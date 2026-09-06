Germania pregătește unități mobile antidronă în nouă orașe și un „Cyberdome” național după incidentul de la Leipzig

Germania pregătește un amplu pachet de măsuri împotriva sabotajului și atacurilor hibride, care prevede extinderea unităților mobile antidronă în nouă orașe, protejarea infrastructurii critice și crearea unui „Cyberdome” național pentru detectarea și blocarea atacurilor informatice, relatează Reuters, citând Bild am Sonntag.

Inițiativa vine după tentativa de atac cu o dronă încărcată cu explozibili asupra aeroportului Leipzig/Halle, produsă în august și atribuită Rusiei de autoritățile germane. Moscova a respins acuzațiile.

Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, pregătește măsuri care vizează atacurile cu drone, sabotarea infrastructurii critice, amenințările cibernetice, precum și identificarea spionilor și a potențialilor teroriști.

„Atacurile hibride ale Rusiei, care folosesc drone încărcate cu explozibili împotriva aeroporturilor, agenți în orașele noastre, atacuri cibernetice asupra rețelelor noastre și acțiuni de sabotaj împotriva infrastructurii noastre, reprezintă o realitate cotidiană. Aceste atacuri se vor intensifica, dar putem riposta și ne putem proteja”, a declarat Dobrindt.

Potrivit Bild, Germania intenționează să extindă unitatea mobilă antidronă a Poliției Federale. Noile structuri, care vor putea fi trimise rapid în diferite regiuni, vor dispune de elicoptere și vehicule speciale.

Acestea ar urma să fie amplasate în nouă orașe considerate importante din punct de vedere strategic: Frankfurt pe Main, München, Hamburg, Berlin, Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig, Hanovra și Köln.

Unitățile vor avea sarcina de a proteja spațiul aerian deasupra unor noduri importante de transport, aeroporturi și gări, precum și deasupra cartierului guvernamental din Berlin. Pe lângă detectarea și interceptarea dronelor, acestea ar urma să poată neutraliza aparatele fără pilot care transportă explozibili.

Planul prevede și extinderea atribuțiilor companiilor care operează infrastructură critică. Furnizorii de apă, companiile energetice și unitățile industriei de apărare ar putea primi dreptul legal nu doar de a identifica dronele, ci și de a interveni activ împotriva lor.

Măsura ar permite un răspuns mai rapid în cazul atacurilor, fără ca operatorii infrastructurilor vizate să fie nevoiți să aștepte sosirea forțelor statului.

Autoritățile germane iau în calcul și utilizarea pe scară mai largă a inteligenței artificiale, a recunoașterii faciale biometrice și a sistemelor de supraveghere video, în special în gări. Inteligența artificială ar urma să contribuie la detectarea automată a armelor și a comportamentelor suspecte, precum și la identificarea persoanelor suspectate că pregătesc atacuri sau desfășoară activități de spionaj.

În domeniul securității cibernetice, planul prevede crearea unui „Cyberdome” național, format dintr-o rețea extinsă de senzori digitali care să detecteze și să blocheze tentativele de atac informatic.

Guvernul german a anunțat la 1 septembrie că investigațiile poliției și informațiile serviciilor de securitate indică responsabilitatea Rusiei pentru tentativa de atac asupra aeroportului Leipzig/Halle.

O dronă echipată cu explozibili și un detonator fusese descoperită în apropierea unui avion cargo ucrainean. Aeroportul este unul dintre principalele centre europene de transport de marfă și reprezintă, totodată, un nod logistic important pentru NATO.

Berlinul a anunțat deja o serie de măsuri diplomatice împotriva Moscovei, printre care închiderea Consulatului General al Rusiei de la Bonn și încetarea acordului privind funcționarea centrului cultural Casa Rusă din Berlin.