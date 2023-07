Germania: Președintele Uniunii Creștin-Democrate nu exclude o cooperare la nivel local cu extrema dreaptă, motivând că ”suntem obligaţi să acceptăm rezultatul alegerilor democratice”

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, a condamnat ”teroarea fără încetare cu rachete rusești” asupra obiectivelor UNESCO din Odesa.

”Constituie o altă crimă de război a Kremlinului, distrugând și principala catedrală ortodoxă -un sit din patrimoniul mondial. Rusia a deteriorat deja sute de situri culturale, încercând să distrugă Ucraina”, și-a exprimat revolta Borrell într-un mesaj publicat pe Twitter.

Continuous Russian missile terror on @UNESCO-protected #Odesa constitutes yet another war crime by the Kremlin, demolishing also the main Orthodox Cathedral -a world heritage site.

Russia has already damaged hundreds of cultural sites, trying to destroy Ukraine.#Accountability pic.twitter.com/S3cG7hymzd

