Germania promite Ucrainei un nou pachet de ajutor militar de 500 milioane de euro

Ministrul german al apărării a promis joi Ucrainei un nou pachet de ajutor militar în valoare de 500 milioane euro, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al ministerului, informează dpa, preluat de Agerpres.

Pachetul este oferit în contextul în care Kievul se luptă cu o ofensivă de amploare în nord-estul Ucrainei și după ce forțele ucrainene au avertizat la începutul acestui an că se confruntă cu un deficit acut de provizii.

Boris Pistorius a făcut anunțul privind acest ajutor în timpul unei vizite neanunțate la Odesa, în sudul Ucrainei, unde s-a întâlnit cu omologul său Rustem Umerov, a adăugat purtătorul de cuvânt. Pachetul include componente de „artilerie, apărare aeriană (și) drone”, a precizat acesta.

🇺🇦🇩🇪 Together with my German colleague and friend Boris Pistorius, we spent a long, busy day in Odesa and the region during his working visit to Ukraine.

This is not the first time that Boris has visited various regions throughout Ukraine. It is critical for him to understand… pic.twitter.com/MH148Vjhxz

— Rustem Umerov (@rustem_umerov) May 30, 2024