modelele algoritmice obscure, să fie reglementate în cadrul viitorului Act privind echitatea digitală.
Raportul solicită Uniunii Europene să adopte măsuri pentru combaterea caracteristicilor manipulative, precum derularea infinită, redarea automată, poveștile care dispar și practicile nocive de gamificare, care exploatează deliberat comportamentul minorilor pentru a stimula implicarea și cheltuielile.
Un nou sondaj Eurobarometru arată că Facebook rămâne cea mai folosită sursă de informare (76%), urmată de Youtube (66%), Instagram (46%) și TikTok (36%). Tinerii între 15 și 24 de ani preferă TikTok și Instagram, în timp ce persoanele peste 55 de ani se bazează mai ales pe Facebook.
Cinci țări din UE – Danemarca, Grecia, Franța, Italia și Spania – testează o aplicație de verificare a vârstei creată de Comisia Europeană, un nou sistem conceput pentru a proteja copiii online.
Anul trecut, Ministerul Sănătății din Irlanda a înființat un grup de lucru online pentru a examina legăturile dintre anumite tipuri de activități online și efectele negative asupra sănătății fizice și mentale a copiilor și tinerilor.
De asemenea, ministrul Sănătății din Suedia a îndemnat UE să meargă mai departe cu restricțiile privind rețelele sociale în rândul copiilor, insistând ca acest subiect să fie tratat ca o problemă urgentă.
