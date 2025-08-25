ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Germania, principalul partener economic al României, susține aderarea țării la OCDE: România poate deveni mai atractivă pentru investițiile străine directe
Germania susține aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și subliniază că, prin includerea țării noastre în acest club al standardelor economice democratice, România poate deveni mai atractivă pentru investiții străine.
“Ambasadoarea Angela Ganninger a transmis acest mesaj cu prilejul vizitei sale de prezentare la secretarul de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și coordonatorul național pentru procesul de aderare a României la OCDE, Luca Niculescu, confirmând astfel poziția și sprijinul pe care Germania le manifestă de ani de zile”, se arată într-o postare pe Facebook a Ambasadei Germaniei la București.
Sursa citată subliniază că, prin aderarea la OCDE, “România poate deveni mai atractivă pentru investițiile străine directe”.
“Standardele OCDE garantează, de asemenea, o mai mare transparență și previzibilitate, fiind astfel apreciate atât de companiile germane deja stabilite în România, cât și de cele interesate să investească aici”, a mai transmis Ambasada Germaniei.
Recent, Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul MAE responsabil pentru coordonarea procesului de aderare a României la OCDE, a anunțat că țara noastră a închis 14 comitete din cele 25 din acest amplu proces
România a devenit stat candidat la OCDE în ianuarie 2022, primind Foaia de parcurs în luna iunie 2022. Acest document stabilește termenii, condițiile și procesul de desfășurare a aderării la Organizație.
România se află în etapa de evaluare tehnică din partea Comitetelor incluse în Foaia de parcurs, eforturile fiind axate pe implementarea recomandărilor prioritare primite din partea acestora și susținerea evaluărilor sectoriale.
Comitetul Național pentru Aderarea României la OCDE este constituit din ministerele, instituțiile și autoritățile publice cu atribuții în cadrul procesului de aderare, acesta fiind condus de prim-ministrul României. Comitetul Național stabilește liniile de acțiune în vederea îndeplinirii prevederilor din Foaia de parcurs pentru aderarea României la OCDE și agreează decizii pentru alinierea legislației, politicilor și practicilor României la standardele Organizației și ghidarea eforturilor interinstituționale pentru avansarea procesului de aderare.
Până în luna aprilie a acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale. Dintre acestea, România a obținut 14 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură.
România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.
RADR 2025: “Pe România te poți baza. Drumul neșovăielnic al României, pe calea europeană și transatlantică”, afirmă Oana Țoiu, cu mize de politică externă precum aderarea la OCDE și integrarea R. Moldova și Ucrainei în UE
Reuniunea Anuală a Diplomației Române (RADR 2025), desfășurată la Parlamentul României sub tema „Un deceniu al schimbărilor: impactul diplomației române”, a fost deschisă luni ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, cu un discurs în care a căutat să ancoreze temele centrale ale politicii externe românești în marile mize strategice ale următorului deceniu.
„Discuția pe care o avem astăzi aici, pe scenă, între partide diferite, cu multe diferențe între noi, este o discuție care arată drumul neșovăielnic al României pe calea europeană, pe calea transatlantică. Puterea neșovăielnică a României de a susține vecinii noștri pe drumul european, claritatea morală absolută pe care o avem la nivel politic de a înțelege că războiul de la granița noastră are o singură opțiune pentru România: aceea de a susține pacea”, a spus ministrul din partea USR, avându-i alături de președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), și pe cel al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu (PSD).
În cadrul reuniunii ambasadorilor, diplomații României se vor întâlni și cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan.
Pledând pentru „o schimbare de paradigmă, fără a schimba pilonii pe care construim politica externă”, șefa diplomației române a precizat că mesajul trebuie să fie unul “simplu și direct”: „Pe România te poți baza”.
„Statutul de stat membru al Uniunii Europene, apartenența la NATO și parteneriatul strategic cu SUA rămân bazele politicii externe ale României”, a spus ea, definind Rusia ca principală provocare
Parteneriatul strategic cu Statele Unite și consolidarea NATO
Oficialul român a subliniat rolul crucial al parteneriatului strategic cu SUA și al apartenenței la NATO.
Țoiu a reamintit angajamentul României privind cheltuielile de apărare.
„Ne-am asumat ținta de cheltuieli de apărare ale fiecăruia dintre aliați de 5% din produsul intern brut până în 2035. Da, este un proces ambițios de a ține împreună responsabilitatea pe care o avem”, a spus ea.
Ministrul a confirmat și viitoarea vizită oficială în Statele Unite, programată pentru finalul anului: „Avem și întâlniri pentru a ne reconecta cu comunitatea de acolo și această miză de a crește componenta comună de investiții și componenta comună comercială, precum și componenta de apărare, desigur.”
Uniunea Europeană – România ca voce stabilă și proactivă
În plan european, ministrul a insistat că România trebuie să își asume un rol activ, apreciind că România este într-un moment în care trebuie să conducă aceste discuții”.
„Se așteaptă de la noi să venim cu propuneri, se așteaptă de la noi să fim cei care găzduim și creionăm această agendă”, a mai punctat Oana Țoiu.
Ea a amintit progresele economice aduse de integrarea europeană. „Ne-am crescut produsul intern brut de 10 ori după Revoluție. De 3,5 ori de când am aderat la Uniunea Europeană. Am depășit pragul de 100 de miliarde de euro care ne-au fost puse la dispoziție – investiții care se văd”, a subliniat ministrul de externe.
Țoiu a pledat și pentru o Uniune mai puternică și mai apropiată de cetățeni.
„Nu putem să o punem într-o căsuță de sticlă și în vitrină. Uniunea Europeană trebuie protejată asigurându-ne că este din ce în ce mai puternică și recunoscând că parte din critici sunt legitime”, a adăugat șefa diplomației române, referindu-se și la obiectivul major al negocierii viitorului cadru financiar multianual.
Angajamentul de aderare la OCDE
Un alt obiectiv major al politicii externe românești rămâne aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.
„Angajamentul pe care ni l-am luat împreună, mai multe guverne succesive, de aderare la OCDE, se vede în aceste două luni de zile de când avem acest guvern, în ritmul în care au ajuns să fie îndepliniți indicatorii. Și rămânem ferm angajați în acest proces”, a subliniat ea.
Recent, Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul MAE responsabil pentru coordonarea procesului de aderare a României la OCDE, a anunțat că țara noastră a închis 14 comitete din cele 25 din acest amplu proces. România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.
Republica Moldova și Ucraina – priorități de securitate și integrare europeană
În discursul său, Oana Țoiu a reafirmat importanța strategică a relației cu Republica Moldova și susținerea parcursului european al Chișinăului și al Kievului.
“Pentru noi este important ca obiectivul pe care l-am pus în programul de guvernare, un obiectiv care are votul Parlamentului și toată legitimitatea acestui mandat în Parlament – acela ca granița Uniunii Europene să nu se mai oprească la granița noastră până la sfârșitul următoarelor mandate – este extrem de important, pentru că este o sursă de securitate pentru noi, este o sursă de dezvoltare economică și o sursă de influență mai mare și în interiorul Uniunii Europene, și în regiune”, a afirmat șefa diplomației.
„Relația cu Republica Moldova este și va rămâne esențială”, a spus aceasta.
Ea participarea, alături de președintele Nicușor Dan, la evenimentele de la Chișinău din 31 august, de Ziua Limbii Române, subliniind dimensiunea simbolică și politică a acestei prezențe.
În privința Ucrainei, ministrul a transmis că România își menține sprijinul.
„Parcursul lor european, pacea în regiune și capacitatea noastră de a fi buni vecini în procesul de a obține pacea sunt elemente esențiale pentru viitorul nostru și pentru viitorul Uniunii Europene”, a continuat șefa diplomației române
Țoiu a menționat și discuțiile recente purtate la Kiev, inclusiv cu emisarul special al președintelui Donald Trump, Keith Kellogg, subliniind implicarea României în dialogul internațional privind pacea în Ucraina.
„Trebuie să ne asigurăm că ne așezăm la masa negocierilor pentru obiectivele noastre, că am făcut eforturile strategice necesare să întărim din alianțele și parteneriatele pe care le avem, cu state care au obiective similare, pentru a merge împreună cu echipe comune de negocieri în dosarele de care ne pasă”, a continuat Oana Țoiu.
Resurse, diplomați și noua generație
Ministrul a adus în atenție și chestiunea resurselor umane și financiare ale diplomației românești.
„Și toate lucrurile acestea au nevoie de resurse până la urmă. Și da, suntem într-un moment în care fiecare minister, fiecare dintre noi cei care suntem în serviciu public, trebuie să ne uităm cu grijă la faptul că nu avem atât de multe resurse la îndemână în această perioadă și trebuie să fim responsabili cum le chibzuim”, a precizat aceasta.
Ea a subliniat nevoia de întărire a echipei diplomatice printr-un echilibru între experiență și tinerețe.
„Avem aici în sală, senioritate, experiență, înțelepciune, putere și influență, avem nevoie să alăturăm la asta energia unor generații noi. Și de aceea avem deschis concursul pentru a intra în corpul diplomatic, fără să punem presiune pe buget, fără să umflăm organigrama”, a spus ministrul de externe.
Țoiu a arătat că „următorul deceniu al diplomației are nevoie de acest echilibru între senioritate, experiență, prestigiu și energia, dinamismul, viteza de acțiune, capacitatea de a înțelege noile tehnologii și noul mediu informațional al noilor generații.”
Șefa diplomației române a încheiat discursul cu un apel la unitate și responsabilitate, evocând spiritul cultural al Festivalului Enescu, a cărui nouă ediție a debutat în preajma Reuniunii Anuale a Diplomației Române.
„Succesul diplomatic al României depinde de dumneavoastră. De munca pe care o facem, fiecare de aici zilnic, de negocierile purtate, de capacitatea de a rezista presiunilor”, a conchis Oana Țoiu, menționând cuvintele marelui compozitor: „Impasuri a mai avut omenirea și le-a depășit pe toate cu o vitalitate eroică. Nu-i va lipsi curajul nici de data aceasta și nu ne va lipsi nici nouă”.
Camera de Comerț Americană în România va trimite o scrisoare administrației Trump pentru includerea României în Visa Waiver. Amcham reafirmă și sprijinul pentru aderarea României la OCDE
Ministrul afacerilor externe Oana Țoiu a primit joi, 21 august 2025, o delegație formată din membri ai Camerei de Comerț Americane în România, prilej cu care reprezentații AmCham au reafirmat sprijinul pentru aderarea României la OCDE și au anunțat trimiterea unei scrisori către administrația Trump pentru susținerea includerii României în programul Visa Waiver.
Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro subiectele abordate în cadrul discuției au inclus dezvoltarea dimensiunii economice și comerciale a Parteneriatului Strategic România-SUA, sprijinul AmCham pentru includerea României în programul Visa Waiver, organizarea celei de-a IV-a ediții a Forumului Economic România-SUA și demersurile comune de promovare a obiectivului aderării României la OCDE.
Oficialul român a apreciat contribuția mediului de afaceri la dezvoltarea Parteneriatului Strategic dintre România și SUA. A menționat, totodată, obiectivul identificării de noi proiecte de cooperare în materie de investiții, comerț și economie, care să valorifice complementaritatea dintre cele două maluri ale Atlanticului.
Ministra Oana Țoiu a transmis, de asemenea, aprecieri pentru eforturile realizate și în curs ale AmCham în sprijinul includerii României în Programul Visa Waiver și pentru colaborarea foarte bună cu echipa MAE care pregătește accederea țării noastre la OCDE. A punctat, totodată, importanța mediului de afaceri pentru promovarea imaginii României în SUA, inclusiv prin organizarea anuală a Forumului Economic România-SUA.
Ministrul român de externe a subliniat implicarea MAE în procesul de evaluare și reorganizare a structurilor naționale dedicate promovării comerțului exterior și a investițiilor. Totodată, a încurajat AmCham să continue să vină cu propuneri pentru o mai bună colaborare între sectorul public și cel privat, astfel încât România să fie promovată mai eficient ca destinație de investiții și partener economic de încredere.
Referindu-se la dosarul ucrainean, a subliniat oportunitățile țării noastre în contextul viitorului proces de reconstrucție a Ucrainei, atât ca potențial hub pentru companiile internaționale, cât și din perspectiva infrastructurii de conexiune care e necesar să includă și Republica Moldova.
Reprezentanții AmCham România și-au exprimat disponibilitatea de a colabora cu MAE pentru promovarea obiectivelor comune. Au reafirmat sprijinul pentru aderarea României la OCDE și au anunțat transmiterea unei scrisori către Administrația americană pentru susținerea includerii țării noastre în Programul Visa Waiver. Totodată, au prezentat calendarul de acțiuni dedicate consolidării relațiilor economice și comerciale cu SUA, care include și organizarea celei de-a IV-a ediții a Forumului Economic România–SUA.
Luca Niculescu: Ne așteaptă o perioadă extrem de intensă de dialog cu OCDE, în care sperăm să încheiem ultimele comitete rămase
Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul MAE responsabil pentru coordonarea procesului de aderare a României la OCDE, a transmis joi că urmează o perioadă extrem de intensă de dialog cu organizația, în care se dorește încheierea ultimelor comitete rămase.
„Comitet Național pentru aderarea la OCDE s-a reunit azi la Palatul Victoria sub conducerea prim-ministrului. O ocazie excelentă de a discuta cu toate ministerele și instituțiile implicate înaintea unei adevărate „ofensive de toamnă”. Ne așteaptă o perioadă extrem de intensă de dialog cu OCDE, în care sperăm să încheiem ultimele comitete rămase”, a scris Luca Niculescu, într-o postare pe Facebook.
Prim-ministrul Ilie Bolojan, a prezidat joi reuniunea Comitetului Național pentru Aderarea României la OCDE, format ce reunește reprezentanții ministerelor, instituțiilor și autorităților publice implicate în proces și în cadrul căruia șeful Guvernului a precizat că aderarea României la OCDE nu este doar un obiectiv de politică externă, ci și o reală șansă pentru reforme, bazate pe cele mai bune practici și standarde internaționale
La reuniune au participat instituțiile cu atribuții în domeniile aferente Comitetelor OCDE care evaluează România conform Foii de parcurs, informează Guvernul într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Luca Niculescu a precizat că România se află în grafic, cu 14 capitole finalizate din 25, iar în perioada următoare urmează evaluări importante.
„După cum a spus premierul Ilie Bolojan, aderarea la OCDE nu este doar un obiectiv de politică externă, ci o prioritate strategică. Ea ne va ajuta să ne îmbunătățim politicile publice, să atragem mai multe investiții, să fim mai vizibili pe harta economică internațională și mai influenți la nivel global”, a adăugat Luca Niculescu.
Acesta a menționat că a fost prezentat stadiul procesului de aderare, precum și pașii care trebuie realizați cu prioritate.
„Chiar dacă a fost vară, instituțiile au lucrat intens, iar speranța mea este ca toamna să fie cât mai bogată în evaluări încheiate. Ținta noastră strategică rămâne clară: aderarea în 2026”, a concluzionat Luca Niculescu.
România și-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE cu ocazia exercițiilor anterioare de extindere, respectiv în aprilie 2004 şi noiembrie 2012, şi a reînnoit-o anual începând cu 2016. La 25 ianuarie 2022, Consiliul OCDE a decis demararea discuțiilor de aderare cu toate cele 6 țări aspirante: Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croația, Peru și România. În iunie 2022, Consiliul OCDE a adoptat Foaia de Parcurs pentru țara noastră, odată cu cele patru state candidate. Ulterior, în decembrie 2022, țara noastră a depus memorandumul inițial privind aderarea României la această organizație.
În prezent, România se află în etapa tehnică a procesului de evaluare, care constă în transmiterea de informații suplimentare, organizarea de misiuni tematice și susținerea de prezentări în cele 25 de Comitete sectoriale OCDE esențiale pentru acest proces.
Până în luna aprilie a acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale. Dintre acestea, România a obținut 14 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură.
Germania, principalul partener economic al României, susține aderarea țării la OCDE: România poate deveni mai atractivă pentru investițiile străine directe
