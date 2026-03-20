Germania relaxează controlul exporturilor de armament pentru statele din Golf și Ucraina, invocând urgența apărării aeriene

Germania a simplificat procedurile de export pentru anumite echipamente de apărare aeriană și navală destinate statelor din Golf și Ucrainei, pentru a accelera livrările în contextul deteriorării situației de securitate, a anunțat vineri ministerul german al economiei, potrivit Reuters, preluat de Agerpres.

Ministrul economiei, Katherina Reiche, a justificat măsura prin necesitatea urgentă de întărire a capacităților de apărare: „Atacurile nediscriminatorii ale Iranului asupra statelor din Golf au generat o nevoie urgentă de echipamente militare, în special pentru apărarea aeriană”, a subliniat ea.

Oficialul german a precizat că noul mecanism, cu caracter temporar, adaptează regimul de control al exporturilor de armament la noile realități de securitate: „Prin noua licență temporară, adaptăm procedurile de control al exporturilor de armament pentru livrarea rapidă a echipamentelor necesare acestor țări, pentru a răspunde noilor cerințe”, a explicat Reiche.

Licența generală de export, valabilă timp de șase luni, vizează, pe lângă Ucraina, și statele din Golf, inclusiv Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit, Bahrain și Oman.

Potrivit ministerului, noul cadru permite companiilor să exporte echipamente fără a mai solicita în prealabil aprobări individuale de la Autoritatea germană de control al exporturilor (BAFA), reducând astfel semnificativ timpul de autorizare.

Reglementarea prevede, însă, obligația firmelor de a se înregistra și de a transmite rapoarte lunare privind exporturile efectuate. Măsura se aplică echipamentelor destinate apărării aeriene și navale, inclusiv tehnologiilor pentru neutralizarea minelor marine.